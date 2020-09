Płetwa grzbietowa wysokości człowieka. Naukowcy ustalili prawdziwe rozmiary mega-rekina

Jeszcze do niedawna znaliśmy jedynie szacunkową długość legendarnego rekina z przeszłości - Megalodona. Teraz, w swojej najnowszej pracy naukowcy z uniwersytetów w Brystolu i Swansea opisują rozmiary pozostałych części jego ciała.

Obecnie największym rekinem na Ziemi jest żarłacz biały, który potrafi osiągnąć długość nawet sześciu metrów, a którego szczęki są w stanie zacisnąć się z siłą dwóch ton.

Jego dawny przodek, Megalodon, który żył od 23 do 3 milionów lat temu, był niemal dwa razy dłuższy, a siła jego szczęk przekraczała nawet dziesięć ton. Do takich wniosków doszedł przynajmniej Jack Cooper, paleontolog z Uniwersytetu w Brystolu na podstawie kilku matematycznych metod pozwalających bezpośrednio porównać różnorodność żyjących potomków Megalodona.

Megalodon był właśnie tym zwierzęciem, dzięki któremu zainteresowałem się paleontologią już w wieku sześciu lat. Praca nad tym projektem była zatem czystą przyjemnością. To był mój wymarzony projekt. Jednak badanie takiego zwierzęcia jest trudne, zważając na to, że mamy do dyspozycji jedynie pojedyncze zęby

- mówi Cooper.