Mars był kiedyś jak Ziemia? Nowe odkrycie zmienia wszystko

Zespół badawczy analizując dane sejsmiczne zebrane przez sondę NASA InSight potwierdził istnienie stałego jądra wewnętrznego otoczonego ciekłą warstwą. To układ znany jedynie z wnętrza Ziemi. Dotychczasowe modele zakładały, że Mars ma wyłącznie płynne jądro – pozbawione stałego centrum, które na Ziemi odpowiada za generowanie pola magnetycznego. Nowe odkrycie wskazuje, że Mars mógł kiedyś wytwarzać własne pole ochronne, podobnie jak nasza planeta. Znacznie zwiększa to prawdopodobieństwo, że dawniej panowały tam warunki sprzyjające życiu.

Co Mars utracił, a co mógł zyskać

Na powierzchni Marsa widać wyraźne ślady dawnych rzek, jezior i oceanów – to nie ulega wątpliwości. Jednak brak gęstej atmosfery oraz bardzo niska temperatura sprawiają, że dziś planeta jest jałowa i nieprzyjazna. Odkrycie stałego jądra wewnętrznego sugeruje, że Mars mógł przez pewien czas chronić swoją atmosferę. Dokładnie tak, jak robi to Ziemia, dzięki działaniu pola magnetycznego.

Z czasem jednak jądro zaczęło stygnąć i tracić niezbędną do podtrzymania pola magnetycznego dynamikę konwekcyjną. To mogło zapoczątkować proces stopniowej utraty atmosfery, aż do stanu, który obserwujemy dzisiaj. Naukowcy uważają, że zmiana ta była jednym z istotniejszych momentów w historii planety. Być może nawet decydującym o tym, że Mars przestał być światem potencjalnie zamieszkalnym.

InSight zamilkł, ale zostawił ogrom wiedzy

Chociaż sonda InSight zakończyła działalność w grudniu 2022 r., to zebrane przez nią dane wciąż dostarczają przełomowych informacji. Nowe odkrycie nie tyle podważa wcześniejsze modele, ile je uzupełnia. Różne zespoły naukowe korzystają z odmiennych metod analizowania sejsmicznych sygnałów, co pozwala lepiej odczytać złożoną strukturę wnętrza planety.

Wiele wskazuje na to, że Czerwona Planeta miała wszystkie składniki, by stać się światem podobnym do Ziemi: atmosferę, wodę, pole magnetyczne. A jednak wszystko to zniknęło. Dlaczego? Bo zabrakło mechanizmu, który by to utrzymał. Wnętrze planety przestało działać, a wraz z nim zniknęły szanse na życie.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: BAprod / Shutterstock

Marcin Kusz 13.09.2025 06:30

