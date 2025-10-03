AI przyszłością edukacji? A co z informatyką? Poznaj prawdę o tych studiach!

Informatyka – sprawdzona droga do kariery w branży technologicznej

Informatyka od lat pozostaje jednym z najpewniejszych wyborów edukacyjnych. To kierunek, który nie jest chwilową modą, lecz odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Absolwenci informatyki znajdują zatrudnienie w firmach programistycznych, działach IT dużych korporacji, sektorze e-commerce, branży medycznej czy administracji publicznej. Wielu decyduje się także na rozwój własnych projektów i działalność freelancerską.

W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności z programowania, algorytmiki i struktur danych. Nauczysz się administrowania sieciami, pracy z systemami operacyjnymi, poznasz zasady bezpieczeństwa danych oraz obsługi systemów serwerowych. To kompetencje, które przekładają się na szerokie możliwości zawodowe – od tworzenia oprogramowania, przez zarządzanie infrastrukturą IT, aż po rozwój nowoczesnych usług cyfrowych.

Sztuczna inteligencja – rewolucja, która dzieje się teraz

Stosunkowo nowym obszarem rozwoju, jest sztuczna inteligencja. AI przestało być odległą wizją – dziś zmienia sposób działania agencji marketingowych, firm technologicznych, banków, szpitali i zakładów produkcyjnych. Wybierając studia AI, zdobywasz kompetencje, które będą kształtować rozwój technologii przez kolejne dekady.

Studia krok po kroku poprowadzą Cię przez świat analizy danych, projektowania modeli AI i tworzenia rozwiązań, które znajdują zastosowanie w praktyce. Poznasz język Python, nauczysz się budować modele predykcyjne i zrozumiesz, jak działają sieci neuronowe.

Takie przygotowanie otwiera szerokie możliwości zawodowe – od pracy jako inżynier danych czy specjalista uczenia maszynowego, po projektowanie systemów AI usprawniających pracę na wielu stanowiskach.

Liczby nie kłamią – specjalistów IT wciąż brakuje

Rynek pracy w Polsce mówi jasno: informatyków jest za mało. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego luka wynosi około 25 tysięcy osób, jeśli patrzymy na możliwości gospodarki. A żeby dogonić średnią unijną, potrzeba aż 147 tysięcy dodatkowych specjalistów IT¹. Prócz tego, ponad co trzecia firma w Polsce przyznaje, że nie była w stanie obsadzić wszystkich stanowisk w IT.

Największy niedobór specjalistów widać dziś w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Według raportu IT Market Snapshot Q2 2025 liczba ofert pracy w tym sektorze wzrosła o kolejne 48% w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając poziom 2759 ogłoszeń. W skali roku daje to imponujący wynik – ponad 156% więcej ofert niż w II kwartale 2024². Firmy intensywnie poszukują: inżynierów danych, specjalistów od uczenia maszynowego czy ekspertów od prompt engineeringu, a AI i ML stały się najszybciej rozwijającym się segmentem całego rynku IT.

To pokazuje jasno: studia z informatyki lub sztucznej inteligencji gwarantują stabilne zatrudnienie i otwierają dostęp do sektora, w którym szybko przybywa nowych stanowisk i specjalizacji. Jeśli chcesz zdobyć takie kompetencje w praktyce, dobrym wyborem są studia inżynierskie.

Studia inżynierskie w WSKZ

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przygotowała 3,5-letnie studia inżynierskie z tych dwóch obszarów. Dzięki nowoczesnej platformie dydaktycznej masz stały dostęp do materiałów i uczysz się we własnym tempie, wtedy, gdy jest to dla Ciebie najwygodniejsze.

Program został opracowany przez wykładowców i praktyków, dlatego zdobyta wiedza od razu łączy się z prawdziwymi przykładami z rynku pracy. To podejście sprawia, że absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do wszelkich wyzwań zawodowych.

Jeśli chcesz poszerzyć wiedzę i lepiej zrozumieć, jak wygląda praca w obszarze nowych technologii, zajrzyj do serii artykułów Kariera w IT na blogu WSKZ: https://studia-online.pl/aktualnosci/kariera-w-it-bazy-danych-data-science-i-analityka-biznesowa/. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować je wcześniej i mieć pewność rozpoczęcia nauki w roku akademickim 2025/2026. Zapisy znajdziesz na studia-online.pl.

Spiders Web 03.10.2025 08:49

Lokowanie produktu : studia-online.pl