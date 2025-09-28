#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Nowa gałąź ludzkości. Mumie z Sahary dają trop

Naukowcy odczytali DNA z mumii pasterek pochowanych w samym sercu dzisiejszej Sahary i trafili na ślad odrębnej, odizolowanej linii.

Marcin Kusz
Sahara była pełna życia. Te mumie to udowadniają
REKLAMA

Dziś Sahara to bezkres piasków, ale 7 tys. lat temu obszar ten tętnił życiem. Rzeki, jeziora, sawanny i zwierzęta przyciągały ludzi, którzy łowili, hodowali i budowali nowe społeczności. Archeolodzy od dawna znali te ślady. Teraz badacze z Niemiec, Włoch, Libii i Kanady sięgnęli głębiej, bo do samych genów. Odczytali DNA z dwóch naturalnie zmumifikowanych kobiet pochowanych w skalnym schronieniu Takarkori na południowym zachodzie Libii.

To pierwsze tak kompletne dane genetyczne z czasów, gdy Sahara była zielonym rajem. Przynoszą one niespodziewane rewelacje – kobiety nie należały do żadnej znanej linii subsaharyjskiej ani do populacji pochodzących z Bliskiego Wschodu czy Europy. Ich DNA reprezentuje zupełnie osobną, wcześniej nieopisaną gałąź ludzkiego drzewa genealogicznego, która jest unikalna dla Afryki Północnej.

REKLAMA

Genetyczne osamotnienie

Co czyni te mumie tak wyjątkowymi? Przede wszystkim ich geny zdradzają pełną izolację. Choć linia, do której należały, wywodzi się z tej samej grupy, co ludzie współcześni, przez tysiące lat pozostała zamknięta w obszarze północnoafrykańskim. Nie miała większych kontaktów ani z sąsiadami z południa Sahary, ani z przybyszami z Lewantu.

Co ciekawe, w ich DNA niemal nie ma śladów krzyżowania z neandertalczykami. Są one powszechne w genomach ludzi, którzy opuścili Afrykę i osiedlili się w Europie czy w Azji. Z jednej strony świadczy to o braku kontaktów z migracjami ze Starego Świata, z drugiej natomiast sugeruje, że ludzie z Takarkori mogli reprezentować reliktową, niezwykle starą gałąź, która po prostu została w Afryce, kiedy inni wyruszyli w świat.

Pasterki z przeszłości

Jak dowodzi analiza DNA, pasterstwo nie zostało przyniesione tam przez ludność napływową z Bliskiego Wschodu. Prawdopodobnie przyjęto je w ramach tzw. dyfuzji kulturowej przez kontakt, obserwację i naśladowanie, a nie przez migrację. To ważne, bo pokazuje, że lokalne społeczności miały swoją tożsamość i rozwój, a nie tylko były odbiorcami cywilizacyjnych impulsów z zewnątrz. Mogły uczyć się od innych, ale niekoniecznie musiały się z nimi mieszać.

Z punktu widzenia genetyki kobiety z Takarkori są zaskakująco blisko spokrewnione z ludźmi, którzy 15 tys. lat temu mieszkali w jaskini Taforalt w dzisiejszym Maroku. Ich DNA zawiera też jedne z najstarszych znanych linii mitochondrialnych haplogrupy N – jednej z tych, które dały początek wszystkim ludom spoza Afryki. To może oznaczać, że północnoafrykańska linia genetyczna była przez wieki niedostrzeganym filarem ludzkiej ewolucji – równorzędnym z bardziej znanymi liniami z Bliskiego Wschodu czy Europy.

Sahara jako bariera i ochrona

Sahara działała jak bariera dla przepływu genów. Mimo tego, że w okresach wilgotnych ludzie się przemieszczali, to kontakty między północą a południem kontynentu pozostawały ograniczone. Dziś potwierdza to nie tylko archeologia, ale też właśnie genetyka. Brak śladów większych migracji między regionami sugeruje, że rozdział pomiędzy północną a subsaharyjską Afryką był znacznie starszy i trwalszy, niż do tej pory sądzono.

Przeczytaj także:

REKLAMA

To odkrycie to nie koniec, ale początek badań. Dzięki nowym technologiom i malejącym kosztom sekwencjonowania DNA naukowcy planują kolejne analizy szczątków z Sahary. Celem jest stworzenie pełniejszego obrazu migracji, kontaktów i ewolucji. Nie tylko na podstawie artefaktów, ale także samego kodu życia.

REKLAMA
Marcin Kusz
28.09.2025 07:44
Tagi: afrykaDNAnaukowcy
Najnowsze
7:33
Ameryka buduje supertajny myśliwiec. Najpilniej strzeżona tajemnica Pentagonu
Aktualizacja: 2025-09-28T07:33:00+02:00
7:22
Arktyka zmienia kolor. Odkryli niepokojący trend
Aktualizacja: 2025-09-28T07:22:00+02:00
7:12
Oto grzyb, który pożera plastik i robi z niego jedzenie. Dla ludzi
Aktualizacja: 2025-09-28T07:12:00+02:00
7:00
Robot maluje fałszywki znanych obrazów. To nie tak, jak myślisz
Aktualizacja: 2025-09-28T07:00:00+02:00
17:21
Te drony trafią wkrótce do Wojska Polskiego. Niektóre to prawdziwe legendy
Aktualizacja: 2025-09-27T17:21:04+02:00
16:48
Najjaśniejszy potwór we Wszechświecie. Tam światło ma taki ciśnienie, że wyrzuca materię
Aktualizacja: 2025-09-27T16:48:33+02:00
16:41
Drzewa stają się coraz większe. To wina nawozu ukrytego w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-27T16:41:53+02:00
7:11
Upadł ci telefon? Spokojnie, to HAMMER, nic mu się nie stanie
Aktualizacja: 2025-09-27T07:11:00+02:00
6:51
Wygrała na loterii ponad pół miliona złotych. Mówi, że liczby dał jej ChatGPT
Aktualizacja: 2025-09-27T06:51:00+02:00
6:41
Liczba ludzi wreszcie zacznie się kurczyć. Podali datę
Aktualizacja: 2025-09-27T06:41:00+02:00
6:31
Świecąc byle gdzie, marnujemy energię na potęgę. Niektórzy tego się domagają
Aktualizacja: 2025-09-27T06:31:00+02:00
6:21
Ziemia zaraża Księżyc rdzą. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-09-27T06:21:00+02:00
6:11
Pixel 10: tych 5 rzeczy skradło moje serce
Aktualizacja: 2025-09-27T06:11:00+02:00
6:00
Z kosmosu wróciła kapsuła pełna życia. To arka Noego w miniaturze
Aktualizacja: 2025-09-27T06:00:00+02:00
21:29
Zrobili drona ratunkowego szybszego od karetki. Sukces polskich studentów
Aktualizacja: 2025-09-26T21:29:00+02:00
20:29
Europa w końcu wzbija się do walki o niebo. Myśliwiec bez pilota to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-26T20:29:00+02:00
19:29
Pół roku korzystałem z Teufel Real Blue NC 3. Powiem jedno: słuchawki absolutne
Aktualizacja: 2025-09-26T19:29:00+02:00
18:29
Stara miłość nie rdzewieje. Intel szuka wsparcia u Apple'a
Aktualizacja: 2025-09-26T18:29:00+02:00
17:25
Czesi rozpychają się na torach i w aplikacjach. Tak kupisz bilety na pociągi, o których zrobiło głośno
Aktualizacja: 2025-09-26T17:25:00+02:00
16:29
Koniec cierpienia norek. Ruszają prace nad zakazem
Aktualizacja: 2025-09-26T16:29:10+02:00
15:18
Polska stawia na drony z Ukrainy. MON zapowiada wielką współpracę
Aktualizacja: 2025-09-26T15:18:00+02:00
14:18
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-09-26T14:18:00+02:00
13:02
Lód ma supermoc. Naukowcy odkryli jego elastyczne sekrety
Aktualizacja: 2025-09-26T13:02:00+02:00
12:05
Stworzyli mikroreaktory, które same będą się ustawiać. Przełom
Aktualizacja: 2025-09-26T12:05:00+02:00
11:04
Japońska sonda na Wenus martwa. Śpij słodko, aniołku
Aktualizacja: 2025-09-26T11:04:00+02:00
10:46
Tajemniczy, dziwny kolos mknie przez nasz układ. Rozmiar i masa powalają
Aktualizacja: 2025-09-26T10:46:38+02:00
10:03
ChatGPT potrafi potwierdzić, że nie jest robotem. Ratuj się kto może
Aktualizacja: 2025-09-26T10:03:00+02:00
9:36
Czy Xiaomi 15T (Pro) opłaca się z abonamentem? Sprawdzamy oferty operatorów
Aktualizacja: 2025-09-26T09:36:00+02:00
9:02
Nowy silnik dla myśliwców to prawdziwe cudo. Będzie poza konkurencją
Aktualizacja: 2025-09-26T09:02:00+02:00
8:35
F-35 niebawem nad Polską. Prawdziwy przełom dla naszej armii
Aktualizacja: 2025-09-26T08:35:07+02:00
8:01
Wirtualny wszechświat na superkomputerze. Takiej mapy kosmosu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-26T08:01:00+02:00
7:55
Leo Express wjeżdża do Polski na pełnej. 5 nowych miast i cios w ceny PKP
Aktualizacja: 2025-09-26T07:55:54+02:00
7:29
Wkurzający element YouTube'a wywalisz jednym kliknięciem. Wreszcie
Aktualizacja: 2025-09-26T07:29:49+02:00
7:00
Twierdzą, że mają miejsce pod elektrownię jądrową. Naukowiec mówi, co może się stać
Aktualizacja: 2025-09-26T07:00:00+02:00
21:11
Ten procesor trafi do najlepszych smartfonów. Wydajność jak z komputera
Aktualizacja: 2025-09-25T21:11:29+02:00
20:48
Apple zabiera głos. Mówi jak jest z rysującymi się iPhone'ami
Aktualizacja: 2025-09-25T20:48:46+02:00
20:39
Poczekaj z zakupem laptopa. Tak mocnych sprzętów z Windowsem jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-25T20:39:02+02:00
18:43
Oto Xiaomi 17 Pro Max. Ta nazwa to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-09-25T18:43:18+02:00
18:18
Nowe symulatory pociągów dla PKP Intercity. Takich nie kupisz na Steamie
Aktualizacja: 2025-09-25T18:18:19+02:00
17:37
Facebook z dużą nowością. Część użytkowników dostanie specjalne konta
Aktualizacja: 2025-09-25T17:37:54+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA