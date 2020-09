Nie przepadasz za chmurą, a wymagania na infrastrukturę rosną? Spróbuj HCI

Wiele się ostatnio mówi o korzyściach korzystania z chmury publicznej jako miejsca do składowania danych i do wykorzystywania skalowalnej mocy obliczeniowej. A co jeśli ktoś z jakichś względów woli trzymać dane u siebie, ale wciąż korzystać z wygody, wiążącej się z infrastrukturą na żądanie, kojarzonej z rozwiązaniami chmurowymi?

W jakim kierunku rozwijać własne środowisko IT, aby uzyskać komfort, jaki daje chmura publiczna lub możliwość integracji z usługami dostawców chmury publicznej?

Odpowiedzią na powyższe pytania mogą być rozwiązania hiperkonwergentne (ang. HCI - Hyper-Converged Infrastructure). Są to rozwiązania, które łączą w sobie (w jednym lub kilku fizycznych urządzeniach), takie obszary centrum danych jak pamięć masowa, przetwarzanie danych, wirtualizację, backup, czy disaster recovery. Automatyzacja oraz jednolity interfejs całego rozwiązania znacząco upraszczają zarządzanie infrastrukturą, a także pozwalają na udostępnianie zasobów w trybie self service pozostałym członkom zespołów projektowych.

HPE Simplivity - łatwo dostępne rozwiązanie typu HCI

Spośród rozwiązań HCI znajdziemy też takie, które dosłownie można by nazwać serwerownią w pudełku. Doskonałym przykładem będzie HPE SimpliVity, które łączy funkcje:

serwerów aplikacji,

macierzy dyskowej,

klastra wirtualizacji,

infrastruktury sieciowej

kopii bezpieczeństwa,

disaster recovery.

Nazwa All-In-One jest tutaj całkowicie uzasadniona. Wszystkie te funkcje są dostępne od razu, po pierwszym uruchomieniu urządzenia, po wykonaniu zaledwie kilku prostych czynności konfiguracyjnych. Prosty i intuicyjny interfejs HPE SimpliVity od razu spodoba się zarówno doświadczonym administratorom, jak i początkującym informatykom.

HPE SimpliVity w prosty sposób integruje się również z chmurami publicznymi, pozwalając nam na rozmieszczenie danych pomiędzy własną serwerownią a chmurą zgodnie z naszymi potrzebami bądź obowiązującą polityką bezpieczeństwa. Wystarczy ustalić, które dane chcielibyśmy, aby pozostały w obrębie naszej serwerowni.

A konkrety? Na mnie wrażenie zrobiła jedna liczba - otóż przywrócenie maszyny wirtualnej o pojemności dysku 1 TB zajmuje 60 sekund i nie wymaga sztabu administratorów, a zaledwie kilku kliknięć.

Architektura HPE SimpliVity jest też zoptymalizowana pod realne sytuacje, gdy np. firma otwiera nowy oddział bądź się rozrasta. Inteligentna i prosta infrastruktura pozwala obniżyć koszty tzw. środowisk ROBO (remote Office branch Office) aż o 55% w sytuacji, gdy rośnie liczba lokalizacji zdalnych i oddziałów firmy.

Wysoka dostępność od zaraz

Dzięki prostej implementacji backupu, klastra sieciowego i disaster recovery, środowisko jakie otrzymujemy dzięki HPE SimpliVity staje się automatycznie odporne na awarie i umożliwia szybkie odtworzenie w przypadku np. cyberataku.

Zarządzanie całością środowiska odbywa się za pomocą jednolitego i prostego w obsłudze interfejsu, z którym poradzą sobie nawet mniej doświadczeni administratorzy. HPE SimpliVity pozwala również udostępniać zasoby w ramach tzw. samoobsługi programistom, specjalistom DevOps, czy innym członkom zespołów. Jaki jest z tego zysk dla właściciela danych? Taki, że obsługa i utrzymanie środowiska wymaga mniejszego nakładu czasu i pracy, co przekłada się niższe koszty utrzymania.

Skoro już o oszczędności mowa: nie wynika ona jedynie z oszczędności czasu, którzy administratorzy poświęcają na obsługę środowiska. Polega ona również na swobodzie dowolnego rozplanowania równowagi zużycia zasobów chmury publicznej i własnego środowiska. Pozwala to na optymalizację kosztów - w końcu za zużycie zasobów chmury płacimy proporcjonalnie to ich użycia.

Do czego możemy używać HPE Simplivity?

Skalowalne środowisko wirtualnych desktopów (VDI)

Dzięki łatwej skalowalności, dużej wydajności, i doskonałej ochronie danych, hiperkonwergentna infrastruktura jest naturalnym wyborem do zbudowania lokalnego środowiska lokalnych desktopów.

Wsparcie dla środowiska brzegowego

Dzięki HPE Simplivity możemy dokonać transformacji tzw. środowiska ROBO (ang. Remote Office- Branch Office), czyli oddziału firmy i sposobu w jaki jest ono zarządzane. Wbudowana analityka predyktywna (HPE Infosight) pomaga dokonywać dobrych decyzji na temat skalowania zdalnego środowiska IT.

Lokalne aplikacje mission-critical

Architektura HCI pomaga dokonać wirtualizacji używanych lokalnie aplikacji. Wbudowana skalowalność i AI (sztuczna inteligencja) przewidująca wzrost zapotrzebowania na aplikacje zapewniają, że nigdy nie będzie przestojów.

Centrum danych

HPE SimpliVity posiada wbudowane (i działające automatycznie) mechanizmy deduplikacji i kompresji danych realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanej karty HPE OmniStack. Spore oszczędności zakresie zarządzania przestrzenią dyskową będzie można zauważyć w ciągu pierwszych dni od uruchomienia HPE SimpliVity dzięki ww. usłudze.

Środowisko testowe, developerskie i kontenery.

Systemy informatyczne zbudowane za pomocą HPE SimpliVity nadają się również doskonale jako platforma to testów tworzonego oprogramowania. Środowisko produkcyjne, testowe, czy deweloperskie może być sklonowane w ciągu minut, oferując wsparcie dla etapowego wdrażania (ang. staging).

Infrastuktury hiperkonwergentnej używają już najbardziej wymagający

HPE SimpliVity używa już wielu klientów na świecie: wśród użytkowników znajduje się np. zespół wyścigowy Formuły 1 Aston Martin Red Bull Racing. Dyrektor informatyczny zespołu Matt Cadieux, dzieli się w ten sposób swoimi spostrzeżeniami na temat środowiska:

Infrastruktura hiperkonwergentna w ramach rozwiązania HPE SimpliVity pozwala nam szybciej uzyskiwać trafne odpowiedzi na pytania, gdy na torze liczą się sekundy.

Więcej informacji na temat oferty HPE SimpliVity znajdziecie na stronie internetowej rekomendowanego partnera HPE.

* Materiał powstał przy współpracy z IT Serwis.