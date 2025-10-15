REKLAMA
Ile kasy za nowe iPady i MacBooki z M5? Mamy polskie ceny

Do oferty Apple’a dołączyły właśnie pierwsze sprzęty z chipem Apple M5. A ile kosztują iPady Pro i MacBook Pro 14” z 2025 r.? Znamy polskie ceny.

Piotr Grabiec
Po raz kolejny nowa generacja tego podstawowego procesora od Apple’a zadebiutowała w tabletach. iPady Pro doczekały się po blisku półtora roku aktualizacji. Nowe modele wyposażono przy tym nie tylko w chipy Apple M5, ale również, w przypadku tych droższych wersji z łącznością komórkową, modem Apple C1X zapewniający obsługę 5G. Nie zmienił się jednak ich design.

Czytaj inne nasze teksty o sprzętach marki Apple:

Co jednak ciekawe, iPady Pro nie są tym razem jedynymi sprzętami, w których pojawił się na start nowy układ Apple M5. Wraz z nimi do sprzedaży trafił MacBook Pro w wersji 14-calowej wyposażony w ten sam chip. W jego przypadku również możemy liczyć na wzrost wydajności (w tym do 3,5-krotnie wyższej wydajność w zadaniach AI), ale projektu obudowy nie aktualizowano.

iPad Pro (2025) z Apple M5 - polskie ceny

Nowy tablet, podobnie jak w miało to miejsce w przypadku poprzedników, dostępny jest w dwóch rozmiarach. iPad Pro (2025) z Apple M5 w wersji 11” kosztuje 4999 zł, podczas gdy za iPada Pro (2025) z Apple M5 (9 rdzeni CPU, 10 rdzeni GPU) w wersji 13” zapłacimy 6499 zł. Dopłata do modemu 5G to 1000 zł.

W obu przypadkach mowa o bazowej wersji: 256 GB pamięci operacyjnej i 12 GB RAM-u. Oczywiście można dopłacić, by poprawić konfigurację tego tabletu. Dopłata w wysokości 1000 zł zwiększa ilość dostępnej przestrzeni na dane do 512 GB. Ceny to 5999 zł za iPada Pro 11” i 7499 zł za iPada Pro 13” w tej konfiguracji.

Dostępne są też dwie wyższe konfiguracje, w których tablety mają 16 GB RAM-u i 10 rdzeni GPU w chipie Apple M5. Dopłata względem wersji bazowej wynosi 3000 zł (otrzymujemy wtedy model z dyskiem 1 TB) lub 5000 zł (by mieć łącznie 2 TB przestrzeni). W tym przypadku można też dobrać nanostrukturalne szkło za 500 zł.

W ofercie Apple’a mamy też akcesoria pasujące do nowych tabletów. Są nimi przede wszystkim rysiki Apple Pencil USB-C oraz Apple Pencil Pro, za które trzeba zapłacić odpowiednio 399 i 649 zł. Oprócz tego Apple produkuje klawiatury Magic Keyboard (11/13” za 1499/1799 zł) oraz etui Smart Folio (11/13” za 429/549zł).

MacBook Pro (2025) z Apple M5 - polskie ceny

Nowy komputer w bazowej wersji wyceniony został na 7999 zł. Za tę kwotę otrzymujemy MacBooka Pro 14” (2025) z Apple M5 (10 rdzeni CPU i 10 rdzeni GPU), 16 GB RAM-u i SSD o pojemności 512 GB. Jeśli zależy nam na nanostrukturalnym wyświetlaczu, który redukuje odbicia światła, to dopłata wynosi 750 zł.

W przypadku tego komputera możemy zdecydować się również na większą ilość pamięci zunifikowanej. Dopłata do 24 GB wynosi 1000 zł, a do 32 GB - 2000 zł. Jeśli z kolei potrzebujemy większego dysku, to dostępne są trzy dodatkowe opcje: 1 TB (+1000 zł), 2 TB (+3000 zł) i 4 TB (+6000 zł).

W przypadku bazowej wersji MacBooka Pro nie ma przy tym… zasilacza.

„Brak zasilacza” w konfiguratorze zaznaczony jest domyślnie i do tego nie da się wybrać żadnego z sugerowanych. Trzeba będzie dokupić go we własnym zakresie. W przypadku wybrania droższej wersji możemy zaznaczyć opcję „Zasilacz USB-C o mocy 70 W” lub „96 W” za odpowiednio 319 zł lub 399 zł.

Łatwo przy tym policzyć, że tak jak najtańsza wersja tego komputera kosztuje 7999 zł, tak za najbardziej wypasioną zapłacimy ponad dwukrotnie więcej. MacBook Pro (2025) z Apple M5 w rozmiarze 14” z 32 GB RAM-u, SSD o pojemności 4 TB oraz zasilaczem USB-C o mocy 96 W kosztuje dokładnie 17148 zł.

A co z MacBookami Pro o mocniejszej specyfikacji?

W ofercie Apple’a nie pojawiły się jeszcze żadne sprzęty z chipami M5 Pro, M5 Max i M5 Ultra. Klienci potrzebujący wyższej wydajności w laptopie muszą albo uzbroić się w cierpliwość, albo zdecydować się na modele z chipami M4 Pro (od 9999 zł w wersji 14”) lub M4 Max (od 15999 zł w wersji 14”). Mowa przy tym o cenach katalogowych - w wielu sklepach z elektroniką da się je kupić taniej.

Piotr Grabiec
15.10.2025 16:23
Tagi: AppleiPadMac
