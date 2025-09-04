/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"

Wszystko wskazuje na to, że możemy rozpocząć odliczanie do przylotu pierwszych naszych samolotów F-35 do Polski.

Bogdan Stech
Wiemy kiedy F-35 przylecą do Polski
REKLAMA

Prezydent Polski Karol Nawrocki gościł w USA gdzie w Waszyngtonie spotkał się w prezydentem Donaldem Trumpem. Jednym z głównych tematów był sojusz polsko - amerykański, sprawa stacjonowania w Polsce dodatkowych oddziałów USA oraz zakupy przez Polskę amerykańskiego uzbrojenia w tym samolotów F-35.

Rozmawialiśmy z panem prezydentem i z ministrami o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce, co cieszy mnie w sposób szczególny. Były konkretne dyskusje dotyczące właśnie tego projektu – mówił Karol Nawrocki po spotkaniu.

REKLAMA

Odliczanie do przylotu niewidzialnych myśliwców

Na konferencji prasowej prezydent powiedział, że weźmie udział w powitaniu myśliwców F-35 w styczniu 2026 r. To pierwsza jak dotąd konkretna data dotycząca przylotu F-35 do Polski. Wcześniej mówiło się ogólnikowo o przyszłym roku.

Polska kupiła 32 samoloty F-35. Do tej pory odebraliśmy cztery maszyny, na których nasi piloci intensywnie ćwiczą. Szkolenie odbywa się w bazie Gwardii Narodowej Ebbing w Arkansas w USA.

Podczas powitania Karola Nawrockiego przez Donalda Trumpa nad Białym Domem przeleciały samoloty: cztery F–16 i cztery F–35 w hołdzie majorowi Maciejowi Krakowianowi, który zginął w katastrofie myśliwca F–16 podczas ćwiczeń przed pokazami Air Show w Radomiu. 

Więcej na Spider's Web:

Centrum szkoleniowe F-35 w Polsce

W tym samym czasie gdy prezydent gościł w Stanach Zjednoczonych, w Polsce podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego padła ważna deklaracja dotycząca utworzenia w naszym kraju regionalnego centrum szkoleniowego (center of excellence) dla F-35.

W centrum takim szkolić się i doskonalić swoje umiejętności mogą piloci oraz specjaliści od utrzymania samolotów.

Koncepcja stworzenia centrum szkoleniowego dla obsługi F-35 w Polsce nie została jeszcze przedstawiona polskim władzom. Lockheed Martin widzi w tym jednak wielki potencjał i możliwość rozwoju dla Polski w zakresie przemysłowym i operacyjnym. Do 2035 r. na Starym Kontynencie ma się znajdować 500 myśliwców F-35, z czego 20 proc. będzie w rękach użytkowników z centralnej Europy, czyli potencjalnych klientów polskiego centrum szkoleniowego - powiedział Polsce Zbrojnej Jonathon Linn, z Lockheed Martin Aeronautics.

REKLAMA

Historyczny moment

Styczeń 2026 r., jeśli termin ten potwierdzi się, stanie się symboliczną datą. Po raz pierwszy na polskich lotniskach zobaczymy polskie maszyny piątej generacji. Zmienią one układ sił w powietrzu. F-35 mają zdolność nie tylko do walki powietrznej, ale także do uderzeń precyzyjnych na ziemi i działania w pełnej integracji z systemami obrony NATO.

Dla pilotów oznacza to przejście na zupełnie nowy poziom technologii. Dla Polski, wejście do ekskluzywnego klubu państw, które posiadają jeden z najbardziej zaawansowanych samolotów bojowych na świecie.

REKLAMA
Bogdan Stech
04.09.2025 13:12
Tagi: f-35
Najnowsze
12:58
Nowość na polskich dworcach. Zawsze zobaczymy aktualny rozkład
Aktualizacja: 2025-09-04T12:58:11+02:00
12:39
Tańszy Samsung Galaxy S25 FE pod lupą. Na czym oszczędza producent?
Aktualizacja: 2025-09-04T12:39:31+02:00
12:28
Świetna nowość w klawiaturze Androida. O ile masz niezły smartfon
Aktualizacja: 2025-09-04T12:28:44+02:00
12:14
Gotówka przestanie się opłacać. Banki odbijają sobie na nas odsetki
Aktualizacja: 2025-09-04T12:14:08+02:00
12:04
Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie wszędzie, wciągnie wszystko i sam się umyje
Aktualizacja: 2025-09-04T12:04:17+02:00
11:33
Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis
Aktualizacja: 2025-09-04T11:33:35+02:00
10:14
Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam
Aktualizacja: 2025-09-04T10:14:28+02:00
9:59
Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:37+02:00
9:16
ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. W końcu porządek
Aktualizacja: 2025-09-04T09:16:43+02:00
8:35
Siri odzyska godność, ale nie dzięki Apple. Tim Cook został w tyle
Aktualizacja: 2025-09-04T08:35:42+02:00
6:45
Koniec kupowania amunicji za granicą. Polsko-koreańska spółka to przełom
Aktualizacja: 2025-09-04T06:45:00+02:00
6:34
Autonomiczne roje dronów już latają za naszą granicą. To nowy etap walki
Aktualizacja: 2025-09-04T06:34:00+02:00
6:23
Relikty technologii chowały się w polskim akademiku. Dopadł je postęp
Aktualizacja: 2025-09-04T06:23:00+02:00
6:12
Tak wygląda polski robo-pies. Poda apteczkę i wysadzi czołg
Aktualizacja: 2025-09-04T06:12:00+02:00
6:01
W końcu wiemy, co gotuje satelity na orbicie. To kosmiczna iskra
Aktualizacja: 2025-09-04T06:01:00+02:00
20:38
Mamy sztuczną inteligencję w domu. Tak karty GeForce RTX 50 zmieniły oblicze PC
Aktualizacja: 2025-09-03T20:38:34+02:00
20:23
Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA
Aktualizacja: 2025-09-03T20:23:45+02:00
20:04
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:46+02:00
19:35
Instagram trafił na iPada. Wystarczyło tylko poczekać 15 lat
Aktualizacja: 2025-09-03T19:35:26+02:00
18:00
Wilanów dostał miejsce ostatniego pożegnania zwierząt. Fanaberia dla psieci?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:00:27+02:00
17:03
Pociąg w Polsce jedzie dłużej, bo pasażerowie mają się wyspać. Słodkich snów
Aktualizacja: 2025-09-03T17:03:06+02:00
16:49
Garmin Fenix 8 Pro wyprzedza Apple. Ma też to, na co wszyscy czekali
Aktualizacja: 2025-09-03T16:49:50+02:00
16:02
Recenzja Cronos: The New Dawn. PRL był przerażający
Aktualizacja: 2025-09-03T16:02:30+02:00
15:33
Allegro odpala program dla graczy. Po prostu grasz i zgarniasz rabaty
Aktualizacja: 2025-09-03T15:33:02+02:00
14:27
Będzie nowy model PlayStation 5. Wkurzy graczy, bo to odpowiedź na rosnące ceny
Aktualizacja: 2025-09-03T14:27:08+02:00
14:03
Google sprawi, że twoje notatki przemówią. I cię skrytykują
Aktualizacja: 2025-09-03T14:03:47+02:00
13:08
Karabin z okopów wraca do Polski. Armia bierze kolejne tysiące
Aktualizacja: 2025-09-03T13:08:25+02:00
12:14
Zapadł wyrok w sprawie Google'a. Sędzia powiedział "nu nu nu" i zabrał lizaka
Aktualizacja: 2025-09-03T12:14:03+02:00
11:19
Susza zabiera atrakcje turystyczne. Sielski widok już jest rzewnym wspomnieniem
Aktualizacja: 2025-09-03T11:19:52+02:00
10:41
Nowy polski superpocisk. Ta broń jest nam potrzebna na już
Aktualizacja: 2025-09-03T10:41:33+02:00
10:13
Instagram z funkcją rodem z YouTube'a. Zmarnujesz czas dwa razy szybciej
Aktualizacja: 2025-09-03T10:13:35+02:00
9:37
Polskie lotnisko zniosło irytujący limit. W końcu mogę latać jak człowiek
Aktualizacja: 2025-09-03T09:37:19+02:00
9:00
Urząd gani za otwarte przesyłki. Po co o tym od razu głośno rozpowiadać - pyta Poczta Polska
Aktualizacja: 2025-09-03T09:00:27+02:00
8:38
Elon Musk przedstawia nowy plan Tesli. Ludzie, co za dyrdymały
Aktualizacja: 2025-09-03T08:38:44+02:00
6:45
Polska wynalazła unikalne radary. Widzą wroga masztami sieci komórkowej
Aktualizacja: 2025-09-03T06:45:00+02:00
6:34
Oko Odyna ma czuwać nad Europą. Na Polskę będzie jednak ślepe
Aktualizacja: 2025-09-03T06:34:00+02:00
6:23
Znalazłem dobry monitor 144 Hz do gier za pół tysiąca. Gdzie haczyk?
Aktualizacja: 2025-09-03T06:23:00+02:00
6:12
Naukowcy poddają się i chcą, aby za biopaliwo odpowiadało AI
Aktualizacja: 2025-09-03T06:12:00+02:00
6:01
Francuzi do Polaków: uzbroimy was. W tle kroi się niezła umowa
Aktualizacja: 2025-09-03T06:01:00+02:00
20:46
Call of Duty będzie filmem. Robią go weterani kina akcji, ale mam obawy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:46:54+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA