HerbYourself - suplementacja nowej generacji, która zmienia rynek

Braki w organizmie nie są czymś abstrakcyjnym – przejawiają się na co dzień spadkiem energii, osłabioną odpornością, tzw. jesienną chandrą, problemami z koncentracją, a nawet skłonnością do objadania się czy pogorszeniem wyglądu skóry i cery. To właśnie w takich momentach z pomocą przychodzą suplementy diety – nowoczesne preparaty, które realnie wspierają organizm w utrzymaniu równowagi.

Jedną z marek, która redefiniuje podejście do świadomej suplementacji, jest HerbYourself – suplementacja nowej generacji, oparta na standaryzowanych składnikach i jakości potwierdzonej badaniami na ludziach.

Badania wskazują, że aż 94 proc. osób łagodniej przechodzi przeziębienia w porównaniu do roku ubiegłego, a 85 proc. osób zauważyło, że przeziębienia występowały rzadziej w trakcie suplementacji receptury Twoja lepsza odporność, 91 proc. osób potwierdziło poprawę pamięci, a 97 proc. poprawę koncentracji stosując recepturę Twój sprawniejszy mózg i układ nerwowy.

Czy warto brać suplementy?

Promienna cera przez cały rok, mocne i lśniące włosy, spojrzenie pełne blasku, lepsza koncentracja w pracy i podczas nauki, wsparcie w walce ze słodkimi pokusami czy uczucie wewnętrznego spokoju bez stosowania silnych środków – to wszystko powinno stanowić odzwierciedlenie „nakarmionego” organizmu.

Tymczasem w obliczu rosnącej presji i zmęczenia, a także wątpliwej jakości dostępnego jedzenia, coraz więcej osób szuka dodatkowych sposobów na wsparcie organizmu. I tu właśnie pojawia się miejsce dla dobrych suplementów diety – produktów, które jeszcze dekadę temu uchodziły za niszowe, a dziś stały się elementem codzienności milionów Polaków. Niestety jednocześnie świadomość Polaków dotycząca suplementacji jest w dalszym ciągu bardzo niska.

O to, czy warto brać suplementy, zapytaliśmy wprost Konrada Krajewskiego, współzałożyciela marki HerbYourself. Odpowiedź brzmi: tak, pod warunkiem, że suplementacja będzie świadoma i odpowiedzialna, a my sięgniemy po suplementy diety oparte na sprawdzonych, certyfikowanych składnikach, o przemyślanych, dobrze przyswajanych formulacjach, realnie wspierających poszczególne funkcje organizmu.

Jak wybrać suplementy diety?

W Polsce wciąż zbyt rzadko myślimy o tym, że suplement to coś, co naprawdę przyswajamy do organizmu. Dlatego przede wszystkim ważna jest świadomość. Uzmysłowienie sobie tego faktu jest absolutnie kluczowe: zmienia perspektywę z „co jest modne” na „co jest bezpieczne i skuteczne”. Konsekwencją powinna być rzetelna weryfikacja każdego produktu – zanim trafi do koszyka, warto sprawdzić, czy i gdzie został przebadany, oraz czy spełnia standardy jakości, które realnie przekładają się na działanie.

Jak weryfikować suplementy – szybka lista kontrolna:

Badania i źródła: czy producent udostępnia Certificate of Analysis (CoA) dla partii? Jakie laboratorium przeprowadzało badania (niezależne, z akredytacją np. ISO 17025)?

Standaryzacja surowców: czy ekstrakt jest standaryzowany na konkretne związki (np. ilość procent związków aktywnych), podany jest DER i pełna nazwa łacińska rośliny?

Dawka i czy podano dokładne ilości składników (bez „mieszanek zastrzeżonych”), a formy są dobrze przyswajalne?

Bezpieczeństwo i czystość: wyniki na metale ciężkie, pestycydy, mykotoksyny i mikrobiologię (dla danej partii).

Transparentna etykieta: pełny skład, zalecane dawkowanie, numer serii, data ważności, ostrzeżenia i przeciwwskazania.

Transparentność informacji: informacje o alergenach, wegańskość/bez GMO – jeśli to dla Ciebie ważne, oświadczenia zdrowotne zgodne z EFSA.

Czerwone flagi: obietnice „cudu”, brak danych o dawkach, brak informacji o producencie, agresywny marketing zamiast faktów.

Świadoma suplementacja - od czego zacząć?

Jak więc świadomie poruszać się po tym rynku i wybierać odpowiednie produkty? Zamiast kupować „suplementy na wszystko”, warto wykonać podstawowe badania krwi, które wskażą potencjalne niedobory. To podejście pozwala na spersonalizowaną i efektywną suplementację, która faktycznie wspiera organizm, a nie działa w ciemno. Należy też pamiętać, że nadmiar witamin i minerałów może być równie szkodliwy, co ich niedobór.

Po 30. roku życia regularne przeglądy organizmu powinny stać się standardem, podobnie jak przeglądy samochodów – stwierdzają eksperci z Herb Yourself.

I dodają, że tak rozumiana, świadoma i odpowiedzialna suplementacja sprawia, że suplementy przestają być loterią, a stają się konkretnym narzędziem wspierającym zdrowie, urodę i samopoczucie.

W kolejnych akapitach – już przez pryzmat tych kryteriów – przeprowadzimy czytelnika przez kluczowe rozwiązania z oferty HerbYourself - zapewniają eksperci.

Co w pierwszej kolejności badać? Eksperci twierdzą, że jeżeli robimy przysłowiowy przegląd bez konkretnej przyczyny zdrowotnej, to warto rozważyć następujące badania:

poziom witaminy D3 (metabolit 25 OH),

poziom witaminy A,

poziom witaminy B12,

homocysteina,

lipidogram,

morfologia,

D-dimery,

poziom kortyzolu,

glukoza,

potas,

magnez,

TSH.

Suplementy diety - na jakie efekty możemy liczyć?

Każdy organizm funkcjonuje jak skomplikowany mechanizm, w którym niedobór jednego elementu może zaburzyć całość. Dlatego nowoczesna suplementacja coraz częściej opiera się na składnikach, które nie tylko działają pojedynczo, ale także wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają swoje działanie. Efekty, które możemy zauważyć, sięgając po dobrze dobrane, certyfikowane suplementy diety:

Energia i odporność na stres – adaptogeny;

Rośliny adaptogenne, takie jak różeniec górski (Rhodiolarosea) , pomagają zwiększyć odporność organizmu na stres, poprawiają koncentrację i redukują uczucie zmęczenia. W połączeniu z naturalnymi antyoksydantami działają jeszcze skuteczniej, wspierając wydolność psychiczną i fizyczną.

Rośliny adaptogenne, takie jak , pomagają zwiększyć odporność organizmu na stres, poprawiają koncentrację i redukują uczucie zmęczenia. W połączeniu z naturalnymi antyoksydantami działają jeszcze skuteczniej, wspierając wydolność psychiczną i fizyczną. Silna odporność – roślinne ekstrakty i minerały;

Składniki takie jak andrographispaniculata czy artemisiaannua wykazują działanie wspierające układ immunologiczny, zwłaszcza w okresach jesienno-zimowych. Z kolei cynk , którego niedobór często objawia się nawracającymi infekcjami, skraca czas trwania przeziębienia i wspiera gojenie się ran. W połączeniu z witaminą C i ekstraktami roślinnymi tworzy naturalną tarczę ochronną.

Składniki takie jak andrographispaniculata czy artemisiaannua wykazują działanie wspierające układ immunologiczny, zwłaszcza w okresach jesienno-zimowych. Z kolei , którego niedobór często objawia się nawracającymi infekcjami, skraca czas trwania przeziębienia i wspiera gojenie się ran. W połączeniu z witaminą C i ekstraktami roślinnymi tworzy naturalną tarczę ochronną. Mózg na najwyższych obrotach – Lion’s Mane (soplówka jeżowata);

Ten niezwykły grzyb leczniczy, znany też jako Hericiumerinaceus, wspiera funkcje poznawcze, pamięć i koncentrację. Badania wskazują również na jego działanie neuroprotekcyjne i potencjał w łagodzeniu objawów chorób neurodegeneracyjnych. W synergii z adaptogenamisoplówka pozwala zachować jasność umysłu nawet w najbardziej wymagających momentach.

Ten niezwykły grzyb leczniczy, znany też jako Hericiumerinaceus, wspiera funkcje poznawcze, pamięć i koncentrację. Badania wskazują również na jego działanie neuroprotekcyjne i potencjał w łagodzeniu objawów chorób neurodegeneracyjnych. W synergii z adaptogenamisoplówka pozwala zachować jasność umysłu nawet w najbardziej wymagających momentach. Zdrowa skóra, włosy i paznokcie – odżywienie od środka;

Witaminy z grupy B, biotyna oraz krzem i cynk to składniki, które odpowiadają za zdrowy wygląd skóry, mocne włosy i paznokcie. Regularna suplementacja może pomóc w walce z wypadaniem włosów, łamliwością paznokci i szarą, zmęczoną cerą. Połączenie witamin z minerałami i antyoksydantami daje widoczny efekt „glow” od środka.

Witaminy z grupy B, biotyna oraz krzem i cynk to składniki, które odpowiadają za zdrowy wygląd skóry, mocne włosy i paznokcie. Regularna suplementacja może pomóc w walce z wypadaniem włosów, łamliwością paznokci i szarą, zmęczoną cerą. Połączenie witamin z minerałami i antyoksydantami daje widoczny efekt „glow” od środka. Równowaga i kontrola apetytu – naturalne wsparcie metabolizmu;

Składniki regulujące gospodarkę cukrową i wspierające metabolizm, np. ekstrakty roślinne o działaniu hipoglikemicznym, pomagają ograniczyć napady głodu i ochotę na słodycze. Dzięki temu łatwiej utrzymać zdrową wagę i kontrolować codzienne wybory żywieniowe.

Herb Yourself to inteligentna suplementacja do zarządzania zdrowiem a receptury opracowane przez specjalistów od ziół i roślin leczniczych testowane są pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności na ludziach w akredytowanym laboratorium J.S. Hamilton Poland.

