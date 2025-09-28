#B69AFF
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Ameryka buduje supertajny myśliwiec. Najpilniej strzeżona tajemnica Pentagonu

Generał ujawnia szczegóły. Amerykańskie Siły Powietrzne właśnie rozpoczynają produkcję maszyny, która ma zastąpić legendarnego F-22 Raptora.

Bogdan Stech
Nowy, supernowoczesny myśliwiec szóstej generacji, oznaczony jako F-47, ma wznieść się w powietrze już w 2028 r. To zapowiedź nowej ery, w której walka powietrzna nie będzie już tylko kwestią siły, ale przede wszystkim przewagi technologicznej i niewidzialności.

To jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic Pentagonu. O programie samolotu 6 generacji, roboczego nazwanego NGAD (Next Generation Air Dominance), wiemy tylko tyle, że istnieje i że oficjalne oznaczenie nowego myśliwca to F-47.

Nie wiemy jak ta maszyna wygląda, nie znamy jej osiągów, a jedyne co poznaliśmy to nos samolotu wyłaniający się z mgły na zdjęciu, które zaprezentował prezydent USA, Donald Trump. Istnieją tylko dwie oficjalne wizualizacje samolotu i Pentagon zastrzega, że wcale nie pokazują prawdziwego kształtu maszyny. Producentem F-47 będzie Boeing.

Wojownik, który będzie dominował

Teraz jednak generał David Allvin, szef sztabu Sił Powietrznych USA, przełamał milczenie. Podczas konferencji Air & Space Forces Association ujawnił, że produkcja pierwszego egzemplarza F-47 właśnie rusza. To niespodziewane przyspieszenie, które pokazuje, jak bardzo Amerykanom zależy na uzyskaniu przewagi w powietrzu.

Projekt F-47 ostatecznie dostał zielone światło i to z wielkim hukiem. Allvin podkreśla, że to efekt setek godzin testów i tysięcy roboczogodzin spędzonych w laboratoriach. To platforma, która w połączeniu z resztą systemów NGAD, zapewni nam dominację w przyszłości – powiedział. Ta wypowiedź jasno pokazuje, że F-47 to coś więcej niż tylko samolot. To centralny element całego, zintegrowanego systemu walki.

Co wiemy o F-47? Kosmiczne osiągi i potężna technologia

Chociaż większość szczegółów na temat F-47 pozostaje ściśle tajna, pewne dane w końcu ujrzały światło dzienne. Według oficjalnych zapowiedzi nowy myśliwiec ma imponujący zasięg bojowy przekraczający 1000 mil morskich (1852 km), co oznacza skok o co najmniej 25 proc. w porównaniu do obecnych amerykańskich maszyn.

Taki promień działania pozwoli mu operować znacznie głębiej na terytorium przeciwnika, zmieniając zasady gry w każdym konflikcie.

Maszyna będzie również piekielnie szybka, ma osiągać prędkości ponad 2 Machy, czyli ponad 2400 km/h. To ponad dwukrotna prędkość dźwięku.

Jednak kluczowym elementem ma być jego niewidzialność. F-47 ma cechować się "broadband" low-observability, czyli zaawansowaną technologią stealth, która minimalizuje nie tylko sygnaturę radarową, ale również termiczną, radiową itp. Będzie niemal niemożliwy do wykrycia przez przeciwnika, co stanowi ogromny atut na współczesnym, nasyconym technologią polu walki.

Samolot, który zmieni oblicze wojny

Na razie nie wiemy, na jakim dokładnie etapie jest produkcja. Wiadomo jedynie, że prototypy już latały w ramach tajnych testów. W marcu Boeing ogłosił rozbudowę swoich zakładów w St. Louis, które mają być kluczowe dla montażu nowego myśliwca.

Budowa nowego samolotu wojskowego to nie sprint, lecz maraton. Termin 2028 r. brzmi niezwykle optymistycznie. Rozpoczęcie produkcji oznacza, że projekt naprawdę nabiera tempa. A jeśli Amerykanom uda się dotrzymać słowa, w ciągu kilku lat zobaczymy maszynę, która wyznaczy standardy na kolejne dekady.

Bogdan Stech
28.09.2025 07:33
Tagi: BoeingSamoloty
