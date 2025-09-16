#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Hałda jak wulkan była utrapieniem. Teraz mieszkańcy wreszcie odetchną

Płonącą hałdę czeka odnowa – zapowiada Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Dzięki temu poważny problem na Śląsku zostanie rozwiązany z korzyścią dla mieszkańców.

Adam Bednarek
spadek po kopalni
REKLAMA

Na niektórych zdjęciach przypomina wulkan. To jednak żadna atrakcja turystyczna. Hałda Wrzosy I w Pszowie od lat jest utrapieniem dla mieszkańców, którzy skarżą się m.in. na odór.

- Dziś Pszów mierzy się ze skutkami działalności wydobywczej sprzed lat, a SRK te błędy naprawia. Sąsiedztwo palącej się hałdy nie jest łatwe dla pobliskich mieszkańców. Reagujemy na ich sygnały, dlatego od kilku miesięcy wykonujemy cotygodniowe pomiary kontrolne stężeń gazów, wydobywających się z wnętrza obiektu. Bezpieczeństwo publiczne jest dla nas najważniejsze, dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby hałdę zgasić, zrekultywować i ostatecznie zażegnać trwający latami problem – przyznawał w maju Mariusz Tomalik, rzecznik prasowy SRK.

REKLAMA

Wówczas wyjaśniano, że sprawa się ciągnie, bowiem wstępna koncepcja prac gaśniczych i rekultywacji zakładała częściowy wywóz zapożarowanego materiału. Na nie był burmistrz wraz z radą miasta. Obawiano się, że zakładany wywóz materiału ulicami miasta wywoła sprzeciw mieszkańców.  

Na szczęście zanosi się na szczęśliwe zakończenie. Spółka SRK poinformowała, że ogłosiła przetarg na kompleksową rekultywację zwałowiska Wrzosy I w Pszowie.

Zamiast dymu będzie bezpieczny teren i zieleń

- Troska o bezpieczne, szybkie zrekultywowanie tego terenu hałdy leży mi na sercu. Dla mieszkańców Pszowa i Rydułtów nie jest to łatwe sąsiedztwo, ale dziś SRK to zmienia. Naprawiamy błędy po Kompanii Węglowej, od której otrzymaliśmy hałdę Wrzosy. Bezużyteczny i w dodatku niebezpieczny obszar zostanie przywrócony gospodarce, a mieszkańcy zyskają tereny zielone. To nasz kolejny wkład w transformację regionu - mówi Jarosław Wieszołek, prezes SRK.

Obszar prac obejmuje łącznie nieco ponad 20 ha. Zalega tam blisko 6 mln ton pogórniczego kruszywa. Prace zasadnicze potrwają trzy lata. SRK opisuje, że obejmą przede wszystkim likwidację zapożarowania poprzez wykonanie ekranów hydrotermoizolacyjnych, prace rozbiórkowe zwałowiska, wystudzenie zapożarowanego materiału oraz wykonanie uszczelnienia poziomego i skośnego (zamykającego od góry wnętrze zapożarowanej części hałdy).

Wartości temperatury powierzchni w ogniskach na zachodniej skarpie obiektu przekraczały lokalnie nawet 450°C. To właśnie podczas tego etapu występują największe uciążliwości. Kolejnym krokiem będzie ponowne kształtowanie bryły hałdy przy wykorzystaniu wystudzonego materiału, zmieszanego z materiałem inertnym (obojętnym - niepalnym). Finalnie zwałowisko Wrzosy I zostanie nieznacznie obniżone, ściany zbocza zyskają mniejsze nachylenie oraz utworzone zostaną niewielkie półki dla polepszenia warunków hydrologicznych obiektu i okolicy. Zabudowane zostaną też rurki kontrolne umożliwiające wykonywanie okresowych pomiarów temperatury wnętrza zwałowiska – zapowiedziano.

Na samym końcu powierzchnia hałdy pokryje się trawą i krzewami, nasadzone zostaną też drzewa. Teren "odzyska utracone walory użytkowe".

REKLAMA

Jak przyznaje Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Hałda Wrzosy I jest pokopalnianym "spadkiem"

Góra powstała w wyniku działalności pobliskiej kopalni Anna. W 2017 r. ta została zlikwidowana i tak obszar trafił do SRK. "Zgromadzone na terenie zwałowiska odpady powydobywcze charakteryzują się znaczną zawartością części palnych, biorących udział w procesie samonagrzewania się i samozapalania, co w konsekwencji doprowadziło do powstawania widocznych stref wysokiej aktywności termicznej" – wyjaśniono.

Zdjęcie główne: SRK S.A./M.Sobczak

REKLAMA
Adam Bednarek
16.09.2025 15:56
Tagi: górnictwokopalnieOchrona przyrody
Najnowsze
15:31
Nie wierzyłem, że to powiem – nowy macOS 26 naprawdę mi się podoba
Aktualizacja: 2025-09-16T15:31:55+02:00
14:51
Brytyjskie myśliwce nad Polską. "Wschodnia straż" to odpowiedź na rosyjskie prowokacje
Aktualizacja: 2025-09-16T14:51:00+02:00
13:37
Nie podoba ci się iOS 26? Tak dopasujesz system, żeby było jak dawniej
Aktualizacja: 2025-09-16T13:37:43+02:00
13:16
Wojsko przetestowało robota na orbicie. Fruwa jak astronauta i dokręci śrubkę
Aktualizacja: 2025-09-16T13:16:53+02:00
12:44
Natychmiast potrzebujemy rzecznika praw pieszych. Kierowcy w ryk
Aktualizacja: 2025-09-16T12:44:35+02:00
11:03
Wielka zmiana w polskim wojsku. Nadciągają Borsuki, załogi już ćwiczą
Aktualizacja: 2025-09-16T11:03:07+02:00
10:28
Oto nowy król automatów paczkowych w Polsce. Potrzebny był sojusz, żeby pokonać lidera
Aktualizacja: 2025-09-16T10:28:52+02:00
10:16
Po co marnować tyle miejsca? Xiaomi ma pomysł na wielką wyspę aparatów
Aktualizacja: 2025-09-16T10:16:48+02:00
9:21
Pokazali, jakiej kaucji za butelki i puszki chcą Polacy. Oto cena porządku
Aktualizacja: 2025-09-16T09:21:48+02:00
8:46
Panasonic Z95B - powrót króla OLED-ów czy płonna nadzieja?
Aktualizacja: 2025-09-16T08:46:19+02:00
8:01
Znany producent zmienia numerację telefonów. Powód jest absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-16T08:01:53+02:00
7:30
Smycz do iPhone'a za 319 zł rwie się jak papier toaletowy. Nie kupuj jej
Aktualizacja: 2025-09-16T07:30:43+02:00
7:00
Fizycy przywołali kwantowego demona. Przez 67 lat był hipotezą
Aktualizacja: 2025-09-16T07:00:00+02:00
6:34
To nie góra. To fala. Dawne tsunami wymykają się dzisiejszej wyobraźni
Aktualizacja: 2025-09-16T06:34:00+02:00
6:23
Naprawa rdzenia kręgowego była uważana za niemożliwą. Do teraz
Aktualizacja: 2025-09-16T06:23:00+02:00
6:12
Zrobili wyspę ze starego szkła. Coś zaczęło na niej rosnąć
Aktualizacja: 2025-09-16T06:12:00+02:00
6:01
Samsung Galaxy kontra Chiny. Dopłacamy za technologie czy za marketing?
Aktualizacja: 2025-09-16T06:01:00+02:00
20:46
iPhone 17 już wygrał. Ludzie rzucili się na najdroższy model, biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-09-15T20:46:40+02:00
20:18
iPhone jeszcze nigdy nie był tak brzydki. Nie zapraszam do dyskusji
Aktualizacja: 2025-09-15T20:18:55+02:00
19:20
iOS 26 już tu jest. Pobierasz najbrzydszy lifting w historii iPhone'a?
Aktualizacja: 2025-09-15T19:20:26+02:00
18:40
Apple znów ma nas w... Tani, przydatny gadżet omija Polskę
Aktualizacja: 2025-09-15T18:40:35+02:00
18:13
Alert RCB czy nowa aplikacja o dronach? Rząd ma dylemat, ja też
Aktualizacja: 2025-09-15T18:13:51+02:00
17:38
Apple upadł na głowę z polskimi cenami wymiany ekranu iPhone'a 17
Aktualizacja: 2025-09-15T17:38:07+02:00
16:47
Samsung odpala aktualizację One UI 8. Posiadacze Galaxy mają święto
Aktualizacja: 2025-09-15T16:47:41+02:00
16:32
Masz Samsunga Galaxy, to masz co robić. Jest ważna luka do zatkania
Aktualizacja: 2025-09-15T16:32:09+02:00
16:15
OnePlus Pad Lite - cud miód tablet poniżej 1000 zł. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:32+02:00
16:01
Skrzynkoza zniszczyła nowy park. Inaczej podobno się nie da
Aktualizacja: 2025-09-15T16:01:31+02:00
15:43
Potwór z Tarnowa będzie służył w polskim wojsku. Zje ruskie drony
Aktualizacja: 2025-09-15T15:43:55+02:00
15:38
Kupujesz eSIM i dostajesz NordVPN za darmo. Turystyczny bestseller
Aktualizacja: 2025-09-15T15:38:32+02:00
13:46
Farba ostrzeże przed katastrofą. Stworzyli ją Polacy
Aktualizacja: 2025-09-15T13:46:24+02:00
13:43
Polskie lotnisko wypłaca potężne odszkodowania. Pokazało, co mogłoby powstać w zamian
Aktualizacja: 2025-09-15T13:43:45+02:00
13:22
TCL rzuca nowościami. Potężne telewizory, smartfony, ale to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-09-15T13:22:49+02:00
12:37
Żabka nie musi, ale dołączy do systemu kaucyjnego. Opłaci się z niego korzystać
Aktualizacja: 2025-09-15T12:37:14+02:00
12:26
Dalej protestujcie przeciwko wiatrakom. Kopciuchy i węgiel zabijają tysiące Polaków
Aktualizacja: 2025-09-15T12:26:39+02:00
11:05
Jest odpowiedź PKP Intercity na czeską konkurencję. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-09-15T11:05:32+02:00
10:13
- My tutaj jeszcze nie wiemy, czym naprawdę jest influencer marketing - mówi nam Ewa Soroka, dyrektorka marketingu Canal+
Aktualizacja: 2025-09-15T10:13:41+02:00
9:01
Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot
Aktualizacja: 2025-09-15T09:01:32+02:00
9:00
Ministerstwo wyjaśnia, jak działają alerty i syreny. Lepiej to przeczytaj
Aktualizacja: 2025-09-15T09:00:40+02:00
8:22
Mieszkam w miejscu, gdzie czuć wojnę. Opowiem wam o moim strachu
Aktualizacja: 2025-09-15T08:22:51+02:00
7:10
Nie zdążyłeś kupić iPhone'a 17, a oni pokażą zaraz coś nowego. Aż 10 nowych produktów
Aktualizacja: 2025-09-15T07:10:06+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA