Media Expert jak Allegro. "Nasz sklep internetowy wkrótce zmieni się w platformę zakupową"

Ruch Media Expert pokazuje, że wolimy mieć wybór i przeglądać oferty od wielu sprzedawców na jednej dużej platformie.

Adam Bednarek
media expert
Media Expert poinformował klientów o zmianie przy okazji powiadomienia o nowym regulaminie. "Nasz sklep internetowy rozwija się i już wkrótce zmieni się w platformę zakupową" – zapowiedziano.

W internetowym sklepie Media Expert znajdziemy produkty sprzedawane nie tylko przez tę sieć

Produkty wystawiać będą mogli też inni sprzedawcy. Będzie więc trochę tak, jak na Allegro czy Empiku, gdzie oprócz rzeczy kupowanych bezpośrednio od dobrze znanych nam marek, są też profile innych sklepów i mniejszych sprzedawców.

Media Expert zaznacza, że dzięki temu klienci będą mieć większy wybór produktów w nowych kategoriach. Dobrym przykładem rozszerzenia oferty jest Empik. O ile wiele podstawowych płyt czy książek sieć sprzedaje, tak inne wydania klienci mogą wyszukać dzięki temu, że platforma również mniejszych handlarzy, udostępniając im miejsce na wirtualnych półkach. W teorii ma to sens, bo wpisując nazwisko muzyka czy pisarza klient nie irytuje się, że znajduje tylko jeden tytuł. W praktyce warto rzucić okiem na oceny i upewnić się, że wszystko jest w porządku.

No właśnie, bo co z bezpieczeństwem? Media Expert podkreśla, że każdy sprzedawca to przedsiębiorca, więc klienci będą mieć m.in. prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu. Na dodatek to nie tak, że na Media Expert będą mogli wystawiać się wszyscy chętni. Sklep uspokaja i zapewnia, że zamierza współpracować "tylko ze zweryfikowanymi partnerami". Do tego zespół będzie służyć wsparciem w całym procesie zakupowym.

Wszyscy muszą być platformą

Dla stałych klientów, pamiętających dawne zakupy, to duża zmiana. W końcu kiedy wchodzą na Empik czy wpisują adres sklepu internetowego Media Expert, liczą zapewne, że kupią produkty od znanego im sprzedawcy. A tymczasem platforma jest tylko pośrednikiem. O ile na Allegro wszyscy są do tego przyzwyczajeni, bo tak było od zawsze, tak w przypadku dużych sklepów to istotna zmiana.

Wydaje się jednak, że większej liczbie klientów po prostu zależy na tym, aby produkt był dostępny, w niskiej cenie i dotarł szybko – a do kogo lecą pieniądze, to najmniejszy powód do zmartwień. Prędzej użytkownik zdenerwuje się, jeśli wejdzie np. na stronę Media Expert i nie znajdzie tego, czego szukał. Pójdzie więc gdzie indziej, a tego Media Expert nie chce – stąd konieczność zmiany.

Czytaj też:

Zdjęcie główne: Magda Wygralak / Shutterstock.com

Adam Bednarek
09.09.2025 09:52
Tagi: handelmedia expertzakupyZakupy online
