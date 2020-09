3 interakcji

Telewizja Polska szuka smartfonów i tabletów. Jakie urządzenia chce nabyć TVP?

Do 18 września zainteresowane podmioty mogą składać ofertę w przetargu ogłoszonym przez Telewizję Polską S.A. TVP szuka urządzeń fabrycznie nowych, bez konkretnie ustalonego budżetu, ale z bardzo konkretnie określonymi parametrami. Przyjrzeliśmy się bliżej, co dokładnie chce nabyć TVP.

Smartfony dla TVP - czego poszukuje Telewizja Polska?

TVP bardzo szczegółowo rozpisuje wymagania i uzasadnia zakup urządzeń. Mają być to sprzęty zarówno z system iOS, jak i Android, obsługujące szereg aplikacji TVP i współpracujące z istniejącą platformą MoJo (mobile journalism), umożliwiającym dziennikarzom nadawanie na żywo i przesyłanie materiałów do redakcji z poziomu smartfona.





Telewizja Polska chce nabyć łącznie 230 urządzeń, w tym:

100 telefonów komórkowych (Klasa 1)

80 telefonów komórkowych (Klasa 2)

20 telefonów komórkowych (Klasa 3)

10 Smartfonów typu Biznes 1

5 smartfonów typu Biznes 2

15 tabletów dla grafików

Dalej we wzorze umowy przetargowej widzimy bardzo konkretne wymogi, które pozwalają mniemać, iż przetarg został rozpisany pod bardzo konkretne modele smartfonów i tabletów.

Zacznijmy może od tych ostatnich, bo to najbardziej oczywiste: TVP chce nabyć iPady Pro 11” 2020 r. z 256 GB miejsca na dane i łącznością LTE. W specyfikacji podana jest konkretna przekątna ekranu i rok produkcji, co samo w sobie determinuje wybór jedynego tabletu graficznego z systemem iOS o tej przekątnej. Rynkowa cena takiego tabletu to 5199 zł, a do niej trzeba też doliczyć cenę piórka Apple Pencil 2 - 649 zł.

Przejdźmy jednak do smartfonów, bo tutaj robi się ciekawie.

Smartfony dla TVP - Klasa 1

W opisie największej części zamówienia, czyli 100 sztuk smartfona Klasy 1, znajdziemy m.in. następujące wymogi:

Rok produkcji co najmniej 2019

Wyświetlacz o przekątnej 6-6,5”

Masa nie większa niż 165 g

Co najmniej 32 GB miejsca na dane i 3 GB RAM-u

Dual SIM

Czytnik kart pamięci

Czytnik linii papilarnych

Aparat główny co najmniej 16 Mpix z maksymalną przysłoną f/1.7

Aparat pomocniczy 5 Mpix

Aparat przedni co najmniej 16 Mpix

Akumulator co najmniej 4000 mAh

Obudowa w kolorze białym, czarnym lub niebieskim

Jakiego modelu szuka TVP w liczbie 100 sztuk? Prawdopodobnie chodzi o Samsunga Galaxy A30, który spełnia wszystkie wymagania… z wyjątkiem jednego. Podejrzewam, iż w zamówieniu wkradł się błąd precyzyjnie określający masę urządzenia jako max 165 g, podczas gdy mało który smartfon waży tak niewiele. Rzeczony Galaxy A30 ma masę 173 g, więc w tym względzie nie spełnia warunków przetargu, ale pod każdym innym względem pasuje jak ulał.

Dziwna decyzja, zważywszy że na rynku jest już jego następca - Galaxy A30s. Ten model jednak nie pasuje ze względu na dostępne opcje kolorystyczne.

Cena? Dla zwykłego obywatela około 750 zł na Allegro. W wolnej sprzedaży ze świecą go bowiem szukać, gdyż zastąpił go nowszy i droższy o 100 zł model A30s.

Nie potrafię pochwalić tego wyboru smartfona. W porównywalnej cenie znacznie lepszym wyborem byłaby Motorola One Action lub Xiaomi Redmi Note 8T, ale ze względu na warunki oferty żadne z urządzeń nie może stanąć do tego przetargu.

Smartfony dla TVP - Klasa 2

80 urządzeń określanych jako „Klasa 2” ma mieć następujące parametry:

Rok produkcji co najmniej 2019

Ekran o przekątnej 6,5-7”

Masa do 183 g

128 GB miejsca na dane i 6 GB RAM-u

Aparat główny co najmniej 32 Mpix f/1.7

Trzy aparaty z tyłu

Aparat przedni co najmniej 32 Mpix

Akumulator co najmniej 4500 mAh

Obudowa w kolorze białym, koralowym, niebieskim lub czarnym

Tutaj absolutnie nie ma mowy o pomyłce - jedynym modelem spełniającym rzeczone wymogi jest Samsung Galaxy A70, mający dokładnie takie parametry, jak wymienione wyżej. Jego rynkowa cena wynosi obecnie 1599 zł. Ponownie dziwi fakt, iż TVP poszukuje modelu już w chwili zakupu przestarzałego, którego następca - Galaxy A71 - jest o wiele lepszym smartfonem.

W tej klasie ciekawszym wyborem byłby chociażby Oppo Reno 3, który ze względu na świetne możliwości fotograficzne przypadłby do gustu dziennikarzom stacji. Ciekawą propozycją jest również Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Widać jednak, że w przypadku klasy 1 i klasy 2 TVP poszukuje urządzeń schodzących z produkcji, na które zapewne otrzyma korzystniejszą cenę niż za nowe modele. Wybór smartfonów Samsunga również ma uzasadnienie - spośród średniopółkowych smartfonów z Androidem to właśnie Samsung oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i wsparcia dla swoich smartfonów.

Smartfony dla TVP - Klasa 3

20 urządzeń określanych jako Klasa 3 bardzo łatwo zidentyfikować już po pierwszych dwóch wymogach przetargu, ale wymieńmy wszystkie:

Rok produkcji co najmniej 2020

Wyświetlacz 4,5 - 5”

Masa do 150 g

System iOS 13

Co najmniej 64 GB miejsca na dane i 3 GB RAM-u

Pyłoszczelność IP67

Aparat główny 12 Mpix

Aparat przedni 7 Mpix

Oczywiście chodzi o iPhone’a SE 2020, który jest jedynym smartfonem wydanym na rynek w tym roku, który spełnia powyższe wymogi. Ceny rynkowe zaczynają się od 2099 zł za wariant 64 GB i tutaj nie mamy uwag - przy takich wymaganiach iPhone SE nie ma alternatywy i jest świetnym smartfonem.

W TVP biznes = iPhone.

Ostatnich 15 smartfonów poszukiwanych przez TVP to bez wątpienia iPhone’y, na co wskazuje wymóg systemu iOS 13.

Wybrane wymagania dla kategorii Biznes 1:

Rok produkcji co najmniej 2019

Przekątna ekranu 6-6,4”

Masa do 200 g

Pamięć wbudowana co najmniej 256 GB

Obudowa w kolorze białym, czarnym, zielonym, żółtym, fioletowym, czerwonym.

Nieomylnie chodzi więc o iPhone’a 11 w wariancie 256 GB, którego rynkowa cena wynosi obecnie 4249 zł.

Wybrane wymagania dla kategorii Biznes 2:

Rok produkcji co najmniej 2019

Przekątna ekranu 6,4-6,6”

Masa do 240 g

Pamięć wbudowana co najmniej 256 GB

Trzy aparaty z tyłu

Obudowa w kolorze złotym, szarym, srebrnym, zielonym

Chodzi zatem o nic innego, jak iPhone’a 11 Pro Max w wariancie 256 GB, którego rynkowa cena wynosi obecnie 6199 zł.

Wybór iPhone’ów jako sprzętów klasy biznes nie zaskakuje, choć z perspektywy entuzjasty nieco niezrozumiałe jest ograniczenie wyboru smartfonów klasy premium tylko do sprzętów Apple’a. Być może stoją za tym wewnętrzne wymogi bezpieczeństwa lub stosowane na wyższych szczeblach oprogramowanie - tego nie wiemy.

Ile zapłaciłaby TVP, gdyby weszła do sklepu i poprosiła o wszystkie te telefony i tablety?

Oczywiście Telewizja Polska zapłaci za zamówienie znacznie mniej niż zapłaciłby zwykły konsument w sklepie. Spróbujmy jednak podsumować, ile kosztowałoby całe zamówienie TVP, gdyby ktoś na Woronicza zadzwonił do sklepu i poprosił o wszystkie te urządzenia.

Samsung Galaxy A30 - ok. 750 zł x 100 = 75000 zł

Samsung Galaxy A70 - ok. 1600 zł x 80 = 128000 zł

iPhone SE 2020 - ok. 2100 zł x 20 = 42000 zł

iPhone 11 256 GB - ok. 4250 zł x 10 = 42500 zł

iPhone 11 Pro Max 256 GB - ok. 6200 zł x 5 = 31000 zł

iPad Pro 11 256 GB - ok. 5200 zł x 15 = 78000 zł

Apple Pencil 2 - ok. 650 zł x 15 = 9750 zł

Gdyby więc TVP kupowała swoją elektronikę po regularnych cenach, zapłaciłaby za nowe zamówienie około 406250 zł brutto. Czyli nieco ponad 400 tys.

Czy to dużo? Nie. To znaczy tak.

Telewizja Polska jest jednym z największych podmiotów medialnych w naszym kraju, więc siłą rzeczy zamówienie na sprzęt musi obejmować duże kwoty i ilości. Kwota ponad 400 tys. zł może wydawać się ogromna, ale w skali tego przedsięwzięcia jest dość standardowa.

Tym niemniej jako entuzjasta nowych technologii jestem mocno zawiedziony doborem smartfonów w Klasie 1 i 2. Za te 2 miliardy z naszych podatków mogliby kupić coś lepszego. Smartfon jest dziś podstawowym narzędziem pracy nie tylko pana biznesmana zasiadającego w zarządzie, ale także szeregowych reporterów, researcherów i pracowników technicznych. W 2020 r. pracownicy polskiej telewizji publicznej zasługują na sprzęt, który im tę pracę ułatwi. Zwłaszcza że na biednego nie trafiło.