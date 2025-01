Samolot jak statek kosmiczny. Amerykanie wyprzedzili epokę

Boeing Bird of Prey, który oznaczono roboczo jako YF-118G, wykorzystywano przede wszystkim do testowano sposobów na sprawienie, aby samolot był mniej widoczny dla oka i radaru. Według niepotwierdzonych doniesień samolot był używany do testowania aktywnego kamuflażu, który polegałby na zmianie koloru lub jasności powierzchni maszyny w celu dopasowania jej do otoczenia.