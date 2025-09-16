Samsung na wynos z Żabki. To nie żart, tylko nowa usługa
Samsung i Żabka zrobili coś, czego nigdy bym się nie spodziewał. Od teraz w popularnej sieci sklepów nie kupicie już tylko hot-doga, ale też zegarek Samsung Galaxy. Tak, właśnie wdrożono nową usługę.
Zakupy zegarków Samsunga jednak nie będą odbywać się bezpośrednio w pierwszej lepszym sklepie, ale przez aplikację Żabka Jush, która pozwala zamawiać szybkie zakupy bezpośrednio pod drzwi w wielu polskich miastach. Sprzęt przyjdzie do was w ciągu kilkunastu minut od zamówienia.
W Żabce kupisz sobie zegarek Samsunga. Kilka klików i jest już na miejscu
Jak wygląda kwestia kupowania zegarków Samsunga w aplikacji Żabka Jush? Po pierwsze musicie być zalogowani i sprawdzić, czy wasz adres obsługuje szybkie dostawy - możecie to sprawdzić na stronie internetowej usługi. Następnie należy wybrać, że chcecie dokonać zakupu w Jush (aplikacja umożliwia też korzystanie z usług innych sklepów).
Na dolnej belce w aplikacji znajdziecie opcję Kategorie - tam waszym oczom ukaże się zakładka Smartwatche. W środku znajdziecie ofertę zegarków Samsunga do kupienia bezpośrednio w Żabka Jush. Na początek producent zdecydował się wprowadzić do sprzedaży kilka najnowszych modeli:
- Samsung Galaxy Watch 8 (40/44 mm) z łącznością WiFi - 1399 lub 1499 zł;
- Samsung Galaxy Watch 8 Classic (46 mm) z łącznością WiFi - 1899 zł;
- Samsung Galaxy Watch Ultra LTE (47 mm) z LTE - 2199 zł;
- Samsung Galaxy Fit 3 - 159 zł.
Wybór jest naprawdę spory. Do dyspozycji mamy kilka wersji kolorystycznych oraz rozmiarów. Obecnie jednak nie ma możliwości zakupienia bardziej zaawansowanych wariantów Watch 8 i Watch 8 Classic z dodatkową łącznością LTE.
Gdy zdecydujecie, który model chcecie kupić, należy dodać produkt do koszyka, a następnie przejść przez proces płatności. W koszyku pojawi się informacja dotycząca płatności za pakowanie (niezależnie od modelu kosztuje 2,99 zł), sama dostawa jest gratis.
Po zakupie kluczową kwestią jest samo dostarczenie sprzętu. W tym przypadku przesyłka nie trafia do nas kilka godzin później lub na następny, jak w tradycyjnych sklepach z elektroniką - potrafi dotrzeć nawet w 15 minut. Oczywiście czas dostawy zależy od wybranego modelu, lokalizacji oraz warunków na drodze. Dla testu dodałem do koszyka opaskę Galaxy Fit 3 i w aplikacji zobaczyłem komunikat: dostawa w 25 minut. W przypadku Watch 8 Classic było to 15 minut.
Jakie mamy metody płatności? Takie same jak podczas zwykłych zakupów w Żabce Jush: BLIK, karta płatnicza, Google Pay i Apple Pay. Na końcu aplikacja poprosi nas również o potwierdzenie adresu i danych użytkownika, aby sprzęt nie trafił w niepowołane ręce. Dzięki temu możemy kupić zegarek Samsunga w Żabce bez wychodzenia z domu, a paczka dotrze w ciągu kilkunastu lub maksymalnie kilkudziesięciu minut.
