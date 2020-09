109 interakcji

Najnowsza aktualizacja systemu iOS wprowadza wiele nowości. Najbardziej widoczną jest mała rewolucja na ekranie głównym iPhone’a. To jednak nie koniec usprawnień.

Od tego momentu można już wymuszać aktualizację systemu operacyjnego iOS do wersji 14.0. Telefon na domyślnych ustawieniach po czasie również i sam pobierze uaktualnienie – ale przecież obracamy się tu w gronie entuzjastów, którzy raczej nie chcą czekać na działanie automatu.

iOS 14 to nie tylko ważne zmiany w trzewiach systemu. Po raz pierwszy od bardzo dawna Apple istotnie zmienił sposób, w jaki prezentowany jest ekran domowy telefonu. Zobaczcie sami.

iOS 14 - najważniejsze nowości:

Biblioteka aplikacji zaprowadzi porządek w twoim iPhonie.

Biblioteka aplikacji automatycznie organizuje wszystkie zainstalowane apki, grupując te najczęściej używane i te należące do podobnej kategorii.

Widżety, czyli najważniejsze informacje z apki na iOS-a 14 bez konieczności jej otwierania.

Apple znacząco rozwinie użyteczność widżetów, które do tej pory były dostępne wyłącznie w ramach wysuwanego z boku panelu. Teraz będzie można je przypinać obok aplikacji, na bardzo podobnych zasadach co niegdyś na systemie Windows 10 Mobile. W tym materiale przyjrzeliśmy się im nieco bliżej.

Obsługa wideo w trybie obraz-w-obrazie. iPhone staje się bardziej wielozadaniowy.

Nie musimy już przerywać oglądania materiału wideo czy wideorozmowy, gdy chcemy coś sprawdzić w innej aplikacji. iOS 14 pozwoli na dalszy seans, minimalizując klip do ramki typu Picture-in-Picture.

App Clip, czyli apka bez apki.

iOS 14 pozwoli na jednorazowe wykorzystanie aplikacji bez konieczności jej instalacji, jeżeli ta będzie potrzebna tylko do prostej czynności i nie chcemy, by została z nami na stałe.

iMessage z nowymi Memoji.

Pojawi się też obsługa przypinania wiadomości, wzmianek i błyskawicznych odpowiedzi.

Powiadomienie o połączeniu w formie banneru.

Do tej pory, gdy ktoś do nas dzwonił, cały ekran zasłania okno połączenia. O ile jest to zasadne, gdy telefon mamy w kieszeni, denerwuje podczas korzystania np. z przeglądarki. W iOS 14 pojawi się kompaktowy baner połączenia.

Aplikacje domyślne

Możemy zmienić domyślne aplikacje, ale tylko dla dwóch kategorii: przeglądarki i klienta poczty elektronicznej.

iOS 14 to też oczywiście masa mniejszych nowości - im przyglądaliśmy się dokładniej w tym wpisie.

iOS 14 – jak wymusić szybszą aktualizację?

W tym celu należy uruchomić aplikację Ustawienia. Tam wybrać sekcję Ogólne, a następnie wybrać opcję Uaktualnienia. iPhone przeprowadzi nas przez dalsze kroki aktualizacji. Aktualizacja jest zgodna z telefonami iPhone 6s i nowszymi.