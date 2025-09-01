Wojsko wyjechało na ulice. Jest ważny apel

Ładowanie...

Jak podkreśla Sztab Generalny Wojska Polskiego, to jedno z kluczowych przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych w ramach federacji ćwiczeń Żelazny Obrońca-25.

Przemieszczanie odbywa się tzw. sposobem kombinowanym – z wykorzystaniem transportu kolejowego i drogowego. Najwięcej żołnierzy i sprzętu porusza się transportem kołowym drogami publicznymi województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Nie oznacza to, że w innych rejonach nie spotkamy wojskowych pojazdów. Będą przemieszczać się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych.

Docelowym miejscem jest poligon w Orzyszu, gdzie oficjalnie rozpoczęto ćwiczenie

Wszystkie ruchy wojsk zostały uzgodnione z urzędami wojewódzkimi, z wojewódzkimi komendami policji, z oddziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Żandarmerią Wojskową. Przemieszczenie na duże odległości jest ważnym sprawdzianem nie tylko dla kierowców wojskowych pojazdów, lecz także dla żandarmów, policjantów oraz żołnierzy z pododdziałów ochrony i regulacji ruchu, którzy mają zadbać, by przejazd odbywał się bezpiecznie. Kolumny wojskowe będą się więc poruszały na różnych trasach, w różnych kierunkach zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu szkolenia – opisywano.

Jak wyjaśniono, kolumna może liczyć maksymalnie 20 pojazdów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 500 metrów. Kolumnę liczącą 6 i więcej pojazdów rozpoczyna i kończy pojazd z pomarańczową tablicą z piktogramem 3 ciężarówek. Pojazdy w kolumnie mają chorągiewki: niebieską na pierwszym pojeździe i zieloną na ostatnim.

Wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale manewr musi być nieprzerwany, a wjeżdżanie między pojazdy zabronione – przypomina Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

O tym trzeba pamiętać – żadnych zdjęć

"Nie publikujmy informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację oraz dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności naszego kraju| – zaapelowano.

Zdjęcie główne: Lukasz Michalczyk / Shutterstock.com



Adam Bednarek 01.09.2025 15:36

