Karabin z okopów wraca do Polski. Armia bierze kolejne tysiące

Ładowanie...

Podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, została podpisana umowa dotycząca pozyskania kolejnych karabinków MSBS Grot.

Grot to nowoczesna konstrukcja, opracowana od podstaw przez polskich inżynierów. To pierwszy polski karabinek w pełni zgodny ze standardami NATO. Spełnia oczekiwania naszych żołnierzy i wymagania współczesnego pola walki.

REKLAMA

Co bardzo ważne, karabinek został już sprawdzony w ramach pełnoskalowego konfliktu za naszą wschodnią granicą, gdzie bohaterka Ukraina broni się przez barbarzyńską napaścią Rosji. Grot wykorzystywany jest tam zarówno przez "zwykłych" żołnierzy, jak i siły specjalne, co podkreśla, że nasza broń jest niezawodna i skuteczna.

Zamówienie, jakie zostało podpisane w Kielcach, opiewa na kwotę 307 mln zł i dotyczy ok. 23 tys. kompletów karabinków dla Sił Zbrojnych. Realizacja zamówienia planowana jest na lata 2027-2028.

Karabinek Grot w ostatnich latach udowodnił swoje walory bojowe w Wojsku Polskim, a także potwierdził skuteczność w wojnie na Ukrainie. Kluczową kwestią jest dalszy rozwój broni ręcznej, w tym wyborowej przez krajowy przemysł obronny. Na wyposażenie wojska trafia bardzo dobry wyrób, który nie tylko już teraz zaliczany jest do światowej czołówki w swojej klasie, ale także z każdym rokiem staje się coraz doskonalszy – podsumował gen. bryg. dr Artur Kuptel, Szef Agencji Uzbrojenia.

Grot - polska duma

Karabinek szturmowy 5,56 mm MSBS Grot powstał we współpracy Fabryki Broni „Łucznik” z Wojskową Akademią Techniczną, w ramach programu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS). Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym.

MSBS Grot

Pierwsze egzemplarze MSBS Grot weszły na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 2017 r. Dzisiaj dostarczane do Wojska Polskiego karabinki MSBS Grot to kolejna wersja rozwojowa, doskonalona przez Fabrykę Broni „Łucznik”. Wyeliminowano w niej wskazane przez użytkowników niedoskonałości i zoptymalizowano funkcjonalność tego uzbrojenia.

Zmiany te mają między innymi poprawić ergonomię i funkcjonalność broni, w tym modyfikację długości i konstrukcji kolby, a także długości lufy i zmianę innych elementów decydujących o funkcjonalnościach, jak i parametrach technicznych uzbrojenia.

Do dnia dzisiejszego, w ramach podpisanych wcześniej umów zakontraktowano około 230 tys. karabinków, z których ok. 160 tys. zostało już dostarczonych do Sił Zbrojnych. Z nowym zamówieniem liczba karabinków Grot przekroczy 250 tys. sztuk.

Więcej na Spider's Web:

Dobra broń dla żołnierza

Konstrukcja cieszy się dobrą opinią. Żołnierze zgodnie podkreślają, że to dobra broń, prosta i wygodna w obsłudze, a praca z nią jest wręcz intuicyjna i bardzo wygodna. Zaletą na pewno jest ergonomia broni.

Grot ma modułową konstrukcję, co pozwala w bardzo łatwy sposób zmienić jego konfigurację. Wszystko, co potrzebne, strzelec ma w zasięgu palców. Trzymając prawą ręką rękojeść ma w zasięgu zrzut zamka i zrzut magazynka oraz przełącznik rodzaju ognia z bezpiecznikiem.

To też sprawia, że obsługi tej broni można się bardzo szybko nauczyć. Broń jest celna, można ją łatwo przeładować i szybko wymienić magazynek, zapewnia też komfort pracy żołnierzom prawo- i leworęcznym, przełączniki ma z obu stron, a to poprawia komfort pracy.

REKLAMA

Polska broń od dawna nie miała takiej renomy na świecie. Dziś MSBS Grot nie jest już tylko symbolem unowocześniania armii. To narzędzie realnej walki, sprawdzone w boju i rozwijane w taki sposób, by służyło kolejnym pokoleniom żołnierzy.

REKLAMA

Bogdan Stech 03.09.2025 13:08

Ładowanie...