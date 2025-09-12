REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Albania ma nowego ministra do walki z korupcją. Nie jest to człowiek

Podczas gdy ja wątpię w to, czy AI potrafi ułożyć poprawną listę zakupów, Albania powierza generatywnej AI stanowisko ministra.

Malwina Kuśmierek
Albania ma nowego ministra czatbota
REKLAMA

Choć generatywna sztuczna inteligencja i jej wpływ na nas to niezmiernie fascynujący temat, to moje zaufanie do czatbotów osiągnęło szczyt gdy pozwoliłam im współredagować mój notatnik z przepisami kulinarnymi. Bo po nieudanej przygodzie ze składaniem komputera prawdopodobnie nie powierzyłabym żadnemu systemowi AI żadnego bardziej "zaawansowanego" i "odpowiedzialnego" zadania.

Jednak całkiem odmienne podejście do mojego ma albański premier Edi Rama, który właśnie ogłosił wejście w skład rządu nowego ministra.

REKLAMA

Diella zasiada w albańskim rządzie. Nowy minister jest czatbotem

Podczas zgromadzenia Partii Socjalistycznej w Tiranie Rama ogłosił, że do jego rządu dołącza nowy minister odpowiedzialny za zamówienia publiczne. Problem w tym, że nie jest to człowiek, a wirtualna postać stworzona przez sztuczną inteligencję. Nosi imię Diella - co w języku albańskim oznacza "słońce" - i jest pierwszym w historii czysto wirtualnym ministrem.

- Diella to pierwszy członek gabinetu, który nie jest fizycznie obecny, lecz został wirtualnie stworzony przez sztuczną inteligencję - mówił Rama, cytowany przez albańskie media. Szef rządu podkreśla, że od tej pory decyzje o przetargach stopniowo będą wyłączane z resortów i przekazywane w ręce algorytmu. Celem ma być stworzenie systemu, w którym "100 procent zamówień publicznych będzie wolnych od korupcji, a każdy wydatek państwowy w pełni przejrzysty".

Diella nie jest zupełną nowością dla obywateli. Od miesięc system działa w formie cyfrowego asystenta na portalu e-Albania, pomagając mieszkańcom w obsłudze administracyjnych procedur. Teraz jednak jej rola ma nabrać zupełnie nowego znaczenia - zamiast doradzać obywatelom, będzie oceniać oferty w przetargach publicznych i wskazywać zwycięzców.

Wystąpienie Ramy wywołało szeroki odzew. Część komentatorów uznała ten ruch za odważną próbę wyeliminowania wieloletniego problemu korupcji, który od lat jest piętnowany przez Komisję Europejską w corocznych raportach o praworządności. Inni z kolei wskazują, że oddanie tak kluczowej dziedziny w ręce algorytmu, którego decyzji nie da się łatwo podważyć ani zakwestionować, budzi poważne obawy dotyczące odpowiedzialności i transparentności.

Gazeta Express, jeden z czołowych albańskich dzienników, w artykule opublikowanym po wystąpieniu premiera pisała "wielkiej transformacji sposobu, w jaki rząd pojmuje władzę administracyjną, wprowadzając technologię nie tylko jako narzędzie, ale także jako aktywnego uczestnika rządzenia".

Niewątpliwie Albania zapisała się w historii jako pierwszy kraj, który powołał cyfrowego ministra. Pytanie, czy Diella rzeczywiście stanie się gwarantem uczciwości w procesach zamówień publicznych, czy raczej nowym źródłem problemów dla rządu w Tiranie.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
12.09.2025 10:00
Tagi: AlgorytmyPolitykaSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
9:40
Kapitalna promocja od Orange Flex. Wystarczy wpisać kod
Aktualizacja: 2025-09-12T09:40:19+02:00
8:31
Na tę funkcję Gmaila czekałam. Wszystkie zakupy w jednym miejscu
Aktualizacja: 2025-09-12T08:31:30+02:00
7:11
HAMMER IRON 6 5G - ten smartfon nie boi się ubrudzić. Rzucaj nim więc i masakruj
Aktualizacja: 2025-09-12T07:11:00+02:00
6:45
Mamy najczystszy dźwięk kosmosu. Czarna dziura śpiewa
Aktualizacja: 2025-09-12T06:45:00+02:00
6:34
Apple Watch SE 3 to najlepsza nowość Apple'a. Będę się o to bić
Aktualizacja: 2025-09-12T06:34:00+02:00
6:23
AI ma leczyć ludzi? Spełnia się dramatyczna wizja
Aktualizacja: 2025-09-12T06:23:00+02:00
6:12
Zobaczyliśmy, jak okrzemki tańczą na lodzie. To arktyczny przełom
Aktualizacja: 2025-09-12T06:12:00+02:00
6:01
Starship zabiera w kosmos niebywały ładunek. Musk idzie po rekord
Aktualizacja: 2025-09-12T06:01:00+02:00
21:36
Apple potrzebuje iPhone'a Air bardziej niż klienci. Nawet ci z sadu
Aktualizacja: 2025-09-11T21:36:32+02:00
21:16
Apple nie ugnie się przed Europą, więc nie dostaniesz pomocnej funkcji
Aktualizacja: 2025-09-11T21:16:19+02:00
19:31
Nowy wzór liczby Pi robi furorę. Powstał przypadkiem
Aktualizacja: 2025-09-11T19:31:53+02:00
19:18
iPhone 17 Pro jest szybszy od MacBooka z układem M2. To absurd
Aktualizacja: 2025-09-11T19:18:30+02:00
18:57
Apple zabił mi ulubionego iPhone’a i zmusza do płacenia więcej
Aktualizacja: 2025-09-11T18:57:42+02:00
18:42
Drzewom coś się wyraźnie nie zgadza. Pomieszał im się kalendarz
Aktualizacja: 2025-09-11T18:42:34+02:00
18:02
Dron USA ostrzelał UFO. Senator ujawnia wideo z awarią rakiety
Aktualizacja: 2025-09-11T18:02:04+02:00
17:41
Amazing Apple. iPhone 17 rozpozna kolor etui i sam dopasuje system
Aktualizacja: 2025-09-11T17:41:37+02:00
17:21
Na topowe karty GeForce poczekamy dłużej. Ale chyba nie warto
Aktualizacja: 2025-09-11T17:21:52+02:00
16:27
AirPods Pro 3 niby grają dłużej, ale etui to dramat. Apple znów bajeruje
Aktualizacja: 2025-09-11T16:27:06+02:00
16:07
Jest nowy standard ładowania, działa na starych telefonach. Brawo
Aktualizacja: 2025-09-11T16:07:54+02:00
15:57
RegioJet pokazał cennik i udowodnił Polakom: może być taniej niż u PKP
Aktualizacja: 2025-09-11T15:57:47+02:00
15:41
Robot Lidla aż 700 zł taniej. Rywal Thermomixa w świetnej promocji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:41:33+02:00
15:16
Ekonomia dronowa. Za ile i czym możemy strącać drony - polski cennik
Aktualizacja: 2025-09-11T15:16:57+02:00
14:18
Jak wyłączyć i zrestartować iPhone'a? Poradnik
Aktualizacja: 2025-09-11T14:18:38+02:00
14:01
Ile pamięci potrzebuje twój iPhone? Podpowiadamy, którą opcję wybrać
Aktualizacja: 2025-09-11T14:01:51+02:00
13:08
Elon Musk zrzucony z tronu. Przez moment rządził inny bogacz - wystarczyło
Aktualizacja: 2025-09-11T13:08:36+02:00
12:56
Łazik na Marsie odkrył "potencjalne oznaki życia". NASA mówi: to może być to
Aktualizacja: 2025-09-11T12:56:35+02:00
11:52
Polska ogranicza ruch lotniczy na wschodzie. Podano, kto może latać, a kto nie
Aktualizacja: 2025-09-11T11:52:11+02:00
11:08
Jaki jest iPhone 17 Pro (Max) na żywo? Już go sprawdziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-11T11:08:25+02:00
10:35
Samsung takiego smartfona jeszcze nie miał. To bat na składanego iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-11T10:35:08+02:00
10:08
YouTube będzie tłumaczył wszystko jak leci. Były napisy, wchodzi dubbing
Aktualizacja: 2025-09-11T10:08:49+02:00
9:48
W końcu mogę przesiąść się na Apple Watcha Ultra. Czekałem na tę nowość w trójce
Aktualizacja: 2025-09-11T09:48:07+02:00
9:16
PlayStation wydaje nową aplikację na smartfony. Rodzice będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-11T09:16:55+02:00
9:01
System kaucyjny jest tuż za rogiem. Postawienie automatu to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-11T09:01:46+02:00
8:44
iPhone 17: sprawdziliśmy już pierwszego nie-Prosiaka dla tych, co wcześniej mieli Pro
Aktualizacja: 2025-09-11T08:44:18+02:00
8:05
Lotnisko w Krakowie szykuje wielki remont. Jeśli plan zawiedzie, czeka nas paraliż
Aktualizacja: 2025-09-11T08:05:35+02:00
6:45
Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-09-11T06:45:00+02:00
6:34
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-11T06:34:00+02:00
6:23
Unia ma "sposób" na tony ubrań. Teraz będzie to problem sklepów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:23:00+02:00
6:11
Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom
Aktualizacja: 2025-09-11T06:11:00+02:00
6:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA