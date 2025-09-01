/
Wielkie ucho, mapa życia i mundury z czujnikami. Oto nowości dla polskiego wojska

Zestaw narzędzi wspierających kluczowe decyzje strategiczne, system do ewakuacji rannych z pola walki bez narażania życia ratowników czy moduły optoelektroniczne dla systemu polskich satelitów. To tylko wybrane nowości opracowane przez naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej, które zobaczyć będzie można podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach od 2 do 5 września 2025 r.

Bogdan Stech
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to jedno z najważniejszych wydarzeń przemysłu zbrojeniowego w Europie i wyjątkowa okazja, aby na własne oczy zobaczyć innowacyjne rozwiązania polskich naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej, poznać gotowe do wdrożenia technologie i nawiązać strategiczną współpracę na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Prezentowana w tym roku oferta Wojskowej Akademii Technicznej ma być odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata i potrzeby polskich Sił Zbrojnych.

Podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego uczelnia zaprezentuje aż 10 projektów naukowych i rozwojowych. Spośród nich o statuetkę Defendera, czyli prestiżową nagrodę dla produktów wyróżniających się oryginalnością i nowatorstwem myśli technologicznej, ubiegać się będzie Inteligentna mapa życia.

Inteligentna mapa życia to system ratowania rannych żołnierzy z pola walki umożliwiający sterowanie dronami, które wyposażone w odpowiednie czujniki pozwalają na określenie położenia osób poszkodowanych, przeszkód, czy stref zagrożenia.

Za pomocą sensorów medycznych technologia umożliwia przeprowadzenie oceny stanu zdrowia poszkodowanych. Inteligentna mapa życia zbiera wyniki, a następnie dokonuje selekcji oraz podejmuje decyzję, kogo należy ewakuować w pierwszej kolejności do punktu ratunkowego.

Mundur melduje o zdrowiu

Już niedługo dowódca będzie widział parametry życiowe swoich żołnierzy. Zupełnie jak w filmie "Obcy - decydujące starcie".

Chodzi o system wspomagania decyzji ewakuacji medycznej opracowany na Wydziale Elektroniki WAT. Dzięki pracy naukowców sensory wbudowane w umundurowanie żołnierza na bieżąco monitorują jego parametry życiowe, a informacje te są przesyłane w czasie rzeczywistym do służb medycznych.

To umożliwia wyznaczenie tzw. parametrów triażu i ocenę, czy żołnierz jest sprawny, czy wystąpiło zagrożenia zdrowia lub konieczna jest pilna ewakuacja z pola walki. Te informacje są dostarczane za pomocą indywidualnych środków komunikacji do Centrum Monitorowania Medycznego Pola Walki.

Dzięki wchodzącej w skład rozwiązania elektronicznej karcie zdrowia żołnierza lekarze na każdym etapie mają wgląd do dokumentacji i możliwość sprawdzenia, co działo się z pacjentem np. na polu walki czy podczas ewakuacji.

Wsparcie podczas klęsk żywiołowych

Kolejnym rozwiązaniem opracowanym przez naukowców z Wydziału Elektroniki WAT jest Teleinformatyczny moduł wspomagania identyfikacji ofiar katastrof i ataków terrorystycznych IDvictim, który usprawni działania służb na wszystkich etapach pracy.

Twórcy zadbali też m.in. o ewentualny brak internetu. Zaproponowali system łączności WiFi, który działa autonomicznie. Anteny systemu łączności, stacje Wi-Fi oraz radiolinie, rozmieszcza się na masztach i podłącza serwer lokalny umożliwiający m.in. replikację danych z serwerem głównym w przypadku połączenia z siecią Internet.

Taka konfiguracja architektury bezprzewodowej umożliwia podtrzymanie łączności na polu operacyjnym z terminalami i aplikacją mobilną w przypadku braku dostępu do internetu czy systemów radiowych. Ten własny zestaw łączności jest łatwy do przewożenia i rozmieszczania. Pozwala na płynną pracę i umożliwia stały dostęp do informacji.

Gry wojenne

Na targach zobaczymy też system planowania zdolności obronnych. To autorskie aplikacje i scenariusz gry wojennej na potrzeby m.in. Polski i NATO opracowane przez ekspertów z Wydziału Cybernetyki WAT. Zestaw narzędzi umożliwia przeprowadzanie symulacji ruchów poszczególnych uczestników dla różnych scenariuszy gier wojennych.

Zaprezentowane zostaną też aplikacje FREYA oraz Force Allocation Interface (FAI). Pierwsza z nich wspiera podejmowanie decyzji i pozwala na optymalizację przydziału sił zbrojnych, zaś druga umożliwia decydentom prezentację na mapie sytuacji operacyjno-strategicznej, czyli np. położenia ugrupowań czy jednostek wojskowych stron walczących, co pozwala na skuteczną analizę i znalezienie najlepszych odpowiedzi na pytania strategiczne formułowane najczęściej przez dowódców wysokiego szczebla.

Satelity i roje dronów

Na MSPO zaprezentowane zostaną także Optoelektroniczne moduły laserowej łączności satelitarnej z Instytutu Optoelektroniki WAT. Są przeznaczone do satelitarnej łączności laserowej w konfiguracji satelita – satelita oraz satelita – Ziemia.

Zostaną zastosowane w misji PIAST (Polish Imaging Satellites to rozwijany w Polsce program wojskowych nanosatelitów obserwacyjnych) i pozwolą na przekazywanie sygnałów w ramach konstelacji satelitarnej oraz łączności satelita – Ziemia. Oprócz możliwości ustanowienia łącza laserowego opracowane elementy umożliwiają wykonywanie kluczowego dla powodzenia misji PIAST laserowego pomiaru odległości pomiędzy satelitami.

System scentralizowanego zarządzania rojem bezzałogowych platform lądowych SCAR to przyszłościowy pomysł naukowców z Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT. Opracowali oni sposób na koordynację zespołu robotów realizujących zadania wsparcia działań taktycznych na polu walki.

Rozwiązanie umożliwia organizowanie jednostek zdolnych do wymiany informacji ze sobą w tzw. rój. Rój podlega zarządcy, który może utworzyć dla wszystkich elementów wspólne zadania. SCAR to system, który nadzoruje ten proces, co gwarantuje, że każdy członek grupy otrzyma nowy rozkaz. Znacząco zwiększa to efektywność, gdyż system wspiera żołnierza i pozwala mu sprawnie zarządzać całym zespołem.

Rój po otrzymaniu zadania rozpoznania na bieżąco aktualizuje zawartość raportu, który pozostaje dostępny nawet w sytuacji kompletnej utraty roju. Każdy element roju posiada wgląd w aktualny stan raportu, dzięki czemu na bieżąco może dokonywać aktualizacji i nie dubluje zdarzeń.

W skład roju można włączać zarówno ludzi, jak i dowolne maszyny.

Wielki Brat słucha

Na stoisku WAT obejrzeć będzie można także pierwsze polskie rozwiązanie, które odpowiada na współczesne wyzwania pola walki oraz stanowi dodatkowe źródło informacji o lokalizacji m.in. stanowisk artylerii przeciwnika.

Opracowywany na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT model przeznaczony jest do zbierania, gromadzenia i przetwarzania sygnałów dźwiękowych w celu zdobycia i dostarczenia możliwie najpełniejszej informacji o działaniach przeciwnika.

Rozpoznanie dźwiękowe jest pasywne, co oznacza, że w przeciwieństwie do rozpoznania radiolokacyjnego nie emituje sygnałów, które można byłoby wykryć. Ponadto urządzenia detekcji i lokacji akustycznej są zwykle dużo mniejsze od radiolokatorów i nie wymagają dużych anten ani sporej ilości energii do zasilenia.

Opracowany w WAT model ma zaimplementowane algorytmy akwizycji sygnałów dźwiękowych, identyfikacji i klasyfikacji sygnałów dźwiękowych oraz algorytm rozpoznania. Może pracować zarówno samodzielnie, jak i być integrowany z istniejącymi systemami rozpoznania artyleryjskiego. Dodatkowo może wykrywać i rozpoznawać również inne źródła wystrzałów, np. miejsce działań strzelca wyborowego, pojedynczego żołnierza lub pododdziału.

Bogdan Stech
01.09.2025 11:48
Tagi: Wojsko
