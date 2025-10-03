#B69AFF
Chcą rozszyfrować mózg Einsteina. Sięgną po jego fragment

Einstein nie żyje od 70 lat, ale jego mózg wciąż może nam wiele powiedzieć. Naukowcy chcą użyć przełomowej technologii, by to sprawdzić. Jeśli tylko uda się zdobyć odpowiedni fragment.

Marcin Kusz
Mózg Einsteina może ujawnić, czym naprawdę jest geniusz
Po śmierci Alberta Einsteina w 1955 r. jego mózg nie spoczął razem z ciałem. Patolog Thomas Harvey, który przeprowadzał sekcję zwłok fizyka, usunął mózg z czaszki i go zachował. Oficjalnie do celów badawczych, choć niektórzy twierdzą, że raczej z pobudek osobistych. Część organu przechowywał w słoikach w chłodziarce, inne fragmenty rozesłał do naukowców na całym świecie. Ostatecznie mózg Einsteina został podzielony na około 240 kawałków i do dziś niektóre z nich zachowały się w niezłym stanie.

Teraz pojawia się pytanie: czy można dziś wykorzystać te fragmenty do analizy biologicznej na poziomie komórkowym? I co więcej, czy można dzięki temu odkryć biologiczne podstawy geniuszu?

RNA jako klucz do umysłu. Co potrafi nowa metoda?

Zespół badaczy z Chin zaproponował wykorzystanie technologii Stereo-seq V2, czyli zaawansowanej metody mapowania RNA. Kwas rybonukleinowy to cząsteczka pośrednicząca między DNA a białkami, odgrywająca istotną rolę w niemal każdym procesie zachodzącym w komórce. To właśnie RNA pozwala odczytywać instrukcje zapisane w DNA i zamieniać je na działanie organizmu.

Stereo-seq V2 pozwala wyjątkowo dokładne odwzorowanie rozkładu RNA w komórkach, także w starszych, archiwalnych próbkach. Jak czytamy na łamach Popular Mechanics, naukowcy wierzą, że mogliby jej użyć do zbadania fragmentów mózgu Einsteina. O ile oczywiście zachowały się w wystarczająco dobrym stanie, by analiza była możliwa do wykonania.

Czy da się odkryć przepis na geniusz?

Na razie pomysł brzmi bardziej jak eksperyment myślowy, niż poważny projekt badawczy. Trzeba jednak przyznać, że ma on ogromny potencjał. Naukowcy już dziś przyznają, że inteligencja to nie jeden gen, a kombinacja czynników genetycznych, środowiskowych i osobowościowych, takich jak wytrwałość czy ciekawość. Geniusz nie jest dziedziczony jak kolor oczu, ale kształtowany przez złożoną sieć interakcji biologicznych.

Analiza fragmentu mózgu osoby wybitnej mogłaby pomóc zidentyfikować unikalne wzorce aktywności RNA, nietypowe szlaki biochemiczne lub inne cechy, które nie decydują o geniuszu same z siebie, ale mogłyby wspierać zdolności poznawcze na niespotykanym poziomie.

Z mózgu Einsteina do leczenia chorób

Choć sama idea rozszyfrowania umysłu Einsteina rozpala wyobraźnię, to naukowcy nas skutecznie ostudzają, podkreślając, że technologia Stereo-seq V2 ma przede wszystkim zastosowanie praktyczne. Może zrewolucjonizować diagnostykę rzadkich chorób, zwłaszcza tych, które trudno badać ze względu na brak odpowiednich próbek. Dzięki większej precyzji i efektywności badacze mogą analizować nawet niewielkie fragmenty tkanek, w tym także właśnie te archiwalne, jak fragmenty mózgu Einsteina.

Przeczytaj także:

Jednak to właśnie możliwość sięgnięcia po próbki mózgu ikonicznych postaci przyciąga największe zainteresowanie opinii publicznej. Bo nawet jeśli nie uda się znaleźć genu geniuszu, to sama droga do zrozumienia ludzkiego umysłu może prowadzić do odkryć, które zrewolucjonizują nie tylko neurobiologię, ale też naszą definicję inteligencji.

Marcin Kusz
03.10.2025 06:31
Tagi: Albert EinsteinDNAeinsteinrna
