Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"

Prezydent Polski Karol Nawrocki gościł w USA gdzie w Waszyngtonie spotkał się w prezydentem Donaldem Trumpem. Jednym z głównych tematów był sojusz polsko - amerykański, sprawa stacjonowania w Polsce dodatkowych oddziałów USA oraz zakupy przez Polskę amerykańskiego uzbrojenia w tym samolotów F-35.

Rozmawialiśmy z panem prezydentem i z ministrami o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce, co cieszy mnie w sposób szczególny. Były konkretne dyskusje dotyczące właśnie tego projektu – mówił Karol Nawrocki po spotkaniu.

Odliczanie do przylotu niewidzialnych myśliwców

Na konferencji prasowej prezydent powiedział, że weźmie udział w powitaniu myśliwców F-35 w styczniu 2026 r. To pierwsza jak dotąd konkretna data dotycząca przylotu F-35 do Polski. Wcześniej mówiło się ogólnikowo o przyszłym roku.

Polska kupiła 32 samoloty F-35. Do tej pory odebraliśmy cztery maszyny, na których nasi piloci intensywnie ćwiczą. Szkolenie odbywa się w bazie Gwardii Narodowej Ebbing w Arkansas w USA.

Podczas powitania Karola Nawrockiego przez Donalda Trumpa nad Białym Domem przeleciały samoloty: cztery F–16 i cztery F–35 w hołdzie majorowi Maciejowi Krakowianowi, który zginął w katastrofie myśliwca F–16 podczas ćwiczeń przed pokazami Air Show w Radomiu.

Centrum szkoleniowe F-35 w Polsce

W tym samym czasie gdy prezydent gościł w Stanach Zjednoczonych, w Polsce podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego padła ważna deklaracja dotycząca utworzenia w naszym kraju regionalnego centrum szkoleniowego (center of excellence) dla F-35.

W centrum takim szkolić się i doskonalić swoje umiejętności mogą piloci oraz specjaliści od utrzymania samolotów.

Koncepcja stworzenia centrum szkoleniowego dla obsługi F-35 w Polsce nie została jeszcze przedstawiona polskim władzom. Lockheed Martin widzi w tym jednak wielki potencjał i możliwość rozwoju dla Polski w zakresie przemysłowym i operacyjnym. Do 2035 r. na Starym Kontynencie ma się znajdować 500 myśliwców F-35, z czego 20 proc. będzie w rękach użytkowników z centralnej Europy, czyli potencjalnych klientów polskiego centrum szkoleniowego - powiedział Polsce Zbrojnej Jonathon Linn, z Lockheed Martin Aeronautics.

Historyczny moment

Styczeń 2026 r., jeśli termin ten potwierdzi się, stanie się symboliczną datą. Po raz pierwszy na polskich lotniskach zobaczymy polskie maszyny piątej generacji. Zmienią one układ sił w powietrzu. F-35 mają zdolność nie tylko do walki powietrznej, ale także do uderzeń precyzyjnych na ziemi i działania w pełnej integracji z systemami obrony NATO.

Dla pilotów oznacza to przejście na zupełnie nowy poziom technologii. Dla Polski, wejście do ekskluzywnego klubu państw, które posiadają jeden z najbardziej zaawansowanych samolotów bojowych na świecie.

Bogdan Stech 04.09.2025 13:12

