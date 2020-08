Z zestawów Happy Meal znikną plastikowe zabawki. W McDonald's wygrała ekologia

3 interakcji

Chyba każdy rodzic zna ten moment, kiedy stoi przed kasą w restauracji McDonald's i zastanawia się, co przekąsić. Może to, może tamto. Z dzieckiem najprawdopodobniej nie ma problemu, bo ono zawsze chce Happy Meal'a. Nadchodzi jednak rewolucja, bardzo dobra rewolucja.

W rozmowie z Business Insider, dyrektor zarządzający McDonald's Polska Adam Pieńkowski poinformował, że sieć restauracji przygotowuje się do całkowitej rezygnacji z dodawania plastikowych zabawek do zestawów Happy Meal.

Jak na razie w każdej restauracji oprócz plastikowej zabawki klienci mogą wybrać książeczkę dla dzieci, ale to jest tylko sytuacja przejściowa. Docelowo sieć całkowicie zamierza wyeliminować zabawki plastikowe.

Chciałbym, żeby to była taka perspektywa dwóch-trzech lat. Na niektórych rynkach europejskich prowadzone są testy takiej strategii – mówi Pieńkowski.

Co będzie w zestawie Happy Meal?

Na razie nie wiadomo. Wprowadzenie tak istotnej zmiany do oferty musi być dobrze przemyślane. Bardzo często, szczególnie dla dzieci, wizyta w McDonald’s to właśnie zabawka z zestawu Happy Meal.

Początkowo sieć próbowała zamienić zabawkę książeczką, ale jak przyznaje Adam Pieńkowski, akurat taka propozycja nie spotkała się z odpowiednią reakcją. Później testowano kody do gier na aplikacje. Aktualnie trwają testy jeszcze innych rozwiązań.

Tak czy inaczej to kolejny krok w dobrą stronę

Jakiś czas temu McDonald’s przestał oferować swoim klientom plastikowe słomki do napojów. Choć przy jednostkowym kliencie to zmiana nieduża, to w tak rozległej sieci jak McDonald’s zmiana jest poważna i odczuwalna dla środowiska. Teraz w każdej restauracji sieci dostępne są jedynie słomki papierowe nadające się do recyklingu.

Jednocześnie, jak przekonuje zarządzający siecią w Polsce, trwają prace nad wprowadzeniem pełnego recyklingu zużytych opakowań papierowych. W ten sposób sieć mogłaby wewnętrznie produkować z zużytych opakowań papierowych np. papier toaletowy.