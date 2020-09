Dzień dobry, grubasku. Na tych zdjęciach widać jak ogromne jest PlayStation 5

Xbox Series X i PlayStation 5 nie będą należeć do subtelnych elementów wystroju naszego salonu. Zdjęcia wykonane przez tajwański urząd certyfikujący zdradzają rzeczywisty rozmiar konsoli od Sony.

Niby wiedzieliśmy, a jednak nie zdawaliśmy sobie sprawy. PlayStation 5, podobnie jak konkurujący z nim Xbox Series X, to kawał potężnej maszyny. Niestety, jest to wyrażone również w rozmiarze konsoli. Wiemy nie od dziś, że machina do gier od Sony będzie największą konsolą do gier w historii. Ale co to właściwie oznacza?

PlayStation 5 dostępne będzie w sprzedaży w dwóch wersjach. Konsola wyposażona w napęd Blu-ray UHD mierzyć będzie 390 mm x 104 mm x 260 mm. Z kolei ta pozbawiona rzeczonego napędu ma wymiary 390 mm x 92 mm x 260 mm.

Rozmiar PlayStation 5 uchwycony w kontekście. Pojawiły się zdjęcia na witrynie tajwańskiego urzędu.

NCC, czyli tajwański urząd certyfikujący urządzenia elektroniczne do sprzedaży na terenie tego regionu, opublikował na swojej witrynie internetowej zdjęcia nowej konsoli. Są one dość cenne, bo po raz pierwszy możemy jej się przyjrzeć w całej okazałości, a nie tylko na pozbawionych kontekstu zdjęciach promocyjnych robionych na białym tle.

Dla porównania PlayStation 4 Pro ma wymiary 295 × 55 × 327 mm (nie obejmują najbardziej wystających elementów). Xbox One X mierzy 300 x 60 x 240 mm. Bezpośredni rywal nowej konsoli Sony - Xbox Series X - również do najmniejszych nie należy. Ten zajmie przestrzeń o wymiarach 151 x 151 x 301 mm.









Widać na zdjęciach bardzo wyraźnie, że Sony podjęło wiele starań, by konsola była dobrze chłodzona, a więc i cicha. Istotna część powierzchni obudowy zawiera otwory służące do wentylacji znajdujących się w PlayStation 5 potężnych podzespołów. Na szczęście sama konsola jest dość ładna – choć to rzecz gustu – i nie powinna wyglądem przesadnie wyróżniać się na salonowej szafce RTV. Bo rozmiarem, bez wątpienia, dominować będzie.

PlayStation 5 jest już dostępny w przedsprzedaży. Sama konsola nie jest tak droga jak się spodziewano – co Sony zamierza odbić sobie za sprawą wyższych cen gier.



