REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Jest nowy MacBook Pro z M5. Apple znowu podniósł mi ciśnienie

Apple pokazał nowego MacBooka Pro z procesorem M5. Mój dwuletni MacBook Pro M3 jest już do wyrzucenia. Nie chodzi o to, że nowy wprowadza rewolucję. Tylko że ceny spadają w takim tempie, że trudno o dobry wybór.

Albert Żurek
MacBook Pro M5
REKLAMA

Ale jak to? Dlaczego nie cieszysz się z faktu, że Apple czyni nowe sprzęty bardziej przystępnymi cenowo? Z perspektywy klientów to akurat bardzo dobra wiadomość. Coraz potężniejszy sprzęt nie wymaga wykładania aż tak dużych sum pieniędzy. Kryje się za tym druga sprawa - klienci Apple’a, którzy wcześniej kupili najnowszy model tracą na tym. 

REKLAMA

MacBook Pro 14 M5 to kopiuj-wklej. Laptopy Apple’a doszły do ściany

Jeśli oczekujecie, że nowy bardziej zaawansowany laptop Apple’a wprowadzi rewolucję, mam złą wiadomość. To niemalże identyczne urządzenie jak w ubiegłym roku. W tym czasie wprowadzono jednak całą gamę laptopów z kilkoma procesorami: M4, M4 Pro i M4 Max.

Tym razem Apple poszedł na łatwiznę i stworzył model z jednym procesorem M5. Ten czip jest dostępny wyłącznie w najbardziej podstawowym MacBooku Pro 14" - w 16-calowych wersjach go nie uświadczymy. Urządzenie pod względem wyglądu i ogólnych możliwości jest takie same jak wcześniej. Wciąż zapewnia 14,2-calowy ekran z podświetleniem MiniLED o rozdzielczości 3024 na 1964 piksele i odświeżeniu 120 Hz.

Obudowa? Również jest dokładnie taka sama: wśród portów znajdziemy trzy Thunderbolt 4, HDMI, slot na kartę SD, 3,5 mm oraz złącze zasilania MagSafe. Sprzęt mierzy 1,55 cm wysokości i waży 1,55 kg. MacBook Pro 14” m% wciąż oferuje maksymalnie 24 godziny pracy na jednym ładowaniu. Czyli dokładnie tak samo, jak w poprzedniku. 

Co zatem ulepszono? Wyłącznie procesor - starszy M4 wymieniono na M5. Widać to w komunikacie prasowym Apple’a, który w pełni skupia się na wydajności. Czip M5 składa się z:

  • 10-rdzeniowego układu graficznego (GPU);
  • 10-rdzeniowego CPU;
  • 16-rdzeniowego NPU (do przetwarzania sztucznej inteligencji).

Nowy czip ma gwarantować… 1,6-krotnie szybszą obsługę procesów graficznych oraz 3,5-krotnie wydajność w AI. Procesor (CPU) natomiast gwarantuje 20 proc. wyższą wydajność w zadaniach wielowątkowych. Układ w grach też radzi sobie trochę lepiej - gwarantuje 1,6x wyższą liczbę klatek na sekundę w porównaniu z M4. 

Oprócz trochę wydajniejszego procesora M5 Apple zastosował też dwukrotnie szybszą pamięć SSD. W dalszym ciągu jest to jednak wbudowana pamięć, której nie można rozszerzyć, dokładając kolejny dysk.

Czy to oznacza, że laptopy Apple’a doszły do ściany? Nowy model jest tylko trochę wydajniejszy od poprzednika, ale pamiętajmy, że mówimy o najmniej zaawansowanym MacBooku Pro 14”. Apple w tych komputerach oferuje potężniejsze czipy takie jak M4 Pro oraz M4 Max, które wciąż będą przewyższać możliwościami nowocześniejszego M5. 

MacBook Pro 14" M5 w domyślnej wersji wspiera 16 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej oraz 512 GB wbudowanej przestrzeni na dane. Czyli dokładnie tak jak poprzednik. Sprzęt został wyceniony na 7999 zł - jest zatem 500 zł tańszy (MacBook Pro 14" M4 startował z ceny 8499 zł). Istnieje jednak haczyk - w zestawie z urządzeniem nie znajdziemy zasilacza o mocy 70 W (kosztującego 319 zł), który był dołączany do poprzednika. Czyli jest taniej, ale to złudne.

Wkurza mnie to, że dwuletni MacBook Pro M3 kosztował znacznie więcej

Wiecie, co jest w tym najbardziej irytujące? Że mój MacBook Pro M3 wydany pod koniec 2023 r. kosztował znacznie więcej, a przy tym był dużo gorszy. Nie chodzi jednak o samą moc obliczeniową układu M3 - ta wciąż stoi na bardzo dobrym poziomie. Nie mam problemu z montowaniem filmów w rozdzielczości 4K, renderowanie ich też zajmuje dosłownie chwilkę. 

Problemem jest to, że ten sprzęt był droższy oraz gorszy. Podstawowa wersja 8/512 GB kosztowała w dniu premiery 8999 zł, a żeby dokupić rozsądniejszą wersję z 16 GB RAM trzeba było dopłacić kolejne 1000 zł. Czyli dwa lata starszy odpowiednik kosztował 10 tys. zł. Rzecz jasna ja za niego tyle nie zapłaciłem - znalazłem dużo bardziej kuszącą ofertę kilka miesięcy po premierze, więc mój portfel (aż tak bardzo) nie zapłakał. Mój laptop też wspiera biedniejszy zestaw portów 2x USB-C, a nie 3x USB-C.

Ze względu na kolejną obniżkę ceny podstawowy MacBook Pro 14” w ciągu dwóch lat staniał o 2 tys. zł. Osoby, które kupiły dwa lata temu w tej cenie powinni czuć się jak frajerzy (ja też się trochę tak czuję). Apple wydając nowy laptop w lepszej cenie, automatycznie obniża wartość ich sprzętu.

Z jednej strony to dobrze, że jest taniej. Z drugiej popatrzcie to w taki sposób - trudniej zdecydować, kiedy jest dobry moment na zakup laptopa Apple’a. 

REKLAMA

Więcej o sprzęcie Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
15.10.2025 16:20
Tagi: AppleLaptopyMac
Najnowsze
15:49
Nowy iPad Pro jest potężny. Możesz wywalić komputer
Aktualizacja: 2025-10-15T15:49:52+02:00
15:16
Robią telefon wolny od inwigilacji. Apple i Google ich znienawidzą
Aktualizacja: 2025-10-15T15:16:16+02:00
14:35
PKP Intercity bije rekord. Śmieje się konkurencji w twarz
Aktualizacja: 2025-10-15T14:35:00+02:00
13:58
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić - świeże info
Aktualizacja: 2025-10-15T13:58:41+02:00
13:14
Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko
Aktualizacja: 2025-10-15T13:14:58+02:00
12:56
Były szef Intela nie owija w bawełnę. Żyjemy po uszy w bańce
Aktualizacja: 2025-10-15T12:56:23+02:00
12:15
Po cmentarzu kursuje nietypowy autobus. Nie szukaj kierowcy
Aktualizacja: 2025-10-15T12:15:53+02:00
11:55
Microsoft sprawia, że generowanie obrazków ma wreszcie sens. Co za jakość
Aktualizacja: 2025-10-15T11:55:18+02:00
11:16
Bank rozdaje Apple Watche. Biegiem, zanim się skończą
Aktualizacja: 2025-10-15T11:16:00+02:00
10:39
YouTube totalnie odświeża wygląd. Nie powiem, od razu lepiej
Aktualizacja: 2025-10-15T10:39:56+02:00
9:57
Listonosz na GPS-ie. Rząd mówi: za dużo byśmy wiedzieli
Aktualizacja: 2025-10-15T09:57:17+02:00
9:19
Składany Pixel nie wytrzymał testu. Wybuchł jak petarda
Aktualizacja: 2025-10-15T09:19:33+02:00
8:25
Apple potwierdza nowego MacBooka. Rozepnijcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-15T08:25:09+02:00
8:05
Samsung z przytupem otwiera nowy rozdział. Apple przełyka ślinę
Aktualizacja: 2025-10-15T08:05:19+02:00
6:32
Słabszy wzrok? Ten kwas może to cofnąć
Aktualizacja: 2025-10-15T06:32:00+02:00
6:13
Polskie wojsko z nową jednostką. "Nie kupować, a tworzyć"
Aktualizacja: 2025-10-15T06:13:00+02:00
6:01
Odkryli kosmiczne pierścienie zagłady. Rekordowy układ
Aktualizacja: 2025-10-15T06:01:00+02:00
5:48
Chiński czołg nowej ery. Widzi, strzela i znika
Aktualizacja: 2025-10-15T05:48:00+02:00
22:07
Netflix od Apple'a ma nową nazwę. Teraz się pogubisz
Aktualizacja: 2025-10-14T22:07:42+02:00
19:48
Karty graficzne płoną. Zawiodło nowe złącze
Aktualizacja: 2025-10-14T19:48:09+02:00
19:39
Revolut ze świetną nowością. Łatwiej zrobisz przelew
Aktualizacja: 2025-10-14T19:39:17+02:00
19:31
Biedronka postawi tysiące automatów. Pobiegniesz z butelkami
Aktualizacja: 2025-10-14T19:31:55+02:00
18:18
Facebook pomoże znaleźć pracę. Nowa funkcja już tu jest
Aktualizacja: 2025-10-14T18:18:38+02:00
17:58
Nowa funkcja w Windowsie. Łatwiej obsłużysz komputer
Aktualizacja: 2025-10-14T17:58:09+02:00
17:54
Chaos w służbach. System bez zgody ABW
Aktualizacja: 2025-10-14T17:54:35+02:00
17:23
Pokazał, dlaczego warto segregować. "Wyglądają jak jedno auto, ale działają jak dwa"
Aktualizacja: 2025-10-14T17:23:20+02:00
17:20
Niezwykły widok na niebie. Następna szansa w 3175 roku
Aktualizacja: 2025-10-14T17:20:57+02:00
16:54
Możesz mieć własny superkomputer. Zmieści się w plecaku
Aktualizacja: 2025-10-14T16:54:39+02:00
15:57
HyperX Cloud Alpha 2 gra 250 godzin (!), a SoloCast 2 zadziała wszędzie – przegląd nowości
Aktualizacja: 2025-10-14T15:57:26+02:00
15:46
Przez lata namawiałem was na 2FA. Android wszystko zepsuł
Aktualizacja: 2025-10-14T15:46:27+02:00
15:05
Nowe przyciski na ulicach. Wciśniesz i będzie bezpiecznie
Aktualizacja: 2025-10-14T15:05:54+02:00
13:01
Anielski orszak dla Windowsa 10. To już dziś
Aktualizacja: 2025-10-14T13:01:17+02:00
11:37
BLIK szykuje nową usługę. Będzie zwracać ci kasę
Aktualizacja: 2025-10-14T11:37:53+02:00
10:55
Wi-Fi 8 już w drodze. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2025-10-14T10:55:08+02:00
10:27
Wielka awaria numerów alarmowych. Nie dodzwonisz się
Aktualizacja: 2025-10-14T10:27:10+02:00
9:16
Apple kupuje prąd od Polaków. Weszła wieloletnia umowa
Aktualizacja: 2025-10-14T09:16:04+02:00
9:07
Nowa funkcja Google Meet. Rozmówca nie zauważy, że dopiero wstałaś
Aktualizacja: 2025-10-14T09:07:35+02:00
8:18
Wyszukiwarka Google się zmienia. Ręka ci spuchnie od przewijania
Aktualizacja: 2025-10-14T08:18:39+02:00
8:17
Znana marka nie chce sztucznych obrazków. Ktoś wreszcie je zablokował
Aktualizacja: 2025-10-14T08:17:08+02:00
7:16
Nowy rozkład PKP Intercity jest aż za dobry. Podziękujcie Czechom
Aktualizacja: 2025-10-14T07:16:41+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA