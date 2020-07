8 interakcji

Dzisiaj, 30 lipca, o godzinie 13:50 polskiego czasu z Przylądka Canaveral na Florydzie w drogę na Marsa wystartował łazik Perseverance z helikopterem Ingenuity.

Swoją siedmiomiesięczną podróż rozpoczną na szczycie wyprodukowanej przez United Launch Alliance rakiety Atlas V. Okno startowe otwarte było przez około dwie godziny.

Poniżej znajdziecie kilka streamów, na których można obejrzeć start. Relacje ze startu rozpoczęły się o godzinie 13:00.

NASA

Everyday Astronaut

W języku polskim natomiast relację ze startu można obserwować na kanale Astrofaza.

Według planów, łazik Perseverance dotrze na Marsa w lutym 2021 r. Oprócz niego, w kierunku Czerwonej Planety zmierza chińska misja Tianwen-1, w skład której wchodzi orbiter, lądownik i łazik oraz orbiter Hope zbudowany przez inżynierów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Perseverance będzie szukał życia na Marsie

Łazik Perseverance to łazik rozmiarami przypominający jedyny aktualnie aktywny łazik marsjański - Curiosity. Tak samo jak on rozmiarami przypomina mały samochód, a jego masa to 1043 kg.

Poszukując śladów dawnego życia na Marsie, Perseverance będzie także zbierał ciekawsze próbki skał, pakował je w specjalne pojemniki, które według planów NASA zostaną pobrane z powierzchni planety i dostarczone na Ziemię w ramach kolejnych misji marsjańskich.

Helikopter Ingenuity

Wraz z łazikiem na Marsa wybierze się także pierwszy, zautomatyzowany dron/helikopter Ingenuity o masie 2 kg. Będzie to pierwszy aparat latający, który będzie latał nad powierzchnią innej planety.

Z uwagi na odległość od Ziemi i opóźnienie sygnałów, Ingenuity będzie musiał samodzielnie podejmować decyzje w trakcie lotu, w tym także wybierać dogodne miejsce lądowania. Inżynierowie z NASA przyznają, że misja helikoptera jest eksperymentem wysokiego ryzyka i jego niepowodzenie nie wpłynie w żaden sposób na misję łazika.



