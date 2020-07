Dostawcę internetu zmienisz tak samo łatwo, jak operatora komórki

5 interakcji

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że już niedługo zmiana dostawcy internetu będzie znacznie prostsza. W tym celu powstanie nowy system wymiany informacji podobny do tego, który istnieje w świecie operatorów telefonii komórkowej.

Zmiana dostawcy internetu to nie jest taka łatwa sprawa, a operatorzy wcale nie ułatwiają ucieczki do konkurencji, bo nie leży to w ich interesie. Wiele osób pozostaje przy obecnym operatorze, chociaż inny może mieć lepszą ofertę, bo na myśl o wymianie sprzętu sieciowego dostaje apopleksji. Nie chcą też, szczególnie w dobie pandemii i home office, zostawać bez dostępu do internetu w ogóle, ani płacić za to samo dwukrotnie.

Gdzie jednak klient nie może, tam urząd pośle, a w tym przypadku — Urząd Komunikacji Elektronicznej.

UKE poinformowało, że trwają prace „zmierzające do wypracowania modelu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług”, co ma pomóc umożliwić abonentom zachowanie „ciągłości usług dostępu do internetu”. Przekładając z urzędniczego na nasze: w przyszłości zmiana operatora nie będzie wiązała się z przestojami i płaceniem dwóm dostawcom usług naraz.

Oznacza to, że zmiana operatora świadczącego usługi dostępu do internetu w przyszłości będzie tak samo prosta — przynajmniej z perspektywy klienta — jak w przypadku zmiany operatora telefonii komórkowej. Na rynku mobilnym już lata temu wypracowano prokonsumenckie procedury, dzięki którym wybranie innego dostawcy usług jest bajecznie prosta.

Plany stworzenia nowego systemu komunikacji przez UKE to efekt przepisów, jakie weszły w życie z powodu koronawirusa.

Prezes UKE jest zobowiązany do tego „zgodnie z zapisami art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” (czyli tzw. Tarczy 3.0). Urząd poinformował zaś, że prace, które mają to umożliwić, już trwają, aczkolwiek nie wiemy jeszcze, kiedy zostaną ukończone.

Na czas, w którym będziemy czekać na stworzenie i (co ważniejsze) wdrożenie odpowiednich procedur i systemu teleinformatycznego, pojawi się rozwiązanie zastępcze. Dokument, w którym pojawią się propozycje, jak podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej, „zostanie przedstawiony do konsultacji pod koniec sierpnia br.”



