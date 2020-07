Ciepło generowane przez serwery Facebooka zasila duńską sieć ciepłowniczą

Coraz więcej wielkich firm technologicznych skupia się na kwestiach środowiskowych i społecznych. Jedną z nich jest Facebook, który w zeszłym roku zasilał swoje biura i centra serwerowe energią, która w 86 proc. pochodziła z odnawialnych źródeł. Tak przynajmniej wynika z oficjalnego raportu, opublikowanego przez firmę.

Już dwa lata temu Facebook ogłosił, że zobowiązuje się do wykorzystywania w jak największym stopniu źródeł energii odnawialnej. Wtedy ta deklaracja zakładała redukcję emisji gazów cieplarnianych (emitowanych przy produkcji energii elektrycznej, z której korzysta Facebook) o 75 proc. i wspierania globalnych operacji firmy za pomocą 100 proc. energii odnawialnej do końca 2020 r. Raport za zeszłoroczny rok pokazuje rozwój w dobrym kierunku.

Facebook i energia odnawialna

— Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów jeszcze w tym roku. Tylko w 2019 roku osiągnęliśmy 59-procentowy spadek naszej emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do poziomów z 2017 roku i osiągnęliśmy 86 procent energii odnawialnej. Zostaliśmy również uznani za pierwszego korporacyjnego nabywcę energii odnawialnej w Stanach Zjednoczonych. przez Renewable Energy Buyers Alliance - i nr 2 na świecie przez Bloomberg NEF. Dodatkowo zobowiązaliśmy się do naszej pierwszej bezpośredniej inwestycji w projekt energii odnawialnej w ramach projektu Prospero Solar Project o mocy 300 MW w Teksasie. - możemy przeczytać w raporcie.

Zagłębiając się w szczegóły przedstawione w dokumencie, możemy dowiedzieć się również tego, że Facebook dysponuje aktualnie 1,3 GW zielonej energii elektrycznej, generowanej przez turbiny wiatrowe i panele solarne. Jedną z większych inwestycji w zieloną przyszłość jest ogromna farma solarna w Teksasie. Dzięki takim zabiegom Facebookowi udało się zredukować własną emisję CO2 o ok. 100 tys. ton metrycznych dwutlenku węgla, czyli tyle, ile rocznie generuje ok. 22 tys. samochodów osobowych.

Facebook wspiera też lokalne społeczności

Mowa tu chociażby o centrum danych w Odense, w Danii, w którym zaimplementowano rozwiązania pozwalające na przekazywanie ciepła generowanego przez serwery do systemu ciepłowniczego Odense. Projekt ten jest obecnie rozwijany, aby zapewnić 100 000 MWh energii rocznie, co według Facebooka ma wystarczyć na ogrzanie 6900 domów lokalnej społeczności. Projekt ten oczywiście pomaga również miastu, jeśli chodzi o przyspieszenie jego wysiłków na rzecz stopniowego wycofania zużycia węgla do 2022 r. Przed nawiązaniem współpracy z Facebookiem, władze Odense zakładały, że cel ten uda im się osiągnąć dopiero w 2030 r.

Facebook inwestuje również w oczyszczanie wody. Projekty zrealizowane w Nowym Meksyku umożliwiły oczyszczenie 17 akrów mokradeł i kilka mil wód bieżących (głównie chodzi o strumienie), co z kolei bardzo korzystnie wpłynęło na komfort życia takich gatunków zagrożonych, jak np. pstrągów i srebrzystych rybnic Rio Grande oraz południowo-zachodnich muchołówek.

Podsumowując to jednym zdaniem: Facebook inwestuje coraz chętniej w ochronę środowiska. To bardzo dobra wiadomość i nawet jeśli projekty te realizowane są tylko i wyłącznie w celu poprawienia wizerunku firmy, to i tak ich największym beneficjentem jest środowisko, co jest bardzo pozytywną wiadomością. Oficjalne uzasadnienie działań Facebooka brzmi następująco:

— Uważamy, że zmiany klimatu są dziś pilną kwestią dla świata i dokładamy wszelkich starań, aby sprostać temu wyzwaniu. Na początku tego roku współpracowaliśmy z różnymi globalnymi organizacjami, aby opracować naszą Mapę Konwersacji Klimatycznej, która dostarcza nowych informacji, mogących przyspieszyć działania na rzecz klimatu. Ponadto współpracowaliśmy z organizacjami takimi jak We Are Still In, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody, aby promować zrównoważone praktyki i wspierać działania na rzecz klimatu.

Pełną treść raportu znajdziecie tutaj.