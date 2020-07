Wyciekła grafika z Far Cry 6. Na okładce Gus Fringe z Breaking Bad

Far Cry 6 nadchodzi, a za sprawą wycieku poznaliśmy datę premiery i głównego antagonistę w grze. Zagra go Giancarlo Esposito, znany m.in. z roli Gusa Fringa z serialu Breaking Bad.

Niespodziewana grafika zawitała w sklepie PlayStation Store w Hongkongu. Najpewniej na skutek pomyłki, w sklepie ruszyła przedwczesna promocja gry Far Cry 6. Zobaczyliśmy stronę gry, która zdradza naprawdę dużo.

W Far Cry 6 powalczymy z dyktatorem, którego zagra Giancarlo Esposito.

Jeżeli postać na grafice wydaje się wam znajoma, macie rację. To aktor Giancarlo Esposito, doskonale znany z roli Gustavo Fringa z seriali Breaking Bad i Better Call Saul. Aktor często wciela się w złoczyńcę i nie inaczej będzie w najnowszej grze Ubisoftu.

W Far Cry 6 akcja toczyć się będzie w tropikalnej scenerii, a konkretnie w fikcyjnej lokacji Yara. Lokalizacja przypomina nieco Kubę. Lokalną władzę stanowi dyktator Anton Castillo, z którym przyjdzie się nam zmierzyć. Na okładce widać też drugą, znacznie młodszą postać, którą najpewniej jest syn dyktatora.

Wcielimy się w postać Daniego Rojasa, mieszkańca Yary, który przekuwa niechęć do twardych rządów w działanie. Bohater zostaje partyzantem i zaczyna dążyć do wyzwolenia narodu. W grze mamy przemeirzać tropikalne lasy jak i gęsto zaludnione miasta.

W Far Cry 6 będziemy mogli grać z kompanem, za sprawą trybu kooperacji dla dwóch graczy.

Far Cry 6 będze miał premierę 18 lutego 2021 r. Zagramy na PlayStation 5 i PlayStation 4.

Wyciek pochodzi z PS Store, a więc dotyczy platformy PlayStation. Na stronie gry pojawiła się informacja o tym, że tytuł jest tworzony z myślą o bieżącej i nadchodzącej generacji konsoli. Klienci, którzy kupią grę na PS4 otrzymają darmową wersję na PS5.

Nie ma jednak powodów by zakładać, że tytuł nie pojawi się na innych platformach. Wzorem poprzedników, możemy spodziewać się wersji na pecety oraz na konsole Xbox, najpewniej na Xbox One oraz Xbox Series X.

Całość zapowiada się… dość typowo dla serii Far Cry, co niestety nie jest najlepszą wiadomością. Wygląda na to, że Far Cry 6 będzie miał bardzo podobną strukturę do poprzednich odsłon. Cechą charakterystyczną serii jest przemiana głównego bohatera ze zwykłego obywatela w prawdziwego Rambo, który niemal w pojedynkę rozprawia się z autorytarnym i bardzo brutalnym władcą na terenie odizolowanym od reszty świata.

Grze zdecydowanie przyda się mocne odświeżenie. Jako wielki fan Far Cry 3, czwartą część przeszedłem z mniejszym entuzjazmem, a Far Cry 5 nawet nie skończyłem. Wrażenie przesytu dopełniły dodatki, które również powielały formułę rozpoczętą w Far Cry 3. Oby Ubisoft tym razem sięgnął po coś więcej niż powielanie sprawdzonego schematu w nowej lokalizacji.

Pierwsze materiały wideo z Far Cry 6 już 12 lipca

Ubisoft oficjalnie zapowiedział konferencję #UbiForward, na której zobaczymy nowe tytuły, w tym Far Cry 6. Konferencję zapowiada krótkie wideo przedstawiające bohatera gry Far Cry 6. Wydarzenie odbędzie się 12 lipca 2020 r.