iPhone’y i wybrane edycje iPada obsługują już uwierzytelnianie użytkownika za pomocą twarzy. Z jakiegoś względu jednak Apple nadal nie chce wprowadzić Face ID do komputerów osobistych. Choć chyba właśnie zmienia zdanie.

Uwierzytelnianie twarzą to jedna z wygodniejszych metod uwierzytelniania tożsamości użytkownika. Dobrze wykonana – a Face ID stworzone jest wręcz wzorowo – zapewnia zarówno wygodę, jak i wysokie bezpieczeństwo. O czym użytkownicy iPhone’ów X i nowszych oraz iPadów Pro drugiej generacji i nowszych dobrze wiedzą.

Apple – jak to miewa w zwyczaju – podpatrzył to rozwiązanie u konkurencji, po czym je ulepszył i spopularyzował. Z jakiegoś względu jednak nie chce wprowadzać Face ID do komputerów Mac, mimo iż identyfikacja twarzą na PC jest dość popularna – upowszechnił ją Microsoft swoim Windows Hello. Wygląda na to, że mamy dobre wieści.

Kod nawiązujący do Face ID odnaleziony w plikach macOS Big Sur.

Odwołania do Face ID odnalazła w kodzie macOS-a redakcja 9to5Mac, a konkretniej w trzeciej becie Big Sura. System odwołuje się do urządzenia PearlCamera – to ta sama nazwa kodowa, jaka była stosowana do modułu rozpoznawania twarzy w iPhone X. W kodzie znajdują się też znane z iOS-a nazwy FaceDetect i BioCapture. Warto podkreślić, że analizowane biblioteki nie są częścią środowiska Catalyst – nie są więc śmieciami po środowisku uruchomieniowym dla aplikacji z iPada.

System rozpoznawania twarzy w iPhone’ach i iPadach wykorzystuje moduły do akceleracji przeliczeń związanych z uczeniem maszynowym w procesorach Apple A. Niewykluczone że Apple zwlekał z implementacją Face ID w Makach aż te nie będą wykorzystywać procesorów jego projektu. Na dziś komputery te działają w oparciu o układy scalone Intela ogólnego przeznaczenia, pozbawione apple’owskich autorskich pomysłów.