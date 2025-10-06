#B69AFF
Tani smartfon z potężną baterią już w Polsce. Nie sądziłem, że to możliwe

Kupno smartfona z ogromną baterią w niskiej cenie wcale nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Na szczęście jeden z dużych producentów postanowił wejść do Polski z tanim modelem. Co więcej, obecnie jest jeszcze tańszy.

Albert Żurek
vivo v60 lite 5g
Tym sprzętem jest nowy vivo V60 Lite 5G. Telefon kosztuje nieco ponad 1000 zł, a ma praktycznie wszystko, czego potrzebuje przeciętny użytkownik. Jednocześnie może pochwalić się zaskakująco dużym akumulatorem o pojemności, której nie powstydziłyby się nawet najdroższe smartfony. Wciąż nie jest to standardem.

vivo V60 Lite 5G - smartfon z potężną baterią, przez którego nie zbankrutujesz

Od kilkunastu miesięcy obserwujemy trend powiększających się baterii w smartfonach. Coraz więcej modeli z różnych półek cenowych – choć głównie z wyższego segmentu – oferuje pojemności wcześniej zarezerwowane dla droższych urządzeń. Dotychczas standardem było 5000 mAh, a dziś w wielu telefonach wartości te znacznie je przekraczają.

Zmianę widzimy głównie w smartfonach z Chin: np. OnePlus 13 oferuje akumulator 6000 mAh, realme GT 7 - 7000 mAh, a Honor Magic 7 Pro - 5850 mAh. Podobne pojemności, wynikające z zastosowania nowej technologii akumulatora węglowo-krzemowego, zdarzają się też w tańszych modelach, ale wciąż są rzadkością. Nowy vivo V60 Lite 5G wychodzi poza tę zasadę. Urządzenie może pochwalić się baterią o pojemności 6500 mAh, która ma pozwalać na oglądanie filmów na YouTubie przez 27 godzin bez przerwy.

Bateria ma też być odporna na upływ czasu - po pięciu latach powinna zachować ponad 80 proc. pierwotnej pojemności. Poza tym urządzenie wspiera też szybkie ładowanie o mocy 90 W, które ma uzupełnić energię w urządzeniu od 1 do 100 proc. w zaledwie 52 minuty.

Poza akumulatorem vivo V60 Lite ma być również naprawdę dobrym smartfonem z:

  •  ekranem AMOLED o przekątnej 6,77 cala, rozdzielczości FullHD+ i odświeżeniu 120 Hz;
  • procesorem MediaTek Dimensity 7360 Turbo;
  • 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci na dane;
  • podwójnym zestawem aparatów na tyle 50 Mpix główny + 8 Mpix szeroki;
  • przednim aparatem do selfie 32 Mpix;
  • wodoszczelności IP65;
  • systemie Android 15;
  • łącznościach 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC.

W urządzeniu znajdziemy też kilka funkcji sztucznej inteligencji, takich jak usuwanie obiektów z AI, eliminowanie odbić, obiektów lub osób w tle oraz automatyczne naprawianie kadrów jednym kliknięciem. W zestawie oprócz smartfona znajdziemy etui ochronne, folię na ekran, kabel USB-C oraz brak ładowarki - tę trzeba dokupić osobno.

Ile to wszystko kosztuje? Niewiele - i bardzo dobrze

Smartfon został wyceniony na 1499 zł, natomiast obecnie można go kupić w promocyjnej cenie 1299 zł (200 zł taniej) z dodatkowym prezentem w postaci słuchawek vivo Buds Air 3 o wartości 149 zł. Sprzęt dostępny jest w sklepie: Media Expert. Jeśli kupować nowego vivo V60 Lite 5G, to najlepszy moment jest właśnie teraz.

Nie sądziłem jednak, że smartfony z akumulatorami o pojemności ok. 6500 mAh w cenie ok. 1000 zł staną się standardem tak szybko. Wystarczy tylko spojrzeć na Motorolę moto g86 Power, która jest dostępna w podobnej cenie (ok. 1400 zł) i oferuje akumulator 6720 mAh. W urządzeniu znajdziemy jednak nieco mniej zaawansowany procesor niż w propozycji vivo. Są to jednak bardzo podobne urządzenia.

Osobiście mam nadzieję, że trend smartfonów za ok. 1000 zł z tak potężnymi bateriami będzie tylko kontynuowany. Wszyscy zasługujemy na duże akumulatory w telefonach.

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
06.10.2025 19:01
