Do ceny MacBooka dolicz 300 zł. Wkurzysz się, gdy otworzysz pudełko

Ostrzysz sobie zęby na nowego MacBooka Pro z Apple M5? Za komputer zapłacisz więcej, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. W pudełku czegoś zabrakło - ale tylko w Europie. O co tu chodzi?

Piotr Grabiec
macbook-pro-2025-ladowarka-usb-c-apple-m5
Apple zaprezentował właśnie pierwsze urządzenia z nowym chipem Apple M5. Są nimi zarówno iPady Pro w dwóch rozmiarach (11” i 13”), jak i MacBook Pro (2025) z 14-calowym wyświetlaczem. Urządzenia kosztują w Polsce tyle, ile można było się spodziewać, czyli od 4999 zł w górę za tablet i od 7999 zł w górę za przenośny komputer. Jest jednak jeden haczyk.

MacBook Pro z M5 bez ładowarki w pudełku - ale tylko w Europie

Przyglądając się cenom nowych iPadów Pro oraz MacBooków Pro zwróciłem uwagę na to, że w opisie komputerów zabrakło wzmianki o ładowarce, jaka jest dołączana do zestawu. W poprzednich komputerach zawsze mogliśmy liczyć na to, że urządzenie będzie gotowe do użycia od razu, ale teraz się to zmieniło.

Okazuje się, że aby nabyć od Apple’a komputer wraz z ładowarką, trzeba dopłacić odpowiednio 319 zł lub 399 zł za ładowarki o mocy odpowiednio 70 W (w wersji kompaktowej) lub 96 W (o większych gabarytach). A czemu żadnej nie ma w zestawie? Apple podobno dostosowuje się do nowych przepisów dotyczących ładowarek USB-C w Europie

Apple Store, MacBook Pro (2025) z M5
Apple Store w USA - ładowarka do MacBooka Pro (2025) z Apple M5 jest w zestawie

I faktycznie, zmiana dotyczy wyłącznie naszego rynku. Jeśli zajrzymy na stronę Apple Store w wersji amerykańskiej, to widzimy, iż producent dorzuca do pudełka ładowarkę o mocy 70 W. W konfiguratorze widnieje opcja dopłaty do tej większej ładowarki o mocy 96 W (dopłata wynosi w tym przypadku 20 dol.)

Najbardziej zastanawiający jest w tym wszystkim fakt, iż ładowarki od Apple’a nie można dokupić zamawiając nowy komputer, jeśli… zdecydujemy się na jego bazową konfigurację. Dopiero po wybraniu nanostrtukturalnego szkła lub większej ilości pamięci pojawia się opcja dokupienia ładowarki.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/macbook-pro-2025-ladowarka-usb-c-apple-m5-1.jpeg
1/2
Apple Store w Polsce nie pozwala dobrać ładowarki do bazowej wersji MacBooka Pro (2025) z Apple M5
Apple Store w Polsce nie pozwala dobrać ładowarki do bazowej wersji MacBooka Pro (2025) z Apple M5Opcja dokupienia ładowarki pojawia się dopiero wtedy, jeśli zdecydujemy się na droższy wariant tego komputera

Tyle dobrego, że ładowarki do MacBooka wcale nie musimy kupować u Apple’a.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do ładowania użyć zasilacza, który mamy już w domu albo… monitora. W tym celu możemy wykorzystać zarówno ekrany z portami USB-C, jak i kostkę wkładaną do gniazdka pod warunkiem, że jest ona zgodne ze standardem USB-PD. W obu przypadkach na wyjściu musi być przynajmniej 60 W.

Dlaczego w takim razie w ofercie Apple’a są dostępne ładowarki o wyższej mocy niż 60 W, czyli 70 W i 96 W, za które dopłata wynosi odpowiednio 319 i 399 zł? Ta pierwsza jest malutka, a ta druga naładuje MacBooka Pro z M5 nieco szybciej (do 50 proc. w 30 min.) niż podczas korzystania z ładowarki o mniejszej mocy.

Oczywiście ładowarki innej firmy o wyższej mocy niż 60 W również można użyć do ładowania komputera MacBook Pro (2025) z Apple M5. Trzeba się jedynie upewnić, że jest ona zgodna z USB-C PD. Nie zaszkodzi też porównać jej specyfikacji z tą od Apple’a, by sprawdzić, czy obsługuje te same natężenia (A) i napięcia (V).

Piotr Grabiec
15.10.2025 16:59
Tagi: AppleMac
