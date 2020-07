Jeśli nie mieliście czasu obejrzeć pokazu Ubisoft Forward na żywo, nic straconego. Z myślą o was przygotowaliśmy zbiór wszystkich zwiastunów, jakie zostały zaprezentowane podczas tej prezentacji.

To był bardzo ciekawy Ubisoft Forward, chociaż obyło się bez większych niespodzianek. Jestem zaskoczony tym, jak dobre wrażenie zrobiło na mnie Far Cry 6. Nie spodziewałem się, że będę miał aż taką ochotę zagrać w FPS-a z el presidente. Będąc przy graniu, z Assassin’s Creed Valhalla spędziliśmy już kilka długich godzin, grając redakcyjnie w przygody wikingów. Nasze wrażenia i odczucia znajdziecie w tym miejscu, z kolei poniżej możecie zobaczyć wszystkie zwiastuny zaprezentowane podczas Ubisoft Forward.

Ubisoft Forward - wszystkie zwiastuny w jednym miejscu:

Far Cry 6: światowy zwiastun premierowy

Far Cry 6: zwiastun z filmową sekwencją tytułową

Assassin’s Creed Valhalla: zwiastun z rozgrywki

Hyper Scape: Zwiastun z rozgrywką z Otwartej Bety

Hyper Scape: Oficjalny zwiastun filmowy

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: to dopiero początek

Might and Magic Era of Chaos

Watch Dogs Legion: podsumowanie rozgrywki

Watch Dogs Legion: zwiastun filmowy

Ghost Recon Breakpoint: Opór!

Ghost Recon Brakpoint: zwiastun towarzyszy SI

The Crew 2: podsumowanie dwóch lat

Brawhalla: wersja na urządzenia mobilne

Just Dance 2020: wirtualna gala

PS Szkoda tylko, że nie spełniło się jedno z moich oczekiwań - po cichu trzymałem kciuki za zupełnie nową odsłonę Heroes of Might and Magic dla komputerów osobistych. Cóż, nie tym razem.