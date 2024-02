Ten samolot miał tylko wady. Piloci bali się go pilotować, mechanicy naprawiać

Jak-38 to radziecki samolot odrzutowy, który był zdolny do pionowego startu i lądowania (VTOL). Był to pierwszy i jedyny myśliwiec VTOL, który wszedł do służby w Związku Radzieckim. Niestety, był to także jeden z najgorszych samolotów w historii lotnictwa, który miał wiele wad i ograniczeń.