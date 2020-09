Sprzedawali telefony taniutko i zniknęli. Coś dziwnego dzieje się ze Skyteel

Dzisiaj na naszą skrzynkę redakcyjną otrzymaliśmy informację od zaniepokojonego czytelnika, który dokonał zakupu smartfona w internetowym sklepie Skyteel. Problem jednak w tym, że po przelaniu pieniędzy kontakt ze sklepem się urwał, a zakupionego telefonu jak nie było, tak nie ma.

Normalnie w takiej sytuacji jednostkowy przypadek można byłoby złożyć na karb nieszczęśliwego zbiegu okoliczności czy też zgrzyt w komunikacji. Jak się jednak okazuje, nasz Czytelnik nie jest jedyną osobą, która ma tego typu problemy z tym sklepem.

Sprawdziliśmy ceny smartfonów promowanych na głównej stronie sklepu. Faktycznie są one wyjątkowo atrakcyjne - Huawei P30 Lite, który przeciętnie kosztuje ok. 890 zł, na Skyteel.pl sprzedawany jest za 743,20 zł, natomiast Xiaomi Mi 9T w wersji 6/64 GB sprzedawany jest o ponad 500 zł taniej niż w innych sklepach internetowych.

Osoby, które napotkały na podobne trudności, dość szybko zaczęły poszukiwać w sieci informacji o ewentualnych problemach sklepu. Jedna z poszkodowanych osób postanowiła założyć na Facebooku osobną grupę, do której w ciągu zaledwie 20 godzin od założenia dołączyło ponad 140 osób.

Szybka analiza postów umieszczonych w grupie wskazuje na to, że problem jest poważny. Według informacji dostępnych w sieci, domena skyteel.pl została zarejestrowana 12 sierpnia 2020 r. czyli zaledwie nieco ponad miesiąc temu. Na chwilę obecną strona sklepu działa i nadal można składać na niej zamówienia. Na całej stronie nie ma żadnej informacji mówiącej o jakichkolwiek trudnościach w realizacji zamówień.

Od kilkunastu godzin na grupie co i rusz pojawiają się wiadomości, w których kolejne osoby potwierdzają, że zostały oszukane przez Skyteel, tj. wpłaciły pieniądze i nigdy nie otrzymały zamówionego sprzętu. Z relacji członków grupy do chwili obecnej na policję w różnych miastach w Polsce zgłosiło się już kilkadziesiąt osób chcących poinformować o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ja kupiłem synowi telefon 12.09 za 711,20 zł i niestety zapłaciłem z góry. Sytuacja identyczna. W InPost cały czas wisi jako "w trakcie przygotowania". Po kilku dniach w śledzeniu na ich stronie pojawiła się informacja, że zamówienie anulowano. Napisałem do nich przez formularz kontaktowy na ich stronie i o dziwo odpisali dość szybko, że wszystko jest ok i to tylko błąd systemu

- pisze kto inny.