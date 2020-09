Stworzyli płyn, który przeczy grawitacji. Łódki pływają na górnej i dolnej jego powierzchni

W ramach najnowszego eksperymentu grupa francuskich naukowców stworzyła lewitujący płyn, który umożliwia małym łódkom pływanie jednocześnie na górnej, jak i na dolnej jego powierzchni.

To był świetny eksperyment. Wszystko poszło zgodnie z planem i przyznam, że wciąż zdumiewają mnie jego wyniki - mówi prof. Emmanuel Fort z ESPCI w Paryżu, współautor artykułu naukowego opublikowanego wczoraj w periodyku Nature.

Włączyć i wyłączyć grawitację

Aby wywołać efekt przypominający brak grawitacji, zespół badaczy wykorzystał wibracje o częstotliwości 100 razy na sekundę, które sprawiły, że mieszanina glicerolu oraz oleju silikonowego (oba gęstsze od wody) zawisła nad poduszką z powietrza. W ten sposób badaczom udało się doprowadzić do „lewitacji” prawie pół litra płynu.

Eksperyment doprowadził jednak do znacznie bardziej nietypowego skutku. Z uwagi na to, że kieszeń powietrza pod płynem jęst gęstsza, niewielka łódka jest przez wypychana do góry i w lewitujący płyn od spodu.

To bardzo delikatna równowaga. Jeżeli popchniemy łódkę w dół w powietrzu, opadnie na dół, jeżeli przesuniemy ją w górę, to podpłynie ona na styk powietrza i płynu. Cała sztuczka polega nie tyle na stworzeniem możliwości do wykonania eksperymentu, a na ustabilizowaniu równowagi.

Na co komu antygrawitacja (nawet pozorna)?

Badacze są przekonani, że ich wyjątkowy wynalazek może znaleźć w przyszłości praktyczne zastosowania, chociażby takie jak utrzymywanie gazów nad płynami do celów przemysłowych, np. w oczyszczalniach ścieków.

Jak na razie jednak jest to tylko czysty eksperyment.

Ktoś nawet wspomniał, że przypomina to scenę z „Piratów z Karaibów”, w której statek unosi się na wodzie odwrócony do góry nogami (statek ma nogi?). To sprzeczne z intuicją, nic więc dziwnego, że ludzie od razu przywołują science fiction oraz fantasy - mówi Fort.

