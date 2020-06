To będzie pierwszy trekking na Księżycu. Astronauci nieźle się nachodzą

Ponad rok temu NASA postawiła sobie bardzo ambitny cel: dostarczyć astronautów z powrotem na powierzchnię Księżyca w 2024 r. Choć powszechnie wiadomo, że dotrzymanie tego terminu staje się coraz mniej realne, to mimo wszystko NASA kontynuuje przygotowania. Aktualnie kierownictwo zastanawia się m.in. co astronauci będą robić na powierzchni naszego naturalnego satelity.

Od 1972 r. ani jeden człowiek nie stanął na powierzchni Księżyca. Wiemy także, że przed upływem 50 lat od oderwania się od powierzchni ludzkiej stopy – właściwie buta – kolejna tam nie stanie. NASA aktualnie prowadzi intensywne przygotowania do realizacji programu Artemis, w ramach którego człowiek ma wrócić na Księżyc i zostać tam na dłużej, przygotowując się do kolejnego wielkiego kroku: załogowego lotu na Marsa. W tych wszystkich przygotowaniach NASA jednak skupia się nad sposobem dostarczenia ludzi na Księżyc, a znacznie mniej czasu poświęcono temu, co ludzie będą tam robić, kiedy już się tam znajdą.

Plan wycieczki

W trakcie misji dwójka astronautów spędzi na powierzchni Księżyca nawet 6,5 dnia - to niemal dwa razy dłużej od najdłuższego pobytu zrealizowanego w trakcie misji Apollo. W trakcie pobytu na powierzchni astronauci wykonają cztery spacery na zewnątrz statku, z których każdy będzie trwał około sześciu godzin - mniej więcej tyle, co przeciętny spacer kosmiczny na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

W trakcie pierwszej misji astronauci nie będą mieli do dyspozycji dużego pojazdu, którym mogliby poruszać się po powierzchni Księżyca, bowiem zostanie on dostarczony wraz z drugą misją załogową. Zatem pionierzy (przynajmniej w XXI w.) będą musieli korzystać ze swoich nóg i to one będą stanowiły ograniczenie zasięgu misji.

Zważając na powyższe, inżynierowie z NASA obliczyli, że podczas każdego spaceru astronauci będą w stanie pokonać łącznie (w dwie strony) około 16 km. Dla porównania w trakcie swojego spaceru księżycowego Neil Armstrong i Buzz Aldrin pokonali około 1 kilometra w 2,5 godziny.

Biegun Księżyca to nie równik

Ograniczeniem będą też naturalnie warunki w miejscu lądowania. Misje Apollo lądowały w równikowym obszarze Księżyca, ale już misje Artemis będą lądowały w zupełnie innym miejscu - w okolicach bieguna południowego, gdzie ekstremalnie niskie temperatury mogą stanowić problem dla kombinezonów.

Mimo wszystko jest to przemyślana decyzja ze strony NASA. Południowy biegun Księżyca jest wyjątkowo interesujący, szczególnie jeżeli myślimy o dłuższym pobycie ludzi na powierzchni Srebrnego Globu. Sondy kosmiczne potwierdziły obecność lodu wodnego tuż pod powierzchnią Księżyca w głębokich kraterach znajdujących się w okolicy bieguna. Przyszli eksploratorzy tych rejonów mogliby wykorzystywać ten lód i przerabiać go zarówno na wodę pitną, jak i na paliwo rakietowe do dalszych, ambitniejszych misji.

Nie mam co na siebie włożyć

Kombinezony astronautów, przynajmniej w tych pierwszych misjach, nie będą w stanie zapewnić im odpowiedniego komfortu podczas badania lodu. W pierwszych kilku misjach astronauci będą musieli ograniczyć się do cieplejszych, ogrzewanych przez słońce obszarów, a bezpośrednie prace w stale zacienionych regionach kraterów pozostawić robotom.

Pierwsze kombinezony astronautów księżycowych będą bazowały na kombinezonach EMU, stosowanych podczas spacerów kosmicznych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, aczkolwiek inżynierowie zastosują w nich pewne rozwiązania wyniesione z doświadczeń zebranych w trakcie misji Apollo.

W trakcie kilku pierwszych misji astronauci będą wyposażeni w lekkie kombinezony, które pozwolą im nieco swobodniej spacerować po powierzchni Księżyca, szczególnie że bez pojazdu transportowego będą musieli wszystkie narzędzia nosić ze sobą.

Jednocześnie NASA już teraz pracuje nad masywniejszymi, trwalszymi kombinezonami, które będą przeznaczone dla astronautów, którzy w późniejszym czasie będą pozostawali na Księżycu przez dłuższe okresy.