
Paradoks naszych czasów. Im mniej rozumiemy AI, tym bardziej z niej korzystamy

Najnowsze badania pokazują paradoks naszych czasów. Im mniejsza świadomość działania sztucznej inteligencji, tym większa gotowość do jej używania w codziennych zadaniach.

Malwina Kuśmierek
Naukowcy wykazują zależność pomiędzy wiedzą o AI a chęcią korzystania z niej
Zwykle wraz ze wzrostem wiedzy i świadomości na temat sposobu działania różnych rzeczy oraz prawidłowościami kierującymi różnymi zjawiskami, jesteśmy bardziej chętni wchodzić z nimi w interakcję. Jednak jeżeli chodzi o szeroko pojętą generatywną sztuczną inteligencję i czatboty zależność jest odwrotna: im więcej wiemy, tym mniej chcemy korzystać.

Niewiedza rodzi zachwyt, doinformowanie wątpliwości i niechęć. Naukowcy znajdują zależność pomiędzy wiedzą a wykorzystaniem generatywnej AI

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez amerykańsko-włoski zespół naukowców wskazują, że osoby o niższej świadomości działania generatywnej sztucznej inteligencji częściej sięgają po narzędzia wykorzystujące tę technologię. Dla grupy badanych, którzy cechują się niską biegłością w korzystaniu i rozumieniu AI, technologia wydaje się niemal magiczna - zwłaszcza w zadaniach kojarzonych z ludzką kreatywnością, takich jak pisanie wierszy czy komponowanie nowych przepisów.

Badacze z Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC) oraz Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie oceniali poziom znajomości AI w serii eksperymentów, w tym wśród studentów, prosząc ich o przygotowanie prac na tematy od historycznych wydarzeń po poetyckie zadania. Okazało się, że osoby z niższą wiedzą częściej decydowały się skorzystać z darmowej wersji systemu AI, podczas gdy studenci bardziej obeznani z technologią byli bardziej sceptyczni i wstrzymywali się od polegania na AI.

- AI wydaje się niesamowite, gdy nie rozumiemy mechanizmów stojących za jej działaniem - mówi Stephanie Tully, autorka badań z USC. - To poczucie „magii” zwiększa chęć korzystania z narzędzia.

Dążenie AI większym zaufaniem widoczne jest także w kontekście etycznych obaw związanych z AI. Osoby mniej świadome technologii wciąż wykazywały większą gotowość do korzystania z niej i braku hamulców natury etycznej, mimo że często obawiały się potencjalnych zagrożeń.

Eksperci podkreślają jednak, że nie chodzi o zachęcanie do ignorancji wobec AI. Wręcz przeciwnie - celem badaczy jest tzw. "skalibrowana wiedza", czyli zapewnienie użytkownikom wystarczającej świadomości i przygotowanie odpowiednich materiałów edukacyjncyh, by mogli bezpiecznie i świadomie korzystać z narzędzi, nie tracąc przy tym poczucia ciekawości i zachwytu.

- Zbyt mała wiedza może prowadzić do nieprawidłowego użycia narzędzi, a zbyt duża - do niechęci do ich wypróbowania - dodaje Chiara Longoni z Uniwersytetu Bocconi.

Malwina Kuśmierek
08.09.2025 07:00
Tagi: społeczeństwoSztuczna inteligencja (AI)
