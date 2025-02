Wykładowcy walczą z pracami pisanymi przez boty. Tak zmuszają studentów do samodzielności

Nad tym faktem ubolewa prof. dr hab. Adam Chmielewski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prace, jakie otrzymał od studentów na koniec obecnego semestru, skłoniły go do publikacji wpisu na Facebooku, w którym stwierdził, że "popada w przerażenie" czytając prace swoich uczniów. Przerażenie wywołuje w nim fakt, że o ile prace, jakie otrzymywał jeszcze kilka miesięcy temu były najeżone oczywistymi błędami "elementarnymi i fundamentalnymi", to prace, które czyta teraz, są bezbłędne.