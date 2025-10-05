#B69AFF
Wygląda jak UFO. Tajemniczy obiekt zauważony na poligonie w USA

W sieci pojawiło się nagranie, które rozgrzewa do czerwoności miłośników lotnictwa i teorii spiskowych. W kadrze widać tajemniczy obiekt testowany w ściśle strzeżonym ośrodku Lockheed Martin.

Bogdan Stech
Kanał Uncanny Expeditions umieścił na YouTube wideo, które wywołało istne trzęsienie ziemi w świecie miłośników lotniczych technologii stealth. Materiał filmowany z dużej odległości, z perspektywy, która sugeruje, że osoba nagrywająca miała sporo szczęścia lub wykazała się niebywałą cierpliwością, przedstawia niewidziany wcześniej obiekt w trakcie testów.

Cała akcja dzieje się w Helendale Radar Cross Section (RCS) Test Range w Kalifornii, czyli na poligonie koncernu zbrojeniowego Lockheed Martin. To tutaj, z dala od ciekawskich oczu bada się wszystkie najbardziej zaawansowane uzbrojenie, w tym rakiety, drony czy pociski manewrujące.

Helendale jest także miejscem, gdzie bada się technologie stealth i to jak bardzo eksperymentalne kształty i materiały są w stanie ukryć się przed radarami przeciwnika. Tu też testowane były prace legendarnego Skunk Works, oddziału odpowiedzialnego za takie ikony lotnictwa jak samoloty U-2, SR-71 Blackbird czy F-117 Nighthawk.

Nic więc dziwnego, że nowe nagranie wywołało tyle emocji. Filmik zobaczycie niżej.

Tajemniczy kształt

Czym jest ów tajemniczy obiekt? Na nagraniu wyraźnie widać ciemną, kształtem przypominającą diament lub płaszczkę morską strukturę. Obiekt, zamontowany na specjalnym maszcie, jest obracany w trakcie pomiarów.

Co ciekawe, na jego górnej powierzchni w jednej z sekwencji da się zauważyć wyraźny, niebieski fragment. Eksperci od razu wskazują, że ogólny zarys nawiązuje do koncepcji latającego skrzydła, charakterystycznej dla nowoczesnych samolotów stealth, ale jego proporcje nie pasują do żadnej znanej publicznie maszyny.

Zagadka z pustyni Mojave

A może to tylko kawałek samolotu, a nie cała maszyna? Właśnie to jest kluczowe pytanie, które zadają sobie analitycy. Z pewnej perspektywy obiekt wygląda, jakby był odwróconym kawałkiem kadłuba F-35.

W tym przypadku mielibyśmy do czynienia z testami część sekcji nowego samolotu - nowej wersji F-35, albo nawet jego następcy.

Niektórzy dostrzegają też intrygujące podobieństwa do Boeing Bird of Prey, eksperymentalnego demonstratora technologii z lat 90., który miał ogromny wpływ na projektowanie późniejszych maszyn stealth, w tym słynnego F-22.

Czy to nowy tajny samolot?

Cała sprawa pokazuje, że nawet najbardziej przełomowe projekty mają swoje korzenie w mniejszych, naziemnych testach. Warto pamiętać, że aby uzyskać idealne 0,0001 metra kwadratowego powierzchni odbicia radarowego (czyli wielkość małego ptaka), inżynierowie muszą testować każdy centymetr kwadratowy maszyny.

Niezależnie od tego, czy to tylko testowy kawałek kadłuba, nowy dron, czy pierwszy zwiastun rewolucyjnego następcy F-35, nagranie z Helendale to fascynujący wgląd w sekretny świat, w którym tworzy się przyszłość wojny powietrznej.

05.10.2025 16:10
