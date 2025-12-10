Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Apple ma bat na Rosję. Nie zablokują jednej aplikacji

Apple najwyraźniej się wycwanił i stworzył usługę, która nie może zostać zablokowana przez kraje z autorytarną władzą. To bat na cenzurę, który ograniczyłby możliwości iPhone’a.

Albert Żurek
Wiadomości iMessage Rosja
REKLAMA

Ostatnio informowaliśmy, że w Rosji zablokowano usługę rozmów FaceTime dla użytkowników sprzętów Apple’a. Służbom nie podobał się poziom zabezpieczeń usług, których szpiegowanie było niemożliwe. Jednej kluczowej usługi nie zablokowano - powód ma być bardziej skomplikowany.

REKLAMA

Rosja zablokowała FaceTime'a, ale nie iMessage

Rząd Rosji zablokował FaceTime oraz Snapchata pod pretekstem wykorzystywania ich do "organizowania i prowadzenia działań terrorystycznych na terytorium kraju, werbowania sprawców, popełniania oszustw i innych przestępstw przeciwko naszym obywatelom". Prawda leży oczywiście gdzie indziej - decyzja została podjęta ze względu na powszechnie panującą w Rosji cenzurę i inwigilację. 

Wcześniej w kraju ograniczono możliwości innych popularnych usług: WhatsAppa, Telegrama i całkowicie wyłączono Signala, Snapchata czy Robloxa. Jeśli Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji nie jest w stanie przechwycić komunikacji przez określoną usługę, władze Kremla decydują się na zablokowanie lub ograniczenie rozwiązania.

Widać tu ewidentną walkę z komunikatorami wykorzystującymi zaawansowane szyfrowanie end-to-end. FaceTime techniczne działa - jest dostępny na telefonach Rosjan, ale wykonanie połączenia powoduje wystąpienie błędu. Apple jednocześnie ma inną usługę: komunikator iMessage, który też zapewnia bezpieczną komunikację. Dlaczego władza nie postanowiła zająć się drugim również nią?

Powód? Apple mógł się zabezpieczyć

Początkowo wskazywano, że popularność iMessage jest na tyle niska, że nie zdecydowano się na taką decyzję. Prawda ma być jednak inna. Serwis 9to5mac zacytował Johna Grubera - specjalistę od tematyki Apple'a, który twierdzi, że iMessage jest bezpośrednio połączony z powiadomieniami push w iPhonie. Zablokowanie komunikatora miałoby sprawić, że smartfony Apple zostałyby pozbawione możliwości wyświetlania tego typu komunikatów w ogóle.

Apple wprowadził takie zabezpieczenie ze względu na operatorów. Co prawda, iMessage bazuje na numerach telefonu, ale do przesyłania wiadomości potrzebujemy tylko internetu WiFi lub danych komórkowych. Komunikator właściwie konkuruje z klasycznymi SMS-ami, które są realizowane i ograniczane przez operatorów. Jeśli nie mamy odpowiedniego pakietu, środków lub usług, nie wyślemy SMS-a. 

Gigant z Cupertino dobrze o tym wiedział, więc stworzył zabezpieczenie przeciwko operatorom, którzy wpadliby na pomysł blokowania iMessage, chcąc, aby przesyłać wiadomości przez klasyczne SMS-y. Te dawniej kosztowały sporo - dziś co prawda z zasady są darmowe, ale komunikator iMessage jest na rynku od wielu lat.

Jako dowód tej teorii dodano sytuację, gdzie lecąc samolotem i podczas połączenia się z pokładowym WiFi z ograniczeniem do komunikatorów, wciąż dostajemy powiadomienia push z innych aplikacji. Mimo że w teorii nie mamy do nich dostępu.

Jest duża szansa, że ochrona przed blokadą w iMessage przez autorytarne rządy, która tym zadziałała na niekorzyść Rosji została wprowadzona do iPhone’ów zupełnie przez przypadek Obecnie nie ma innego sensownego wytłumaczenia, dlaczego Kreml nie zablokował lub ograniczył zaszyfrowanego komunikatora internetowego od Apple’a.

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
10.12.2025 19:12
Tagi: AppleCenzurafacetimeiMessageiPhoneRosja
Najnowsze
18:49
Biały Dom walczy z fontem Calibri. Jest zbyt lewacki
Aktualizacja: 2025-12-10T18:49:42+01:00
18:23
Będą remastery Fallouta? Zjadłem na nim zęby i czuję się olany
Aktualizacja: 2025-12-10T18:23:06+01:00
18:03
Szykują szpitale na wojnę. Lekarze poczują klimat okopów
Aktualizacja: 2025-12-10T18:03:50+01:00
18:01
Koniec serii Call of Duty, jaką znaliśmy. Graczom niech będą dzięki
Aktualizacja: 2025-12-10T18:01:19+01:00
17:40
Da się zrobić telefon, który nie jest nudny. Aż boli, że powstanie tak mało sztuk
Aktualizacja: 2025-12-10T17:40:07+01:00
17:31
Samsung zmienia podejście do telefonów. Tych, które Polacy kupują najchętniej
Aktualizacja: 2025-12-10T17:31:34+01:00
16:46
Pięć lat po premierze Cyberpunk 2077 dostał najlepszy zwiastun w historii. Czyste kino
Aktualizacja: 2025-12-10T16:46:38+01:00
15:49
Pierwszy składany iPhone zmieni wszystko. Poruszy cały świat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:49:20+01:00
15:32
Najlepsze menedżery haseł. Te aplikacje to inwestycja w bezpieczeństwo - i wygodę
Aktualizacja: 2025-12-10T15:32:17+01:00
15:00
Limitowane okulary XR od VITURE i CD PROJEKT RED. Cyberpunk 2077 wychodzi poza ekran
Aktualizacja: 2025-12-10T15:00:16+01:00
14:57
Bank pozwoli zablokować wszystkie transakcje. Jednym przyciskiem okiwasz oszustów
Aktualizacja: 2025-12-10T14:57:26+01:00
14:37
Windows 11 nie będzie mulić w grach. Koniec męczarni
Aktualizacja: 2025-12-10T14:37:26+01:00
14:23
Polskie myśliwce dla Ukrainy. W zamian chcemy strategiczną technologię
Aktualizacja: 2025-12-10T14:23:32+01:00
13:39
Allegro dalej wojuje z InPostem. Efekt: usługa, która namiesza
Aktualizacja: 2025-12-10T13:39:58+01:00
13:04
Polska elektrownia jądrowa lada moment. "Konkurencja może się zdziwić"
Aktualizacja: 2025-12-10T13:04:40+01:00
12:00
Budujesz PC na lata? Samsung 9100 PRO pokazuje sens przejścia na PCIe 5.0
Aktualizacja: 2025-12-10T12:00:48+01:00
11:27
Orange przygotował się na święta. Mikołaj w tym roku szybciej przyniesie prezenty
Aktualizacja: 2025-12-10T11:27:12+01:00
11:09
McDonald's serwuje świąteczny koszmar. Dawno nie widziałam takiego bubla
Aktualizacja: 2025-12-10T11:09:28+01:00
10:30
Kometa 3I/Atlas wywołała burzę. "Musi zawierać coś jeszcze"
Aktualizacja: 2025-12-10T10:30:55+01:00
9:14
Uber zmienia zamawianie kursów. Klikasz jak po fast fooda
Aktualizacja: 2025-12-10T09:14:55+01:00
9:00
Jak działa tunel aerodynamiczny Flyspot? Nie bój się o latanie w pomieszczeniu
Aktualizacja: 2025-12-10T09:00:09+01:00
8:33
Android z funkcją jak w iPhonie. Taką inspirację rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-10T08:33:28+01:00
8:12
PS5 wie o tobie więcej, niż myślisz. Ruszyło wielkie podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-10T08:12:30+01:00
6:45
Samsung Galaxy Z TriFold był znacznie lepszy. Wyciekł prototyp
Aktualizacja: 2025-12-10T06:45:00+01:00
6:34
Microsoft kusi Europę. Suwerenność cyfrowa według bigtecha
Aktualizacja: 2025-12-10T06:34:00+01:00
6:23
Samsung jak Apple. Zapragnął paskudnego garba w Galaxy
Aktualizacja: 2025-12-10T06:23:00+01:00
6:12
Nikt nie wie, ile SpaceX jest wart. No i dobrze, giełda to rak
Aktualizacja: 2025-12-10T06:12:00+01:00
6:01
Oszuści wiedzą, że odpalisz kolędy ze Spotify i sprytnie to wykorzystują
Aktualizacja: 2025-12-10T06:01:00+01:00
21:54
Teraz UE bierze się za Google. Idziemy na zwarcie i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-09T21:54:46+01:00
21:09
ChatGPT powoli oddaje koronę. Jest nowy król czatbotów
Aktualizacja: 2025-12-09T21:09:52+01:00
21:05
Tworzenie na YouTube stało się banalne. Wideo robi się prawie samo
Aktualizacja: 2025-12-09T21:05:48+01:00
21:00
Pierścień do zapisywania myśli. Tak - myśli
Aktualizacja: 2025-12-09T21:00:33+01:00
19:52
Nasz satelita PIAST po 500 próbach nad Ziemią. Mądry Polak po szkodzie
Aktualizacja: 2025-12-09T19:52:03+01:00
19:36
CPK kończy z dobrowolnością. Miło już było, czas na rygor
Aktualizacja: 2025-12-09T19:36:54+01:00
19:12
Mapy Google ze świetną nowością. Ale tylko na iPhone, Android w tyle
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:35+01:00
18:55
Najlepiej sprzedający się smartfon ostatnich miesięcy? Biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-12-09T18:55:38+01:00
18:46
Windows naprawia gry. Uff, gracze sięgali już po ekstremalne sposoby
Aktualizacja: 2025-12-09T18:46:21+01:00
18:36
Gamingowy laptop z rolowanym ekranem. W Lenovo zwariowali, kocham to
Aktualizacja: 2025-12-09T18:36:42+01:00
17:48
microSD w telefonach to smutny obraz nadchodzących czasów
Aktualizacja: 2025-12-09T17:48:26+01:00
16:32
Telefon sam się wyciszy w autobusie. Już nie będziesz robić trzody
Aktualizacja: 2025-12-09T16:32:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA