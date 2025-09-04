Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb

Ładowanie...

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra cechuje grubość wynosząca zaledwie 5,1 mm, co jest imponującą wartością. Poza tym tablet mierzy 208,5 mm szerokości i 326,3 mm długości. Przy swoich ogromnych rozmiarach waży zaledwie 692 g, a mówimy tutaj o urządzeniu z ekranem 14,6 cala, czyli większym niż niejeden laptop.

Ekran jest wręcz obłędny, bo mówimy o Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2960 x 1848 pikseli, z częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością 1600 nitów. Co kluczowe, Samsung pokrył ekran sztandarowego tabletu powłoką antyrefleksyjną, co docenicie podczas korzystania z urządzenia.

REKLAMA

Mniejszy mobel - Samsung Galaxy Tab S11 - jest trochę grubszy, bo mierzy 5,5 mm. Pozostałe wymiary to 165,3 x 253,8 mm, a jego waga to 469 g. Ma zdecydowanie bardziej kompaktowy ekran, bo mówimy tutaj o 11 calach. Podobnie jak w większym modelu, mamy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, ale bez powłoki antyrefleksyjnej i z mniejszą rozdzielczością - 2560 x 1600 pikseli.

W obu tabletach pracuje ten sam procesor - MediaTek Dimensity 9300+, więc o wydajność nie ma co się martwić. Galaxy Tab S11 Ultra występuje w wersjach: 12 GB RAM i 256/512 GB pamięci na dane oraz 16 GB RAM i 1 TB pamięci na dane. Galaxy Tab S11 ma zawsze 12 GB RAM i może mieć 128/256/512 GB pamięci na dane.

Oba urządzenia obsługują karty microSD o pojemności do 2 TB. W zestawie sprzedażowym obu tabletów znajdziemy rysik S Pen. Jeżeli zaś chodzi o aparaty, to w obu mamy kamery do selfie 12 Mpix oraz główny aparat 13 Mpix. Wersja Ultra dodatkowo posiada aparat ultraszerokokątny 8 Mpix. Oba tablety mogą występować w wersji Wi-Fi i z obsługą SIM.

Jeżeli zaś chodzi o baterię - w przypadku obu obsługiwana moc ładowania to 45 W. Galaxy Tab S11 Ultra otrzymał akumulator o pojemności 11 600 mAh, natomiast Galaxy Tab S11 o pojemności 8400 mAh.

Dlaczego warto wybrać te tablety?

Są naładowane AI, a do tego obsługują tryb Samsung DeX, który z obsługą Extended Mode pozwala na podłączenie zewnętrznego monitora i pracę na dwóch ekranach jednocześnie. Rozwiązanie Samsunga umożliwia przeciąganie i opuszczanie plików pomiędzy ekranami, przeglądanie dokumentów w trakcie prezentacji czy korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie. Do tego nowe tablety obsługują szereg aplikacji, które zamieniają tablet w rasową maszynę do pracy, notowania i pisania, ale również do malowania.

REKLAMA

A jak z cenami? Zapraszam do osobnego artykułu, gdzie wszystko rozpisaliśmy:

REKLAMA

Paweł Grabowski 04.09.2025 13:29

Ładowanie...