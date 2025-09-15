OnePlus Pad Lite - cud miód tablet poniżej 1000 zł. Recenzja

Ładowanie...

OnePlus Pad Lite prezentuje się elegancko w swojej minimalistycznej prostocie. Obudowa wykonana z aluminium o grubości zaledwie 7,39 mm sprawia wrażenie znacznie droższego urządzenia, niż sugeruje to cena wynosząca 999 zł za wersję Wi-Fi. Waga 530 g czyni tablet wystarczająco lekkim do długiego trzymania w dłoniach, choć nie należy do najlżejszych w swojej klasie.

Charakterystyczny dla OnePlusa okrągły moduł aparatu na tylnej ściance może polaryzować - jedni pokochają tę rozpoznawalną stylistykę, inni uznają ją za zbyt wyeksponowaną. Tablet dostępny jest wyłącznie w kolorze Aero Blue, który nadaje mu świeży, nowoczesny charakter. Ramki wokół 11-calowego ekranu są wąskie i symetryczne, co pozytywnie wpływa na estetykę całości.

OnePlus Pad Lite

Wykonanie stoi na wysokim poziomie - tablet nie skrzypi, nie ugina się pod naciskiem i sprawia wrażenie urządzenia, które przetrwa lata intensywnego użytkowania. Certyfikat odporności IP42 to minimum w tej klasie cenowej, ale przynajmniej coś.

Ekran - jasny punkt tej propozycji

11-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1920x1200 pikseli to jeden z najmocniejszych atutów OnePlus Pad Lite. Proporcje 16:10 świetnie sprawdzają się podczas oglądania filmów - mniej czarnych pasów oznacza większe zanurzenie w treści. Częstotliwość odświeżania 90 Hz zapewnia płynność przewijania i nawigacji, która jest odczuwalna w codziennym użytkowaniu.

OnePlus Pad Lite

Jasność maksymalna 500 nitów to wartość wystarczająca do komfortowej pracy w pomieszczeniach, choć przy intensywnym słońcu może być już problematyczna. Gama kolorów obejmuje imponujący miliard odcieni, co przekłada się na żywe i naturalne kolory podczas oglądania multimediów. 10-bitowa głębia koloru to technologia, której nie spodziewamy się w tej półce cenowej - OnePlus zasługuje na pochwałę za nie oszczędzanie na tym aspekcie.

Podczas testów ekran spisywał się bardzo dobrze - filmy z Netflixa wyglądały atrakcyjnie, a tekst pozostawał ostry nawet przy dłuższym czytaniu. Jedynym zastrzeżeniem może być technologia LCD zamiast OLED, ale w tej cenie trudno oczekiwać cudów.

Wydajność - MediaTek Helio G100 pokazuje moc

Sercem OnePlus Pad Lite jest procesor MediaTek Helio G100 wykonany w 6-nanometrowym procesie technologicznym. To układ ośmiordzeniowy z dwoma wydajnymi rdzeniami Cortex-A76 taktowanymi zegarem 2,2 GHz oraz sześcioma energooszczędnymi Cortex-A55 pracującymi z częstotliwością 2,0 GHz. Za grafikę odpowiada układ Mali G57 MC2.

OnePlus Pad Lite

W benchmarku AnTuTu procesor osiąga około 375 tys. punktów, co plasuje go na poziomie konkurencyjnych rozwiązań z tej półki cenowej. W testach Geekbench notuje 733 punkty w trybie single-core i 2028 w multi-core. To wyniki więcej niż wystarczające do płynnej obsługi systemu Android, przeglądania internetu, odtwarzania multimediów czy pracy z dokumentami.

Gry mobilne działają zaskakująco dobrze - PUBG Mobile i Mobile Legends: Bang Bang osiągają pełne 60 fps, Call of Duty: Mobile radzi sobie z 44 fps, a nawet wymagający Genshin Impact pozostaje grywalny przy 34 fps. Fortnite z 26 fps to już granica komfortu, ale trzeba pamiętać, że mówimy o tablecie za niecały tysiąc złotych.

OnePlus Pad Lite

6 GB pamięci RAM w wersji Wi-Fi może wydawać się skromne, ale w praktyce wystarcza do większości zadań. Wersja LTE oferuje 8 GB RAM, co znacząco poprawia komfort wielozadaniowości. 128 GB pamięci wewnętrznej to rozsądny standard, choć brak slotu na karty microSD może być problemem dla użytkowników przechowujących dużo multimediów.

Bateria - wytrzymałość na miarę maratonu

Akumulator o pojemności 9340 mAh to jedna z największych zalet OnePlus Pad Lite. Producent obiecuje do 11 godz. odtwarzania wideo lub nawet 80 godz. słuchania muzyki. W praktyce oznacza to, że tablet spokojnie wystarczy na cały dzień intensywnego użytkowania, a często nawet na dwa dni przy umiarkowanym korzystaniu.

OnePlus Pad Lite

Szybkie ładowanie SuperVOOC 33 W pozwala na relatywnie szybkie uzupełnienie energii, choć ładowarka nie jest dołączona do zestawu - trzeba ją dokupić osobno. To oszczędność, która może irytować, zwłaszcza że większość użytkowników będzie musiała od razu ponieść dodatkowy koszt.

Dźwięk - cztery głośniki robią różnicę

OnePlus Pad Lite wyposażono w cztery głośniki z certyfikatem Hi-Res Audio i obsługą kodeka aptX HD oraz LDAC. To rozwiązanie, które wyraźnie wyróżnia tablet na tle budżetowej konkurencji. Dźwięk jest głośny, przestrzenny i zaskakująco szczegółowy - oglądanie filmów czy słuchanie muzyki bez słuchawek staje się przyjemnością.

OnePlus Pad Lite

Brak złącza słuchawkowego 3,5 mm to decyzja kontrowersyjna, ale w erze dominacji słuchawek bezprzewodowych prawdopodobnie nie dotknie większości użytkowników. Ci, którzy preferują przewodowe słuchawki, będą musieli skorzystać z adaptera USB-C.

System i oprogramowanie - OxygenOS 15 na straży płynności

OnePlus Pad Lite działa pod kontrolą Androida 15 z nakładką OxygenOS 15.0.1. To świeża wersja systemu, która wprowadza szereg ulepszeń w zakresie produktywności i personalizacji. Funkcja Open Canvas pozwala na wygodną wielozadaniowość, Screen Mirroring ułatwia współpracę z innymi urządzeniami, a tryb dziecięcy zapewnia bezpieczne korzystanie dla najmłodszych.

Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny - OnePlus nie przeładował systemu niepotrzebnymi funkcjami, zachowując focus na płynności działania. Producent obiecuje 36 miesięcy długotrwałej płynności, co oznacza, że tablet powinien pozostać responsywny przez lata użytkowania.

Aktualizacje bezpieczeństwa oraz duże aktualizacje systemu są regularnie dystrybuowane, co świadczy o zaangażowaniu producenta w długoterminowe wsparcie.

Aparaty – funkcjonalność nad jakością

1 / 3 Słoneczny dzień - zdjęcie wykonane OnePlus Pad Lite

Zarówno przedni, jak i tylny aparat oferują rozdzielczość 5 Mpx. To specyfikacja wystarczająca do wideorozmów, skanowania dokumentów czy okazjonalnych zdjęć pamiątkowych, ale na pewno nie należy oczekiwać cudów jakościowych. Aparaty wykonują swoją podstawową funkcję - nie więcej, nie mniej.

Przedni aparat obsługuje rozpoznawanie twarzy, co jest wygodną alternatywą dla odblokowania kodem PIN. Nie ma skanera linii papilarnych, ale w przypadku tabletu to nie jest szczególnie odczuwalna wada.

OnePlus Pad Lite

Konkurencja i pozycjonowanie – jak wypada na tle rywali

OnePlus Pad Lite zmierza się z takimi rywalami jak Redmi Pad 2, Samsung Galaxy Tab A8 czy Oppo Pad SE. W porównaniu z Redmi Pad 2 OnePlus oferuje czystszy i bardziej stabilny interfejs, choć Xiaomi może kusić niższą ceną w promocjach.

Samsung Galaxy Tab A8, mimo że starszy, wciąż stanowi poważną konkurencję dzięki ekosystemowi marki i wsparciu dla rysika S Pen. OnePlus odpowiada nowocześniejszym designem, lepszą wydajnością i większą baterią.

W segmencie budżetowych tabletów z Androidem OnePlus Pad Lite plasuje się w czołówce pod względem stosunku jakości do ceny.

Wady, które warto znać

OnePlus Pad Lite

Nie wszystko w OnePlus Pad Lite jest idealne. Brak slotu na karty microSD to poważne ograniczenie dla użytkowników przechowujących dużo lokalnych treści. 128 GB pamięci może szybko się wyczerpać, zwłaszcza jeśli instalujemy dużo gier czy pobieramy filmy offline.

Jasność ekranu 500 nitów, choć wystarczająca w pomieszczeniach, może być problematyczna przy używaniu tabletu na zewnątrz w słoneczny dzień. Brak ładowarki w zestawie to dodatkowy koszt, który należy uwzględnić przy zakupie.

6 GB RAM w podstawowej wersji może okazać się niewystarczające przy intensywnym multitaskingu, zwłaszcza z biegiem czasu. Warto rozważyć dopłatę do wersji LTE z 8 GB pamięci operacyjnej.

Budżetowy król na swojej półce

OnePlus Pad Lite to tablet, który udowadnia, że za niecały tysiąc złotych można otrzymać urządzenie o wysokiej jakości wykonania, solidnej wydajności i funkcjonalności. Nie jest to sprzęt dla power userów czy entuzjastów gamingu, ale dla osób szukających niezawodnego partnera do codziennych zadań -sprawdzi się idealnie.

Elegancki design, świetny ekran z 90 Hz, wydajna bateria, dobrej jakości głośniki i przejrzysty system to atuty, które ważą więcej niż drobne wady. OnePlus Pad Lite to tablet, który można polecić studentom, rodzinom z dziećmi, osobom starszym czy wszystkim tym, którzy potrzebują po prostu dobrego urządzenia do multimediów i podstawowej produktywności.

Za 999 złotych (Wi-Fi) lub 1099 złotych (LTE) trudno znaleźć lepszą propozycję na rynku. OnePlus ponownie udowadnia, że potrafi łączyć wysoką jakość z przystępną ceną – i tym razem również w segmencie tabletów.

Maciej Gajewski 15.09.2025 16:15

