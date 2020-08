Huawei potwierdza: telefony i tablety będą aktualizowane. Co najwyżej nieznacznie później niż zwykle

Wygaśnięcie licencji Huaweia na aktualizacje systemu Android nie oznacza, że telefony tego producenta nie będą już serwisowane programowo. Użytkownik nie powinien zauważyć żadnej różnicy. Choć programiści Huaweia będą musieli pracować nieco ciężej.

Huawei nie może już odnowić certyfikatów dotyczących Androida z Usługami Play. To oznacza, że Google musi zaprzestać współpracy z chińskim producentem w kwestii serwisowania obecnych już na rynku urządzeń. Upraszczając z języka formalnego na ludzki: Google już nie będzie zapewniał Huaweiowi łatek bezpieczeństwa dla systemu Android, który jest podstawą nakładki EMUI stosowanej przez Huaweia.

To jednak nie oznacza, że aktualizacje Androida i EMUI przestaną się pojawiać. Huawei będzie korzystał z Android Open Source Project.

Właściwie to Google zapewnia dwie wersje swojego mobilnego systemu operacyjnego. Pierwszą jest Android z Usługami Play, potocznie nazywany po prostu Android. Jest to system zintegrowany z przeróżnymi usługami Google’a, w tym przez rozwiązania zamkniętoźródłowe. By móc korzystać z tego systemu trzeba postarać się o stosowną licencję, a by móc sprzedawać urządzenia z tym systemem, trzeba przejść proces certyfikacji.

Drugą jest Android Open Source Project (potocznie: AOSP). Jest to otwartoźródłowa wersja Androida, pozbawiona zamkniętych rozwiązań Google’a i udostępniana niejako z obowiązku – sam Android również bazuje na rozwiązaniach open-source, których licencje nakazują publikację źródeł. Z AOSP może skorzystać każdy wedle życzenia.

Huawei już od dłuższego czasu korzysta z AOSP, chociażby do rozwijania swojego systemu EMUI – który mimo braku Usług Play jest cały czas dynamicznie rozwijany.

Co więcej, jest też często aktualizowany – między innymi dzięki faktowi, że bazuje na AOSP, a programiści Huaweia mogą błyskawicznie przetwarzać aktualizacje bezpieczeństwa AOSP na aktualizacje bezpieczeństwa EMUI.

Mają przy tym postawione przed sobą nieco większe wyzwanie niż konkurencja – producenci z certyfikatami na Androida z Usługami Play mają głębszy wgląd w prace nad nim, mogą więc szybciej reagować na plany wydawnicze Google’a. Sytuacja z aktualizacjami EMUI jednak w swojej istocie dla użytkowników telefonów Huawei się nie zmieni. Niezależnie od tego, czy dany egzemplarz bazuje na Usługach Play, czy Huawei Mobile Services.

Potwierdza to Huawei Polska w nadesłanym do Spider’s Web oświadczeniu.

Huawei ma dostęp do aktualizacji systemowych i poprawek bezpieczeństwa od Android poprzez Android Open Source Project. Będziemy aktywnie wdrażać nowe aktualizacje oprogramowania, poprawki systemowe i poprawki błędów, zapewniając jednocześnie kompatybilność i ciągłość działania urządzeń.

Od 16 maja 2019 roku Huawei wydawał poprawki bezpieczeństwa dla ponad 200 modeli. Częstotliwość wydawania poprawek jest na takim samym poziomie, jak w przypadku całej branży.

Plan aktualizacji bezpieczeństwa dla modeli Huawei jest dostępny na stronie internetowej: https://consumer.huawei.com/en/support/bulletin/

Użytkownicy urządzeń Huawei starszej generacji, działających w oparciu o Google Mobile Services, mają niezmiennie dostęp do sklepu Google Play, z którego mogą pobierać aplikacje i aktualizacje. Działanie aplikacji bazujących na GMS również pozostaje bez zmian.



