Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób

Zespół naukowców z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentował innowacyjną metodę chemicznego zamykania cząsteczek RNA w stabilne pierścienie. Technika nazwana chem-circRNA umożliwia łączenie dwóch końców RNA, które są najbardziej podatne na degradację, w jedną strukturę. Tym samym RNA zyskuje odporność na działanie enzymów rozkładających i dłużej zachowuje aktywność biologiczną w komórkach.

RNA, które przetrwa dłużej i pomoże skuteczniej

Jak czytamy na łamach portalu Nauka w Polsce, dotychczas największym problemem terapii opartych na RNA była jego krótka trwałość w organizmie. Degradacja zwykle rozpoczyna się od tzw. końców nici – miejsc, w których działają enzymy rozkładające cząsteczkę. Nowa metoda z Polski eliminuje ten problem. Dzięki zamknięciu końców w pierścień enzymy tracą punkt zaczepienia, a RNA może dłużej pełnić rolę matrycy do produkcji białek. To szczególnie istotne w kontekście leczenia chorób genetycznych, takich jak mukowiscydoza, hemofilia czy rzadkie zaburzenia metaboliczne. Trwalsze RNA oznacza rzadsze podania, większy komfort pacjenta i mniejsze ryzyko skutków ubocznych.

Skuteczność technologii mRNA została już udowodniona podczas pandemii COVID-19. Szczepionki oparte na tym nośniku pomogły uratować miliony istnień. Teraz jednak pojawia się szansa na pójście o krok dalej – koliste RNA, opracowane w polskim laboratorium, mogłoby być wykorzystane nie tylko w szczepionkach przeciwwirusowych, lecz także w immunoterapii nowotworów. Takie RNA można projektować pod konkretnego pacjenta – kodując białko, które pomoże układowi odpornościowemu rozpoznać i zaatakować komórki rakowe. Im trwalsze RNA, tym większa szansa, że terapia będzie skuteczna i bezpieczna.

Technologia gotowa na przemysł

Wyniki zespołu z Warszawy pokazują, że nowa metoda działa zarówno w przypadku krótkich, jak i bardzo długich cząsteczek RNA – nawet o długości 4 tys. nukleotydów. Co ważne, efektywność łączenia końców w pierścień sięga 60 proc., a sam proces nadaje się do skalowania przemysłowego. To oznacza, że w przyszłości koliste RNA mogą być produkowane na masową skalę – zarówno na potrzeby terapii genowych, jak i zaawansowanych szczepionek.

Choć koliste RNA nie przypominają klasycznych pierścieni, bo ich struktura przypomina raczej zwinięty kłębek nici, to zawierają wszystkie najważniejsze elementy potrzebne do produkcji białek: czapeczkę, sekwencję startową i sygnał stop. Dzięki temu komórkowe rybosomy nie mają problemu z ich odczytaniem.

Marcin Kusz 29.08.2025 17:44

