Jaki smartfon do 2000 zł wybrać? TOP 5 polecanych modeli

Oferta smartfonów do 2000 zł chyba jeszcze nigdy nie była tak interesująca. Podpowiadamy, jaki smartfon wybrać w tym przedziale cenowym.

Przedział 1500-2000 zł to zdecydowanie najbardziej korzystny segment zakupowy, jeśli chodzi o wybór nowego telefonu. W tej cenie znika większość kompromisów, które znajdziemy w tańszych urządzeniach, a pojawia się wiele cech, które znajdziemy w sprzętach z wyższych półek. Stosunek ceny do jakości jest tu lepszy niż w jakimkolwiek innym segmencie.

Kupując telefon do 2000 zł możemy już liczyć na naprawdę wiele. Na fantastyczną wydajność, świetną jakość wykonania, a nawet na przyzwoite aparaty. Od niedawna za mniej niż 2000 zł kupimy też smartfony wyposażone w łączność 5G.

Jaki smartfon do 2000 zł wybrać? - OnePlus Nord

Najnowsza propozycja z tej półki nie jest jeszcze oficjalnie dostępna w sprzedaży. Oficjalny dystrybutor marki, sklep x-kom.pl, dopiero uruchomił przedsprzedaż, zaś telefony trafią do klientów dopiero po 25 sierpnia.

Tym niemniej nie brakuje pierwszych recenzji OnePlusa Nord od kolegów po fachu z innych krajów i według wszelkich przesłanek ten telefon wart jest uwagi.

Napędza go procesor Qualcomm Snapdragon 765G 5G, wspierany przez 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. Na froncie znajdziemy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,44”, rozdzielczości FHD+ i 90 Hz odświeżania, a pod nim czytnik linii papilarnych. Całość zasila akumulator o pojemności 4115 mAh z szybkim ładowaniem Warp Charge 30.

To wszystko pracuje pod kontrolą Androida 10 z fantastyczną nakładką Oxygen OS, która jest jedną z dwóch najlepszych wariantów Androida na rynku.

Wadą wytykaną przez wszystkich, którzy już mieli styczność z Nordem, jest aparat. Ten telefon robi bardzo, ale to bardzo przeciętne zdjęcia. O ile główny sensor o rozdzielczości 48 Mpix jeszcze się broni, tak dodatkowe aparaty z obiektywami ultrawide (8 Mpix) i macro (2 Mpix) są bezużyteczne. Sytuację ratują nieco przednie aparaty - główny 32 Mpix i dodatkowy 8 Mpix z obiektywem ultrawide.

Jeśli jednak to was nie odstrasza, to OnePlus Nord w cenie 1899 zł wart jest uwagi.

Jaki smartfon do 2000 zł wybrać? - Motorola Moto G 5G Plus

Pomimo wyłamującej język nazwy, Moto G 5G Plus to jedna z najciekawszych propozycji, jakie Motorola wypuściła na rynek w tym roku.

Napędza ją procesor Qualcomm Snapdragon 765 5G, nieco słabszy niż w OnePlusie Nord, ale nadal obsługujący łączność 5G. Do tego mamy 6 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. Całość zasila potężny akumulator 5000 mAh.

Wyświetlacz ma 6,7” przekątnej, rozdzielczość 2520 x 1080 px i 90 Hz odświeżania, ale w przeciwieństwie do OnePlusa Nord zastosowano tu panel IPS. Jest to jednak piękny ekran, który niewiele ustępuje wyświetlaczom w technologii AMOLED. Nie znajdziemy za to pod nim czytnika linii papilarnych - ten trafił na krawędź urządzenia, co uważam za bardzo dobrą decyzję.

Za sterowanie tymi podzespołami odpowiada Android 10 z nakładką My UX - w mojej opinii najlepszą wersją Zielonego Robota. Wszystko pracuje tu super płynnie, a system jest elegancki i lekki, z kilkoma użytecznymi dodatkami Moto.

Piętą achillesową Motoroli Moto G 5G Plus jest - jak zwykle w przypadku Motoroli - aparat. Podobnie jak w OnePlusie Nord główny sensor o rozdzielczości 48 Mpix robi przyzwoite zdjęcia, ale dwa pomocnicze (8 Mpix ultrawide i 5 Mpix macro) mogłyby nie istnieć. Bronią się za to przednie aparaty - główny o rozdzielczości 16 Mpix i pomocniczy 8 Mpix z obiektywem ultrawide.

Motorolę Moto G 5G Plus kupimy już teraz za 1899 zł, lub u operatorów, którzy oferują łączność 5G.

Jaki smartfon do 2000 zł wybrać? - Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Smartfon Xiaomi kosztuje o 100 zł mniej od wymienionych wyżej rywali, a oferuje niemal 1:1 te same możliwości, wyjąwszy podwójny aparat do selfie.

On również napędzany jest przez Snapdragona 765G 5G, 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Ma ekran AMOLED o przekątnej 6,57”, choć ze standardową szybkością odświeżania, 60 Hz. Ma akumulator o pojemności 4160 mAh.

Ma też niestety taki sam, bez sensowny układ aparatów jak dwa powyższe modele: zdatny do użytku aparat 48 Mpix, przeciętny aparat 8 Mpix z obiektywem ultrawide i absolutnie bezużyteczny aparat 2 Mpix z obiektywem macro. Z przodu znajdziemy tylko jeden aparat do sejfie, przyzwoity sensor 16 Mpix.

Na dobrą sprawę Xiaomi Mi 10 Lite 5G oferuje dokładnie to samo, co obecny wyżej OnePlus Nord. Łatwiej będzie go też dorwać na promocji w jeszcze niższej cenie, więc jeśli ktoś chciałby mieć wszystkie te możliwości, ale nieco przyoszczędzić, to może być najlepszy wybór.

Jaki smartfon do 2000 zł wybrać? - iPhone SE 2020

Na co dzień iPhone SE 2020 kosztuje 2149 zł w swej najtańszej wersji, ale bez trudu upolujemy go na promocjach za 1999 zł.

To najbardziej nieszablonowa propozycja z tego zestawienia, która mimo tego może się okazać najbardziej właściwą dla wielu ludzi.

Przede wszystkim - iPhone SE 2020 jest malutki. Ma ekran o dwa cale mniejszy od większości konkurentów z tego segmentu. Bez trudu mieści się w kieszeni, nie wyślizguje się z dłoni; to zapomniany już komfort obsługi smartfona jedną ręką.

Po drugie - nie ma łączności 5G jako jedyny smartfon w tym zestawieniu. Ma za to obłędnie szybkie podzespoły, z procesorem Apple A13 Bionic na czele, choć miejsca na dane w najtańszej wersji jest niewiele, bo tylko 64 GB.

Jako jedyny telefon w zestawieniu ma za to obudowę odporną na pył i wodę (IP67), ładowanie bezprzewodowe i głośniki stereo. Jest też po prostu najlepiej wykonanym, najbardziej „premium” urządzeniem spośród wszystkich wymienionych tu urządzeń.

Ma też jeden aparat o - zadawałoby się, żałosnej - rozdzielczości 12 Mpix, który… mimo nieimponującej specyfikacji robi zdjęcia lepsze od każdego wymienionego wcześniej konkurenta. Tylko tę przednią kamerkę trudno przeboleć. Ma raptem 8 Mpix rozdzielczości i robi przeciętne zdjęcia.

Co jeszcze mogłoby odwieść potencjalnego nabywcę od zakupu? Przede wszystkim akumulator. W małej obudowie zmieściły się ogniwa o niewielkiej pojemności 1821 mAh. Przy oszczędnym użytkowaniu bez problemu wyciśniemy z tego telefonu cały dzień pracy, ale wystarczy poużywać go nieco intensywniej i już trzeba go będzie ładować przed końcem dnia.

Jeśli nie użytkujesz smartfona aż tak intensywnie, a zależy ci na czymś poręcznym - iPhone SE 2020 jest najlepszym wyborem.

Jaki smartfon do 2000 zł wybrać? - POCO F2 Pro

Zwyczajowo Poco F2 Pro kosztuje 2499 zł, ale w chwili pisania tego tekstu trwa promocja, w czasie której nabędziemy nowy smartfon Xiaomi za 1999 zł.

W tej cenie jest to bezsprzecznie najlepszy smartfon zestawienia.

Wyjątkowo zacznę od ekranu - panel AMOLED ma przekątną 6,67”, rozdzielczość 2400 x 1080 px i odświeżanie 60 Hz, ale za to rozlewa się na cały front wyświetlacza, tworząc jedną, immersyjną powierzchnię.

Udało się to osiągnąć chowając przedni aparat o rozdzielczości 20 Mpix w wysuwanym z obudowy peryskopie. A skoro o aparatach mowa, to główne sensory nie rozczarowują. Główny aparat ma 64 Mpix, obiektyw ultrawide sparowano z sensorem 13 Mpix, a zamiast bezsensownego macro mamy aparat 5 Mpix z teleobiektywem oraz 2 Mpix sensor głębi.

Sercem Poco F2 Pro jest sztandarowy Snapdragon 865 5G. Za 1999 zł kupimy wersję wspieraną przez 6 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane, ale dopłacając 200 zł możemy nabyć też wariant 8/256 GB. Całość zasilają ogniwa o pojemności 4700 mAh, ładowane z mocą 30 W.

Tak naprawdę trudno wskazać jakąś obiektywną wadę Poco F2 Pro. Osobiście brakuje mi w nim głośników stereo i chciałbym zobaczyć jakąkolwiek normę odporności na pył i wodę, ale cóż - nie można mieć wszystkiego.

W zamian za te pomniejsze kompromisy dostajemy za to zdecydowanie najszybszy smartfon z Androidem do 2000 zł, z pięknym ekranem i więcej niż przyzwoitym aparatem. Jeśli szukasz smartfona z Androidem do tej kwoty, Poco F2 Pro jest obecnie najlepszym wyborem.

Udostępnij na FB

nie mobile