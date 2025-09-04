/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb

Sztandarowy tablet Samsunga – Galaxy Tab S11 Ultra – jest tak cienki, że wymyka się to rozumowi.

Paweł Grabowski
Samsung nowe tablety
REKLAMA

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra cechuje grubość wynosząca zaledwie 5,1 mm, co jest imponującą wartością. Poza tym tablet mierzy 208,5 mm szerokości i 326,3 mm długości. Przy swoich ogromnych rozmiarach waży zaledwie 692 g, a mówimy tutaj o urządzeniu z ekranem 14,6 cala, czyli większym niż niejeden laptop.

Ekran jest wręcz obłędny, bo mówimy o Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2960 x 1848 pikseli, z częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością 1600 nitów. Co kluczowe, Samsung pokrył ekran sztandarowego tabletu powłoką antyrefleksyjną, co docenicie podczas korzystania z urządzenia.

REKLAMA

Mniejszy mobel - Samsung Galaxy Tab S11 - jest trochę grubszy, bo mierzy 5,5 mm. Pozostałe wymiary to 165,3 x 253,8 mm, a jego waga to 469 g. Ma zdecydowanie bardziej kompaktowy ekran, bo mówimy tutaj o 11 calach. Podobnie jak w większym modelu, mamy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, ale bez powłoki antyrefleksyjnej i z mniejszą rozdzielczością - 2560 x 1600 pikseli.

W obu tabletach pracuje ten sam procesor - MediaTek Dimensity 9300+, więc o wydajność nie ma co się martwić. Galaxy Tab S11 Ultra występuje w wersjach: 12 GB RAM i 256/512 GB pamięci na dane oraz 16 GB RAM i 1 TB pamięci na dane. Galaxy Tab S11 ma zawsze 12 GB RAM i może mieć 128/256/512 GB pamięci na dane.

Oba urządzenia obsługują karty microSD o pojemności do 2 TB. W zestawie sprzedażowym obu tabletów znajdziemy rysik S Pen. Jeżeli zaś chodzi o aparaty, to w obu mamy kamery do selfie 12 Mpix oraz główny aparat 13 Mpix. Wersja Ultra dodatkowo posiada aparat ultraszerokokątny 8 Mpix. Oba tablety mogą występować w wersji Wi-Fi i z obsługą SIM.

Jeżeli zaś chodzi o baterię - w przypadku obu obsługiwana moc ładowania to 45 W. Galaxy Tab S11 Ultra otrzymał akumulator o pojemności 11 600 mAh, natomiast Galaxy Tab S11 o pojemności 8400 mAh.

Dlaczego warto wybrać te tablety?

Są naładowane AI, a do tego obsługują tryb Samsung DeX, który z obsługą Extended Mode pozwala na podłączenie zewnętrznego monitora i pracę na dwóch ekranach jednocześnie. Rozwiązanie Samsunga umożliwia przeciąganie i opuszczanie plików pomiędzy ekranami, przeglądanie dokumentów w trakcie prezentacji czy korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie. Do tego nowe tablety obsługują szereg aplikacji, które zamieniają tablet w rasową maszynę do pracy, notowania i pisania, ale również do malowania.

REKLAMA

A jak z cenami? Zapraszam do osobnego artykułu, gdzie wszystko rozpisaliśmy:

REKLAMA
Paweł Grabowski
04.09.2025 13:29
Tagi: IFASamsungTablety
Najnowsze
15:50
Aplikacja, która ułatwiała podróżowanie komunikacją miejską, właśnie wbiła jej nóż w plecy
Aktualizacja: 2025-09-04T15:50:07+02:00
15:29
Myśliwce huknęły nad Polską. Mieszkańcy byli pewni najgorszego
Aktualizacja: 2025-09-04T15:29:38+02:00
14:45
Roborock F25 Ultra odkurzy i umyje całe mieszkanie. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-09-04T14:45:31+02:00
13:29
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb
Aktualizacja: 2025-09-04T13:29:11+02:00
13:12
Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"
Aktualizacja: 2025-09-04T13:12:08+02:00
12:58
Nowość na polskich dworcach. Zawsze zobaczymy aktualny rozkład
Aktualizacja: 2025-09-04T12:58:11+02:00
12:39
Tańszy Samsung Galaxy S25 FE pod lupą. Na czym oszczędza producent?
Aktualizacja: 2025-09-04T12:39:31+02:00
12:28
Świetna nowość w klawiaturze Androida. O ile masz niezły smartfon
Aktualizacja: 2025-09-04T12:28:44+02:00
12:14
Gotówka przestanie się opłacać. Banki odbijają sobie na nas odsetki
Aktualizacja: 2025-09-04T12:14:08+02:00
12:04
Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie wszędzie, wciągnie wszystko i sam się umyje
Aktualizacja: 2025-09-04T12:04:17+02:00
11:33
Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis
Aktualizacja: 2025-09-04T11:33:35+02:00
10:14
Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam
Aktualizacja: 2025-09-04T10:14:28+02:00
9:59
Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:37+02:00
9:16
ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. W końcu porządek
Aktualizacja: 2025-09-04T09:16:43+02:00
8:35
Siri odzyska godność, ale nie dzięki Apple. Tim Cook został w tyle
Aktualizacja: 2025-09-04T08:35:42+02:00
6:45
Koniec kupowania amunicji za granicą. Polsko-koreańska spółka to przełom
Aktualizacja: 2025-09-04T06:45:00+02:00
6:34
Autonomiczne roje dronów już latają za naszą granicą. To nowy etap walki
Aktualizacja: 2025-09-04T06:34:00+02:00
6:23
Relikty technologii chowały się w polskim akademiku. Dopadł je postęp
Aktualizacja: 2025-09-04T06:23:00+02:00
6:12
Tak wygląda polski robo-pies. Poda apteczkę i wysadzi czołg
Aktualizacja: 2025-09-04T06:12:00+02:00
6:01
W końcu wiemy, co gotuje satelity na orbicie. To kosmiczna iskra
Aktualizacja: 2025-09-04T06:01:00+02:00
20:38
Mamy sztuczną inteligencję w domu. Tak karty GeForce RTX 50 zmieniły oblicze PC
Aktualizacja: 2025-09-03T20:38:34+02:00
20:23
Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA
Aktualizacja: 2025-09-03T20:23:45+02:00
20:04
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:46+02:00
19:35
Instagram trafił na iPada. Wystarczyło tylko poczekać 15 lat
Aktualizacja: 2025-09-03T19:35:26+02:00
18:00
Wilanów dostał miejsce ostatniego pożegnania zwierząt. Fanaberia dla psieci?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:00:27+02:00
17:03
Pociąg w Polsce jedzie dłużej, bo pasażerowie mają się wyspać. Słodkich snów
Aktualizacja: 2025-09-03T17:03:06+02:00
16:49
Garmin Fenix 8 Pro wyprzedza Apple. Ma też to, na co wszyscy czekali
Aktualizacja: 2025-09-03T16:49:50+02:00
16:02
Recenzja Cronos: The New Dawn. PRL był przerażający
Aktualizacja: 2025-09-03T16:02:30+02:00
15:33
Allegro odpala program dla graczy. Po prostu grasz i zgarniasz rabaty
Aktualizacja: 2025-09-03T15:33:02+02:00
14:27
Będzie nowy model PlayStation 5. Wkurzy graczy, bo to odpowiedź na rosnące ceny
Aktualizacja: 2025-09-03T14:27:08+02:00
14:03
Google sprawi, że twoje notatki przemówią. I cię skrytykują
Aktualizacja: 2025-09-03T14:03:47+02:00
13:08
Karabin z okopów wraca do Polski. Armia bierze kolejne tysiące
Aktualizacja: 2025-09-03T13:08:25+02:00
12:14
Zapadł wyrok w sprawie Google'a. Sędzia powiedział "nu nu nu" i zabrał lizaka
Aktualizacja: 2025-09-03T12:14:03+02:00
11:19
Susza zabiera atrakcje turystyczne. Sielski widok już jest rzewnym wspomnieniem
Aktualizacja: 2025-09-03T11:19:52+02:00
10:41
Nowy polski superpocisk. Ta broń jest nam potrzebna na już
Aktualizacja: 2025-09-03T10:41:33+02:00
10:13
Instagram z funkcją rodem z YouTube'a. Zmarnujesz czas dwa razy szybciej
Aktualizacja: 2025-09-03T10:13:35+02:00
9:37
Polskie lotnisko zniosło irytujący limit. W końcu mogę latać jak człowiek
Aktualizacja: 2025-09-03T09:37:19+02:00
9:00
Urząd gani za otwarte przesyłki. Po co o tym od razu głośno rozpowiadać - pyta Poczta Polska
Aktualizacja: 2025-09-03T09:00:27+02:00
8:38
Elon Musk przedstawia nowy plan Tesli. Ludzie, co za dyrdymały
Aktualizacja: 2025-09-03T08:38:44+02:00
6:45
Polska wynalazła unikalne radary. Widzą wroga masztami sieci komórkowej
Aktualizacja: 2025-09-03T06:45:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA