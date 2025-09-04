Polska gotowa na wojska USA. Padła jasna deklaracja

Ładowanie...

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oficjalnie ogłosił gotowość Polski do zwiększenia obecności żołnierzy amerykańskich na terytorium naszego kraju. W towarzystwie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesława Kukuły oraz dowódcy operacyjnego RSZ gen. broni Macieja Klisza, minister zaznaczył, że warunki dla wojsk USA mają być korzystne zarówno dla armii amerykańskiej, jak i polskiego społeczeństwa.

Jak podaje PAP, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest żelaznym sojusznikiem. Według słów szefa MON mamy być w pełni gotowi, by zapewnić infrastrukturę i wsparcie dla rozwoju obecności sił NATO. Kluczowe decyzje w tej sprawie mają zapadać w ścisłej współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i z prezydentem Karolem Nawrockim.

REKLAMA

Wspólna strategia z USA. Tu nie będzie sporów

Deklaracja szefa MON wpisuje się w szerszy kontekst dyplomatyczny. Dzień wcześniej prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim powiedział wprost, że Stany Zjednoczone są otwarte na rozmieszczenie większej liczby żołnierzy w Polsce, jeśli będzie taka wola ze strony polskich władz. Szef MON potwierdził, że istnieje pełna koordynacja między resortem obrony, BBN i Kancelarią Prezydenta w zakresie strategii bezpieczeństwa.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział również, że nowe rozwiązania dotyczące obecności wojsk USA będą wypracowywane przez sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha oraz szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, co ma być korzystne nie tylko dla państwa, lecz także dla opinii publicznej.

Polska nie zaangażuje się bezpośrednio w działania zbrojne

Wicepremier jednoznacznie odciął się od spekulacji na temat ewentualnego udziału polskich wojsk w konflikcie w Ukrainie. Jak zapewnił, Polska będzie pełniła funkcję logistycznego zaplecza, co zostało jasno wyartykułowane w kontaktach z sojusznikami. Jednocześnie zaznaczył, że wsparcie logistyczne i planistyczne są ważne dla sukcesu operacyjnego sił ukraińskich. Potwierdził również, że podczas porannej rozmowy z brytyjskim ministrem obrony padły słowa uznania za wkład Polski w sferę zabezpieczenia działań. Polska znalazła się w gronie czterech państw najbardziej zaangażowanych w ten aspekt wsparcia.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Choć większość Polaków popiera współpracę z USA, konieczne jest zachowanie przejrzystości działań oraz jasna komunikacja na temat kosztów i korzyści tej obecności. Pamiętajmy, że wzmacnianie bezpieczeństwa nie powinno iść w parze z utratą kontroli nad własnym terytorium.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: army.mil

REKLAMA

Marcin Kusz 04.09.2025 20:01

Ładowanie...