Koniec kupowania amunicji za granicą. Polsko-koreańska spółka to przełom

Polska będzie wreszcie sama produkować pociski rakietowe. Wkrótce rozpocząć ma się budowa potężnej fabryki.

Bogdan Stech
Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, została podpisana umowa dotycząca powołania polsko-koreańskiej spółki joint venture. Hanwha WB Advanced Systems ma wytwarzać amunicję dla wyrzutni Homar-K i rozwijać nowe pociski rakietowe.

Homar-K to nasza z naszych najważniejszych kart w talii. To wyrzutnia rakiet, które precyzyjnie można naprowadzić na cel. To broń, którą można porównać do amerykańskiego HIMARS. System Homar-K opiera się jednak na południowokoreańskich wieloprowadnicowych wyrzutniach rakietowych K239 Chunmoo.

Zostały one dostosowane do potrzeb Sił Zbrojnych RP. Wyrzutnia wyposażona jest w dwa zasobniki rakietowe, które mogą pomieścić dwa rodzaje rakiet. W każdym zasobniku mieści się, w zależności od stosowanej amunicji: sześć kierowanych rakiet CGR-080 kalibru 239 mm o zasięgu 80 km, albo jedna kierowana taktyczna rakieta balistyczna kalibru 607 mm o zasięgu 290 km.

Wyrzutnia Homar-K.

Historyczne wydarzenie

Powołanie nowej polsko-koreańskiej spółki ma historyczne znaczenie. Dotąd zaawansowana amunicja kupowana była bezpośrednio od zagranicznych dostawców, obecnie będzie wytwarzana w zakładach w Polsce.

To pewnie największe wydarzenie tego MSPO. Uzyskujemy zdolności do produkcji pocisków rakietowych do wyrzutni Homar-K, to niezwykły moment. Będziemy coraz bardziej niezależni przemysłowo. My nie tylko kupujemy uzbrojenie, ale też sprowadzamy produkcję do Polski – powiedział podczas ceremonii wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rakiety kalibru 239 mm i 607 mm do systemów Homar-K zaprezentowane na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2025 w Kielcach.

Amunicja będzie w całości produkowana w Polsce, z udziałem nie tylko Grupy WB, ale też ogromnego szeregu lokalnych podmiotów. Fabryka ma być w stanie wyprodukować kilka tysięcy pocisków rakietowych rocznie. Nie ujawniono natomiast jeszcze miejsca, gdzie wybudowana zostanie nowa fabryka.

To jest poważna inwestycja. Koszty budowy zakładu przekraczają miliard złotych. Inwestycja stworzy nowe miejsca pracy, pozyskamy też szereg technologii. Spółka joint venture jest budowana na zasadzie partnerskiej relacji i jako partnerzy będziemy wspólnie realizować projekty  – powiedział Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Transfer technologii

Spółka Hanwha WB Advanced Systems stworzy możliwość wspólnego opracowywania amunicji nowej generacji, zabezpieczając potrzeby Polski i jednocześnie budując zdolności eksportowe do krajów sojuszniczych. To realna inwestycja w Polskę – w ludzi, technologię i bezpieczeństwo Europy – powidział Jaeil Son, prezes Hanwha Aerospace.

Podpisana wcześniej w Korei Południowej umowa zakłada transfer technologii produkcji kierowanych pocisków rakietowych, wyposażenie linii technologicznej, a także przekazanie licencji do produkcji pocisków. Co bardzo ważne już teraz Grupa WB zapowiada badania, rozwój i produkcję nowych typów rakiet.

Częścią projektu jest także opracowanie i wdrażanie nowych pocisków, zgodnie z potrzebami Ministerstwa Obrony Narodowej – dodał Piotr Wojciechowski.

Przełom w polskiej obronności

Podpisana w Kielcach umowa to jeden z najważniejszych momentów tegorocznego MSPO. Polska z kraju importującego broń staje się producentem nowoczesnych rakiet.

Homar-K już dziś stanowi fundament polskiej artylerii rakietowej. A dzięki krajowej produkcji amunicji zyska nie tylko na sile, ale też na niezależności. Bo jak pokazuje doświadczenie wojny w Ukrainie w artylerii rakietowej to nie sama wyrzutnia jest najważniejsza, lecz amunicja, której potrzeba ogromnych ilości. I właśnie tę amunicję Polska zacznie teraz wytwarzać sama.

04.09.2025 06:45
