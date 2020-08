Aplikacje z Androida trafiły już na Windowsa. Jest jednak spory haczyk i kilka ograniczeń

Po zaskakująco krótkich beta-testach mechanizm strumieniowania aplikacji z urządzenia z Androidem na Pulpit Windowsa jest dostępny dla wszystkich. No prawie wszystkich. A właściwie, to wybranych. Już tłumaczymy.

Microsoft w ostatnich dniach zdecydował się skończyć beta-testy mechanizmu strumieniowania aplikacji z urządzenia z Androidem na komputer z Windowsem. Od poniedziałku (a na moim komputerze – od wczorajszego wieczora, aktualizacja idzie falami) moduł Twój telefon już to potrafi.

Aplikacje z Androida na Windows 10 – jak to działa?

By móc uruchomić aplikacje z naszego telefonu bądź tabletu na komputerze, musimy skorzystać z wbudowanej w system aplikacji Twój telefon. Jeżeli używamy jej po raz pierwszy, ta poinformuje nas, co musimy wykonać na naszym telefonie, krok po kroku. Jeżeli ta już jest sparowana z naszym urządzeniem, pojawi się w niej nowa sekcja: Aplikacje.

W niej widzimy wszystkie apki, jakie zostały zainstalowane w naszym telefonie. By nie musieć za każdym razem przewijać ich długiej listy, wybrane możemy przenieść na samą górę. Dodatkowo, te aplikacje – jak wszystkie inne – możemy przypinać do paska zadań i Menu Start.

Tu widać przypięte dwie apki prosto z mojego telefonu: Philips Hue i IKO. Pierwsza służy do sterowania oświetleniem w domu, druga to aplikacja bankowa. Te przykłady ilustrują też, po co właściwie nam apki z Androida na pececie. Hue jest dostępne wyłącznie na systemy mobilne, a IKO to aplikacja od PKO BP – wersja na Androida pozwala na szybsze robienie przelewów od wersji webowej, bo nie trzeba dodatkowo się autoryzować za każdym razem, telefon przecież już sprawdził moją tożsamość.

Wszystkie aplikacje obsługują interfejs z klawiatury, kursora i dotyku. Wszystkie pozwalają na kopiowanie i wklejanie tekstu i identyczną formę interakcji, jak te natywne. Niestety, na razie są też pewne ograniczenia. Największym jest fakt, że na dziś w taki sposób możemy uruchomić tylko jedną aplikację na raz. Jeżeli uruchomimy drugą, ta zastąpi w okienku tę uruchomioną poprzednio. To ma się zmienić w nieodległej, choć nieokreślonej przyszłości.

Jest jeden haczyk. Dość poważny.

Microsoft zrezygnował z uprzednio stosowanych metod do łączności z telefonem, gdyż ta nie działała poprawnie z wieloma urządzeniami. Nowy mechanizm wymaga modyfikacji systemu w urządzeniu mobilnym na poziomie, którego nie obejmuje żaden zestaw uprawnień dla aplikacji ze Sklepu Play. Potrzebna jest współpraca producenta urządzeń. Na razie zdecydował się na nią cały jeden – Samsung.

To oznacza, że na razie – i prędko to się raczej nie zmieni – omawiana funkcja będzie działała tylko na telefonach Samsung Galaxy z systemem Android z One UI oraz na Surface Duo. Pełna lista obsługiwanych urządzeń znajduje się poniżej:

Surface Duo

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A80

Galaxy A90s

Galaxy A90 5G

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Fold

Galaxy XCover Prc

Galaxy Z Flip

Galaxy Note 9

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy Note10 Lite

Galaxy Fold

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10e

Galaxy A8s

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41