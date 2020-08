Właśnie opracowano nowy sposób odsalania wody. Nie wymaga energii elektrycznej

Wystarczy odrobina ciemności, światła słonecznego i kilka fotoreaktywnych, bardzo porowatych materiałów.

Pomysł przetwarzania wody morskiej na wodę pitną nie jest wcale nowy. Takie przedsięwzięcia działają już od wielu lat na terenie Stanów Zjednoczonych, Izraela, Chin, Hiszpanii, Australii i Dubaju. Największym problemem, jeśli chodzi o odsalanie wody, pozostaje koszt tego procesu.

Władze takiego Dubaju mogą pozwolić sobie na pozyskiwanie 99 proc. wody pitnej właśnie poprzez odsalanie wody morskiej. Rocznie wydają na to jednak ok. 1,6 mld dol., produkując przy tym ok. 182 mln litrów wody dziennie. Mniej zamożne kraje muszą niestety obejść się smakiem.

Odsalanie wody to coraz bardziej pożądana technologia

Naukowcy jednak wciąż szukają tańszych sposobów na oddzielenie soli od wody. Najnowszym, bardzo obiecującym pomysłem jest wykorzystanie bardzo porowatego materiału i światła słonecznego. Rozwiązanie to zostało opracowane przez zespół naukowców z Chin i Australii.

Używając super-porowatego materiału do zasysania soli ze słonej wody, naukowcy byli w stanie w sposób zrównoważony wytworzyć prawie 150 litrów czystej wody pitnej na kilogram porowatego materiału, użytego do odsalania. Co więcej, uzyskana w ten sposób woda pitna była czystsza niż wymagałyby tego oficjalne wytyczne WHO.

Główny autor badania, Huanting Wang, profesor inżynierii chemicznej na Uniwersytecie Monash w Australii, mówi, że podejście jego zespołu wykorzystuje najbardziej obfity zasób planety: światło słoneczne. Ich metoda wykorzystująca energię słoneczną powoduje odsalanie słonawej lub stojącej wody w sposób bardziej zrównoważony niż aktualnie stosowane sposoby odsalania.

— Termiczne procesy odsalania przez odparowanie są energochłonne, a inne technologie, takie jak odwrócona osmoza, oprócz tego, że również potrzebują dużej ilości energii, wymagają też korzystania ze środków chemicznych do czyszczenia i odchlorowywania membran. Nasz proces korzysta ze światła słonecznego, które jest najbardziej rozpowszechnionym i odnawialnym źródłem energii na Ziemi. - mówi Huanting Wang, profesor inżynierii chemicznej na Uniwersytecie Monash w Australii, główny autor badania.

Jak to działa?

Ten rodzaj energii produkowany przez naszą gwiazdę sprawia, że materiał absorbujący sól jest w stanie się regenerować i być gotowym do ponownego pochłaniania wody z soli. Początkowa absorpcja odbywa się w ciemności, ale czterominutowa ekspozycja na światło słoneczne powoduje, że materiał uwalnia zebraną sól i ponownie rozpoczyna proces wchłaniania przez wiele kolejnych cykli. Samo tworzywo to poli(akrylan spiropiranu) (PSP) połączony ze szkieletem metaloorganicznym MIL-53. Połączenie to zostało nazwane przez naukowców PSP-MIL-53.

Odsolona w ten sposób woda jest też niezwykle czysta. Analizując jej skład, naukowcy zmierzyli, że całkowita zawartość rozpuszczonych w niej substancji stałych (TDS) wynosi mniej niż 500 części na milion - to norma nawet wyższa od zalecanej przez WHO, która klasyfikuje czystą wodę pitną jako mającą TDS nie większą niż 600 części na milion.

— To badanie z powodzeniem wykazało, że fotoreaktywne [związki metali] są obiecującym, energooszczędnym i trwałym adsorbentem do odsalania - powiedział Wang.

Celem tego projektu było stworzenie rozwiązania, które umożliwi tworzenie czystej wody pitnej w społecznościach posiadających słabą strukturę energetyczną. Autorzy tego pomysłu nie wykluczają jednak dalszych prac nad swoim rozwiązaniem i przystosowanie go do wchłaniania innych związków i minerałów z cieczy. To jednak pieśń przyszłości, na razie Wang i jego zespół muszą ustalić, jak wynieść tę technologię z laboratorium i zacząć wykorzystywać ją w praktyce.



