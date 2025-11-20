REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Tajne satelity przestały być tajne. Sprawa się rypła przez astronoma-amatora

Miliardy dolarów wpompowane w tajny rządowy program Starshield miały zapewnić dyskrecję, ale plany pokrzyżował jeden dociekliwy astronom-amator. Odkrył, że satelity budowane dla amerykańskiego wywiadu nadają sygnały w zakazanych pasmach.

Marcin Kusz
Tajne satelity przestały być tajne. Sprawa się rypła przez astronoma-amatora
REKLAMA

Scott Tilley to postać znana w środowisku pasjonatów kosmosu z odnajdywania zaginionych obiektów na orbicie. Tym razem jednak jego odkrycie ma znacznie cięższy kaliber, niż odszukanie starego wraku. Podczas rutynowego przeszukiwania rzadko używanych częstotliwości, jego sprzęt zarejestrował nietypową aktywność.

Okazało się, że źródłem sygnału jest Starshield, czyli owiana tajemnicą konstelacja satelitów tworzona przez SpaceX na zlecenie rządu USA, w tym Narodowego Biura Rozpoznania (NRO) i Sił Kosmicznych. Tilley zidentyfikował ponad 170 obiektów, które zachowują się w sposób co najmniej zastanawiający, emitując sygnały, których teoretycznie nie powinno tam być.

REKLAMA

Nadają pod prąd i łamią reguły

Jak czytamy na łamach npr.org, problem nie leży w samym fakcie nadawania, ale w tym, gdzie i jak się to odbywa. Satelity Starshield operują w paśmie 2025-2110 MHz. Zgodnie z regulacjami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), ten wycinek widma jest zarezerwowany dla transmisji typu uplink, czyli sygnałów wysyłanych z Ziemi na orbitę.

Tymczasem urządzenia SpaceX robią coś dokładnie odwrotnego – wykorzystują to pasmo do nadawania w dół, w stronę planety. To trochę tak, jakby kierowca jechał pod prąd na autostradzie. Eksperci z Instytutu Maxa Plancka ostrzegają, że takie działanie jest niezwykle ryzykowne. Odwrócone nadawanie może nie tylko zdradzać dokładną pozycję tajnych jednostek, ale przede wszystkim powodować zakłócenia w komunikacji innych statków kosmicznych. Choć do tej pory nie doszło do kolizji czy awarii, zagrożenie jest naprawdę duże.

Starshield to specjalna wersja komercyjnej konstelacji Starlink, działająca na zlecenie amerykańskich agencji rządowych, w tym Narodowego Biura Rozpoznania (NRO) i Sił Kosmicznych USA. Choć projekt zainicjowano w 2023 r., jego szczegóły są pilnie strzeżone. Nie wiadomo, gdzie dokładnie znajdują się satelity ani jakie mają zadania – poza tym, że mają służyć celom wojskowym i wywiadowczym. Szacuje się, że na orbicie krąży już ponad 200 takich jednostek. Odkrycie Tilleya rzuca jednak cień na szczelność tego projektu.

Astronomowie mają dość. To nie pierwsza tego typu akcja

To nie pierwszy raz, gdy satelity firmy SpaceX wzbudzają zaniepokojenie naukowców. Już wcześniej badacze alarmowali, że urządzenia z konstelacji Starlink emitują niepożądane sygnały radiowe, które zakłócają pracę naziemnych radioteleskopów. Problem dotyczy zwłaszcza pasm chronionych, zarezerwowanych dla celów naukowych – tam, gdzie prowadzone są badania nad odległymi galaktykami i wczesnymi etapami ewolucji Wszechświata.

Szczególnie problematyczne okazały się satelity typu v2-mini-Ku, odpowiadające za większość niepożądanych emisji w paśmie radiowym. Mimo deklaracji SpaceX o współpracy ze środowiskiem naukowym eksperci ostrzegają, że bez wyraźnych regulacji możemy nieodwracalnie utracić dostęp do najstarszych śladów historii kosmosu.

Miliardy wyrzucone w błoto i arogancja na naprawdę wysokim poziomie

Podsumujmy więc: rząd USA i Elon Musk wydają blisko 2 mld dol. na supertajny system szpiegowski, który ma być oczami i uszami imperium, a demaskuje go gość z anteną w ogródku. To kompromitacja mitu o wszechwładzy technologii wojskowej i bolesny dowód na to, że w erze cyfrowej nic nie da się ukryć. Okazuje się, że nawet najdroższe zabezpieczenia pękają w starciu z pasją i ciekawością jednego hobbysty, który po prostu patrzył tam, gdzie inni nie patrzyli.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Jednak cała ta historia ma tak naprawdę poważniejszy wymiar. To, co tak odkrył Tilley, to dowód na to, że SpaceX traktuje orbitę jak swój prywatny, dziki zachód. Nadawanie pod prąd w ściśle regulowanym paśmie radiowym to nie jest błąd inżynierski, ale przejaw korporacyjnej arogancji i łamania międzynarodowych zasad bezpieczeństwa.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
20.11.2025 06:12
Tagi: Elon MuskSatelitySpaceXUSA
Najnowsze
6:03
Polskie lotnisko jest feralne. Ciągłe problemy, a teraz pojawił się nowy
Aktualizacja: 2025-11-20T06:03:00+01:00
6:00
Wojsko uzbroi nasze Abramsy. Zyskają potężną ochronę
Aktualizacja: 2025-11-20T06:00:00+01:00
21:17
Microsoft stawia producentom twarde warunki. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-11-19T21:17:58+01:00
20:23
Chcą zabić tanie karty graficzne. To będzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-11-19T20:23:19+01:00
19:21
Najnowszy Battlefield za darmo. Nie trzeba wydawać 300 zł
Aktualizacja: 2025-11-19T19:21:41+01:00
18:54
Widzisz coś podejrzanego i zgłaszasz służbom. Takiej aplikacji jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-19T18:54:31+01:00
17:52
Niczego nie nauczyliście się w kwestii haseł. Porażka
Aktualizacja: 2025-11-19T17:52:57+01:00
17:28
Word, Excel i PowerPoint na sterydach. Robota sama się zrobi
Aktualizacja: 2025-11-19T17:28:23+01:00
16:52
Widziałem, jak pracuje robot budujący domy w Polsce. Tak wygląda przyszłość
Aktualizacja: 2025-11-19T16:52:33+01:00
16:47
YouTube jak Messenger. Chyba im się coś pomyliło
Aktualizacja: 2025-11-19T16:47:41+01:00
16:24
Składany iPhone zaskoczy. Będzie lepszy niż Androidy
Aktualizacja: 2025-11-19T16:24:50+01:00
15:57
Tłumaczą się z gigantycznej awarii internetu. Mówią, co poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-11-19T15:57:15+01:00
15:39
AI, drony i woda. Huawei szuka pomysłów na agritech
Aktualizacja: 2025-11-19T15:39:55+01:00
15:11
Snapdragon X2 pozamiatał. Używałem go i rozmawiałem z twórcami
Aktualizacja: 2025-11-19T15:11:07+01:00
14:40
3999 zł - tyle kosztuje najmocniejszy flagowiec na rynku. To OnePlus 15
Aktualizacja: 2025-11-19T14:40:37+01:00
14:22
Polska zbroi się na potęgę. "Najsilniejsza artyleria w Europie"
Aktualizacja: 2025-11-19T14:22:22+01:00
14:14
Złodzieje zrobili się wybredni. Gardzą Androidem
Aktualizacja: 2025-11-19T14:14:25+01:00
13:14
Autobusy na wodór nie wypaliły. To może… tramwaje?
Aktualizacja: 2025-11-19T13:14:53+01:00
12:27
Koniec radzieckiego złomu w polskiej armii. Epokowa zmiana
Aktualizacja: 2025-11-19T12:27:58+01:00
12:00
Awaria PKO BP. Aplikacja IKO i karty przestały działać
Aktualizacja: 2025-11-19T12:00:42+01:00
11:24
Emirates z darmowym Starlinkiem. Koniec "trybu samolotowego"
Aktualizacja: 2025-11-19T11:24:48+01:00
10:53
Czarny piątek z umiarem. Jak nie poddać się zakupowej gorączce?
Aktualizacja: 2025-11-19T10:53:22+01:00
10:34
Teleskop Webba namierzył mityczne gwiazdy. Czyste cuda
Aktualizacja: 2025-11-19T10:34:39+01:00
9:30
Płacą za dwa fotele, jadą sami. Nie pojmuję, ale mogą
Aktualizacja: 2025-11-19T09:30:32+01:00
9:00
Czysty dom, szczęśliwe zwierzę. To nowe rozdanie w BISSELL
Aktualizacja: 2025-11-19T09:00:10+01:00
8:15
Potrzebujesz superkomputera? Apple: kup sobie kilka Maców Mini
Aktualizacja: 2025-11-19T08:15:16+01:00
6:45
Spotify za darmo za używanie Paczkomatów. Szybko uzbieram
Aktualizacja: 2025-11-19T06:45:00+01:00
6:34
Roblox zażąda od dziecka selfika. Polskich graczy to nie ominie
Aktualizacja: 2025-11-19T06:34:00+01:00
6:23
Przez ekscytację Steam Machine zapomnieliście o najważniejszym
Aktualizacja: 2025-11-19T06:23:00+01:00
6:12
Właśnie przekazujemy satelity pod kontrolę AI. Skynet lubi to
Aktualizacja: 2025-11-19T06:12:00+01:00
6:01
Czy AI potrafi (już) czuć? Wyniki są jasne, gorzej z wnioskami
Aktualizacja: 2025-11-19T06:01:00+01:00
21:23
Microsoft ostrzega przed nowymi funkcjami Windows 11. Dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-11-18T21:23:05+01:00
21:11
Czekasz na nowy design Apple Watcha? To sobie poczekasz
Aktualizacja: 2025-11-18T21:11:56+01:00
20:56
Kupujesz smartfon Galaxy, drugi masz za darmo. Mocna promocja
Aktualizacja: 2025-11-18T20:56:51+01:00
20:29
Tym jest Agentyczny Windows. Będziemy jak klawisz pilnujący AI
Aktualizacja: 2025-11-18T20:29:58+01:00
20:05
Zrobił stronę z godzinami seansów bez reklam. Ludzie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-11-18T20:05:06+01:00
19:21
Rząd aktywuje 3 stopień CHARLIE. Wiele się zmieni, nie tylko na kolei
Aktualizacja: 2025-11-18T19:21:44+01:00
19:03
Apple o tym nie mówi. iPhone 17 ma cichą przewagę nad poprzednikami
Aktualizacja: 2025-11-18T19:03:33+01:00
18:40
Jak płacić za parkowanie w Warszawie? Przegląd aplikacji i ich funkcji
Aktualizacja: 2025-11-18T18:40:34+01:00
18:29
Nowy robot Lidla jest malutki i taniutki. MC Compact będzie hitem
Aktualizacja: 2025-11-18T18:29:22+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA