Canon EOS R6 oraz nowe obiektywy. Wyciekła pełna lista nowości i data premiery

Szykujemy się na dwie ważne nowości: Canona EOS R5 i Canona EOS R6. Kto wie, czy nie będą to najważniejsze nowe aparaty w tym roku. Do sieci wyciekły już nie tylko specyfikacje, ale także lista nowych obiektywów i akcesoriów oraz data ich premiery.

Canon EOS R6 - data premiery, nowe obiektywy i akcesoria

Dwa nowe pełnoklatkowe bezlusterkowce Canon EOS R6 i Canon EOS R5 mają zostać pokazane w trakcie konferencji transmitowanych na żywo w internecie już 9 lipca. Co jeszcze zobaczymy?

Zazwyczaj dobrze poinformowany serwis Nokishita, opublikował właśnie na Twitterze pełną listę nowości, jakie Canon zamierza pokazać.

Japończycy planują podobno zaprezentować grip BG-R10, transmiter bezprzewodowy WFT-R10 oraz nowy akumulator LP-E6NH, który ma być wykorzystywany w obu korpusach. Canon EOS R5 i R6 mają być sprzedawane w zestawie z obiektywem RF 24-105 mm f/4L IS USM, a EOS R6 dodatkowo będzie można kupić wraz ze szkłem 24-105 mm f/4-7.1 IS STM.

Poza tym Japończycy podobno planują premiery kilka interesujących, chociaż mocno wyspecjalizowanych i zapewne bardzo drogich teleobiektywów: RF 600 mm f/11 DO IS STM, RF 800 mm f/11 DO IS STM, RF 100-500 mm f/4-7.1L IS USM, oraz dwa telekonwertery: RF 1.4x i RF 2x.

Canon EOS R5, R6 oraz cały system obiektywów RF, fot. Canon Rumors

Wcześniej, serwis Canon Rumors podawał, że tego samego dnia zobaczymy również dwa dodatkowe obiektywy: RF 70-200 mm f/4L IS USM oraz the RF 50 mm f/1.8. Serwis Nokishita nie potwierdza jednak tych informacji, a poza tym, na nieoficjalnej ilustracji przedstawiającej rodzinę EOS R, nie znajdziemy tych szkieł. Być może zatem ich premiera została zaplanowana na dalszą część roku.

Wszystkie trzy teleobiektywy to bez wątpienia konstrukcje specjalistyczne, przeznaczone głównie dla zawodowych fotografów sportu, przyrody. Zapewne Japończycy zaplanowali, że wyposażą w nie wielu fotoreporterów obsługujących Igrzyska Olimpijskie w Tokio, które miały odbyć się od 24 lipca do 9 sierpnia 2020 r. Niestety, zostały przełożone na rok 2021 ze względy na pandemię koronawirusa.

Canon EOS R6 – specyfikacja. Co wiemy?

Na Spider's Web sporo pisaliśmy o spodziewanym Canonie EOS R5, ale wraz z nim już 9 lipca światło dzienne ma ujrzeć także model Canon EOS R6. Tak, jak EOS R5 to bezlusterkowy odpowiednik serii EOS 5D, tak EOS R6 będzie zapewne pełnić funkcję serii EOS 6D, czyli aparatów mniejszych, nieco prostszych, ale bardziej przystępnych cenowo.

Najnowsze plotki mówią, że Canon EOS R6 ma otrzymać pełnoklatkową matrycę CMOS o rozdzielczości 20 Mpix z systemem mechanicznej stabilizacji matrycy. Aparat ma oferować prędkość zdjęć seryjnych do 12 kl./s przy migawce mechanicznej oraz 20 kl./s przy migawce elektronicznej. Twórcy wideo ucieszą się z jego możliwości filmowych: otrzymamy bowiem nie tylko trybów nagrywania wideo 4K 60 kl./s, ale również Full HD 120 kl./s. Oprócz tego aparat zaoferuje płaski profil Canon Log oraz możliwość zapisywania wideo w 10-bitowym formacie.

Korpus aparatu ma być nieco mniejszy i gorzej wykonany niż EOS R5 oraz bez górnego czarno-białego ekranu, ale z dwoma slotami na karty pamięci SD UHS-II. Otrzymamy natomiast identyczny z R5 system AF z funkcjami wykrywania twarzy oraz zwierząt, a także wizjer elektroniczny o rozdzielczości 5 mln punktów.

Canon EOS R6 zapowiada się zatem na niezwykle interesujący korpus trafiający w potrzeby wielu współczesnych twórców. Filmy 8K to wciąż melodia przyszłości lub temat dla mocno wyspecjalizowanych, zaawansowanych produkcji. Większości twórców wystarczy dobre 4K 60 kl./s. Do tego mamy duże możliwości fotograficzne, z matrycą o nieprzesadzonej rozdzielczości.

Canon EOS R6 - cena

Według nieoficjalnych informacji Canon EOS R6 ma kosztować poniżej 2500 dol. Spodziewałbym się zatem ceny ok. 10-11 tys. zł w Polsce, która z czasem spadnie pewnie do ok. 9 tys. Zł Aparat ma zostać pokazany już 9 lipca, ale w sprzedaży pojawi się w sierpniu. Z kolei Canon EOS R5 ma być dostępny dopiero we wrześniu. W sytuacji, kiedy premiera aparatu Sony A7 IV jest przełożona lub opóźniona, a Nikon boryka się z własnymi problemami, premiery Canona mogą wiele namieszać na rynku fotograficzno-filmowym.